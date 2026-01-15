Волков - Основы риторики
Этот учебник представляет собой систематическое изложение теории и практики современной риторики. Автор рассматривает риторику как науку о правильной и убедительной речи, необходимой в общественной, академической и деловой жизни. Книга охватывает все классические этапы подготовки высказывания — от изобретения мыслей (инвенция) до их словесного оформления (элокуция). Особое внимание уделяется этике оратора и логической структуре аргументации.
Издание станет незаменимым помощником для студентов-гуманитариев, юристов, педагогов и всех, кто стремится к совершенному владению русским словом.
Александр Александрович Волков - Основы риторики
М: Академический Проект, 2003. — 304 с. — («Gaudeamus»)
Александр Волков - Основы риторики - Содержание
Введение
Раздел первый. Образ ритора
Глава 1. Риторический пафос
Глава 2. Риторический этос
Глава 3. Риторический логос
Глава 4. Внутренние топы
Глава 5. Внешние топы
Глава 6. Схема и редукция
Раздел второй. Риторическое построение
Глава 7. Изобретение
Глава 8. Изобретение: эпидейктические аргументы
Глава 9. Судительные аргументы: статус установления
Глава 10. Судительные аргументы: статус определения
Глава 11. Судительные аргументы: статус оценки
Глава 12. Совещательные аргументы
Раздел Третий. Риторическое построение. Расположение
Глава 13. Начало речи: вступление, пропозиция, разделение
Глава 14. Середина речи. Изложение: описание
Глава 15. Изложение: повествование
Глава 16. Середина речи. Обоснование
Глава 17. Середина речи. Опровержение
Глава 18. Завершение речи
Раздел четвертый. Риторическое построение. Элокуция
Глава 19. Качества стиля
Глава 20. Выбор слов и построение фразы
Глава 21. Фигуры речи
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