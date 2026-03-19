Волков - Основы культурологии

Волков - Основы культурологии
Category ESXATOS BOOKS, Theology, Cultural Studies Art

Учебное пособие Владимира Волкова «Основы культурологии» представляет собой систематическое введение в теорию и историю культуры, адаптированное для широкой студенческой аудитории. Автор ставит задачу сформировать у читателя целостное представление о культуре как о сложной самоорганизующейся системе, определяющей границы и смыслы человеческого существования. Основная идея произведения заключается в том, что культура является «второй природой», созданной человеком, которая не только окружает его артефактами, но и программирует его поведение, мышление и ценностные ориентации через систему символов и знаков.

Содержательная часть книги детально анализирует морфологию культуры, выделяя её материальные, духовные и социальные аспекты. Волков последовательно рассматривает основные культурологические школы — от эволюционизма и функционализма до структурно-семиотических подходов, — предлагая критический обзор ключевых концепций Э. Тайлора, О. Шпенглера, А. Тойнби и других мыслителей. Автор уделяет значительное внимание языку культуры и механизмам кодирования информации, объясняя, как традиции, обычаи и нормы обеспечивают преемственность поколений. В книге также исследуются проблемы современной массовой культуры, процессы глобализации и межкультурной коммуникации, что позволяет читателю соотнести теоретические выкладки с актуальными вызовами XXI века.

Текст написан в доступном, дидактически выверенном стиле, который сочетает научную строгость с ясностью изложения, что делает пособие эффективным инструментом для подготовки к экзаменам и семинарам. Владимир Волков мастерски структурирует материал, используя четкие определения и логические переходы между разделами. Работа служит надежным фундаментом для гуманитарного образования, помогая осознать многообразие культурных форм как единый поток человеческого опыта. Это чтение способствует развитию критического мышления и способности интерпретировать сложные социокультурные явления в контексте исторического развития цивилизации.

Волков Владимир - Основы культурологии

Учеб. пособие

Иваново: Иван. гос. ун-т, 2004. 520 с.

ISBN 5–7807–0430–9

Волков Владимир - Основы культурологии - Оглавление

Введение. Культура какспособ бытия человека

Раздел I. ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ

  • Глава 1. Культура Древнего Ближнего Востока

  • Глава 2. Индийская культура

  • Глава 3. Китайская культура

  • Глава 4. Японская культура

  • Глава 5. Арабо-мусульманская культура

  • Глава 6. Античная культура

  • Глава 7. Культура европейского средневековья

  • Глава 8. Культура Возрождения

  • Глава 9. Европейская культура Нового времени

  • Глава 10. Русская культура

  • Глава 11. Культура ХХ века. Постмодернизм

Раздел II. ФИЛОСОФИЯ КУЛЬТУРЫ

  • Глава 1. Европейская философия культуры XVIII—XIX веков

  • Глава 2. Философия культуры Ф. Ницше

  • Глава 3. Неокантианская философия культуры

  • Глава 4. Психоаналитические концепции культуры

  • Глава 5. Феноменологические концепции культуры

  • Глава 6. Концепции культуры в аналитической философии

  • Глава 7. Герменевтические концепции культуры

  • Глава 8. Концепции культурно-исторического круговорота

  • Глава 9. Философия культуры русского экзистенциализма

  • Глава 10. Аксиологические концепции культуры

  • Глава 11. Деятельностные концепции культуры

  • Глава 12. Семиотические концепции культуры

  • Глава 13. Диалогические концепции культуры

  • Глава 14. Концепции культуры как игры

  • Глава 15. Структуралистские и постструктуралистские концепции культуры

Заключение

