Этот учебник представляет собой систематическое изложение теории и практики современной риторики. Автор рассматривает риторику как науку о правильной и убедительной речи, необходимой в общественной, академической и деловой жизни. Книга охватывает все классические этапы подготовки высказывания — от изобретения мыслей (инвенция) до их словесного оформления (элокуция). Особое внимание уделяется этике оратора и логической структуре аргументации.

Издание станет незаменимым помощником для студентов-гуманитариев, юристов, педагогов и всех, кто стремится к совершенному владению русским словом.

Александр Александрович Волков - Основы риторики

М: Академический Проект, 2003. — 304 с. — («Gaudeamus»)

Александр Волков - Основы риторики - Содержание

Введение

Раздел первый. Образ ритора

Глава 1. Риторический пафос

Глава 2. Риторический этос

Глава 3. Риторический логос

Глава 4. Внутренние топы

Глава 5. Внешние топы

Глава 6. Схема и редукция

Раздел второй. Риторическое построение

Глава 7. Изобретение

Глава 8. Изобретение: эпидейктические аргументы

Глава 9. Судительные аргументы: статус установления

Глава 10. Судительные аргументы: статус определения

Глава 11. Судительные аргументы: статус оценки

Глава 12. Совещательные аргументы

Раздел Третий. Риторическое построение. Расположение

Глава 13. Начало речи: вступление, пропозиция, разделение

Глава 14. Середина речи. Изложение: описание

Глава 15. Изложение: повествование

Глава 16. Середина речи. Обоснование

Глава 17. Середина речи. Опровержение

Глава 18. Завершение речи

Раздел четвертый. Риторическое построение. Элокуция