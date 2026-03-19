Волков - Основы культурологии

Учебное пособие Владимира Волкова «Основы культурологии» представляет собой систематическое введение в теорию и историю культуры, адаптированное для широкой студенческой аудитории. Автор ставит задачу сформировать у читателя целостное представление о культуре как о сложной самоорганизующейся системе, определяющей границы и смыслы человеческого существования. Основная идея произведения заключается в том, что культура является «второй природой», созданной человеком, которая не только окружает его артефактами, но и программирует его поведение, мышление и ценностные ориентации через систему символов и знаков.

Содержательная часть книги детально анализирует морфологию культуры, выделяя её материальные, духовные и социальные аспекты. Волков последовательно рассматривает основные культурологические школы — от эволюционизма и функционализма до структурно-семиотических подходов, — предлагая критический обзор ключевых концепций Э. Тайлора, О. Шпенглера, А. Тойнби и других мыслителей. Автор уделяет значительное внимание языку культуры и механизмам кодирования информации, объясняя, как традиции, обычаи и нормы обеспечивают преемственность поколений. В книге также исследуются проблемы современной массовой культуры, процессы глобализации и межкультурной коммуникации, что позволяет читателю соотнести теоретические выкладки с актуальными вызовами XXI века.

Текст написан в доступном, дидактически выверенном стиле, который сочетает научную строгость с ясностью изложения, что делает пособие эффективным инструментом для подготовки к экзаменам и семинарам. Владимир Волков мастерски структурирует материал, используя четкие определения и логические переходы между разделами. Работа служит надежным фундаментом для гуманитарного образования, помогая осознать многообразие культурных форм как единый поток человеческого опыта. Это чтение способствует развитию критического мышления и способности интерпретировать сложные социокультурные явления в контексте исторического развития цивилизации.

Волков Владимир - Основы культурологии

Учеб. пособие

Иваново: Иван. гос. ун-т, 2004. 520 с.

ISBN 5–7807–0430–9

Волков Владимир - Основы культурологии - Оглавление

Введение. Культура какспособ бытия человека

Раздел I. ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ

Глава 1. Культура Древнего Ближнего Востока

Глава 2. Индийская культура

Глава 3. Китайская культура

Глава 4. Японская культура

Глава 5. Арабо-мусульманская культура

Глава 6. Античная культура

Глава 7. Культура европейского средневековья

Глава 8. Культура Возрождения

Глава 9. Европейская культура Нового времени

Глава 10. Русская культура

Глава 11. Культура ХХ века. Постмодернизм

Раздел II. ФИЛОСОФИЯ КУЛЬТУРЫ

Глава 1. Европейская философия культуры XVIII—XIX веков

Глава 2. Философия культуры Ф. Ницше

Глава 3. Неокантианская философия культуры

Глава 4. Психоаналитические концепции культуры

Глава 5. Феноменологические концепции культуры

Глава 6. Концепции культуры в аналитической философии

Глава 7. Герменевтические концепции культуры

Глава 8. Концепции культурно-исторического круговорота

Глава 9. Философия культуры русского экзистенциализма

Глава 10. Аксиологические концепции культуры

Глава 11. Деятельностные концепции культуры

Глава 12. Семиотические концепции культуры

Глава 13. Диалогические концепции культуры

Глава 14. Концепции культуры как игры

Глава 15. Структуралистские и постструктуралистские концепции культуры

Заключение