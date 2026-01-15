Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Волков - Основы риторики

Волков - Основы риторики
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, Homiletics, Educational, Cultural Studies Art
Series Gaudeamus (40 books)

Этот учебник представляет собой систематическое изложение теории и практики современной риторики. Автор рассматривает риторику как науку о правильной и убедительной речи, необходимой в общественной, академической и деловой жизни. Книга охватывает все классические этапы подготовки высказывания — от изобретения мыслей (инвенция) до их словесного оформления (элокуция). Особое внимание уделяется этике оратора и логической структуре аргументации.

Издание станет незаменимым помощником для студентов-гуманитариев, юристов, педагогов и всех, кто стремится к совершенному владению русским словом.

Александр Александрович Волков - Основы риторики

М: Академический Проект, 2003. — 304 с. — («Gaudeamus»)

Александр Волков - Основы риторики - Содержание

Введение

Раздел первый. Образ ритора

  • Глава 1. Риторический пафос

  • Глава 2. Риторический этос

  • Глава 3. Риторический логос

  • Глава 4. Внутренние топы

  • Глава 5. Внешние топы

  • Глава 6. Схема и редукция

Раздел второй. Риторическое построение

  • Глава 7. Изобретение

  • Глава 8. Изобретение: эпидейктические аргументы

  • Глава 9. Судительные аргументы: статус установления

  • Глава 10. Судительные аргументы: статус определения

  • Глава 11. Судительные аргументы: статус оценки

  • Глава 12. Совещательные аргументы

Раздел Третий. Риторическое построение. Расположение

  • Глава 13. Начало речи: вступление, пропозиция, разделение

  • Глава 14. Середина речи. Изложение: описание

  • Глава 15. Изложение: повествование

  • Глава 16. Середина речи. Обоснование

  • Глава 17. Середина речи. Опровержение

  • Глава 18. Завершение речи

Раздел четвертый. Риторическое построение. Элокуция

  • Глава 19. Качества стиля

  • Глава 20. Выбор слов и построение фразы

  • Глава 21. Фигуры речи

Views 311
Rating 5.0 / 5
Added 15.01.2026
Author brat lexmak
Rate this publication:
5.0/5 (1)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 4 months ago
Благодарю.

Related Books

All Books