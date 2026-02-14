«Я о Вас обязательно напишу книгу и назову ее „Глыба Глеба"», — сказала я как-то за дачным столом. Отец Глеб никак не отреагировал. В нем не было интереса к себе, главным всегда было дело. Много раз пытались уговорить его написать воспоминания, но он писал стихи. Еще, конечно, открытые письма, речи, воззвания и статьи, но с особой страстью именно стихи.

Мы подружились благодаря его стихам. Он обрадовался знакомству с филологом и стал расспрашивать меня о ритмах и рифмах. Мог долго по телефону обсуждать звучание слова и право поэта на словотворчество. «Можно написать „червоточит“? А как вам рифма „допинг" — „допит"?» — «Прекрасная рифма! И вам все можно. Вы же автор». Переживал, что стихи не понимают и не принимают, радовался моему восторгу. В 2008 году мы с Евгенией Окунь и Александром Левинсоном готовили к печати его поэму «Хвалебный примитив юродивый в честь Бога, мирозданья, родины», и он читал ее на презентации в Сахаровском центре. Очень хотел выпустить сборник стихов, но мне удалось издать его только через год после ухода отца Глеба в мир иной.

Эту книгу я сначала задумала как сборник воспоминаний. Но оказалось, что людям легче рассказывать о пастыре, правозащитнике, политзэке и политике Глебе Якунине, чем писать о нем. Тогда я стала записывать рассказы родственников и друзей, но они были фрагментарными и не складывались в судьбу. Затем я поняла, что многие документы из истории церковного сопротивления малоизвестны или не опубликованы. Я стала изучать архивы Кестонского института (благо, они оцифрованы и доступны всем), «Мемориала», Сахаровского центра, «Архива Митрохина», «Публикации АВ», попросила дочерей отца Глеба, Анну и Марию, ознакомиться с уголовным делом Г. П. Якунина в архиве КГБ. Я им очень благодарна: они ходили туда как на работу, и мы теперь можем проследить историю допросов по Делу № 515.

Из архивных документов я составила приложение, которое включает в себя

— три текста «Открытого письма» 1965 года, на которые я опиралась в работе. Существуют разные списки первого текста (письма к патриарху), незначительно отличающиеся друг от друга. Я выбрала машинописную копию из Кестонского архива;

— материалы «Уголовного дела № 515» из архива КГБ СССР: фрагменты протоколов обыска и допросов, а также постановления о возбуждении уголовного дела;

— материалы агентурно-оперативной деятельности четвертого отдела пятого управления КГБ СССР, доступ к которым отец Глеб получил в 1991 году как член парламентской Комиссии по расследованию причин и обстоятельств ГКЧП и выяснению роли КПСС и КГБ в попытке государственного переворота.

История церковного диссидентства изучена слабо и часто представлена в искаженном виде — ее исследователей ждет много открытий.

Елена Ивановна Волкова - Глыба Глеба: Запрещённейший иерей Якунин

СПб. : Издательство «Дом Галича», 2021. — 576 с.: ил., [32] с. вкл.

ISBN 978-5-00125-444-7

Елена Ивановна Волкова - Глыба Глеба: Запрещённейший иерей Якунин - Содержание

История книги

Acknowledgements

Об архивах

Глава I. ТЕМ, КТО БУДЕТ КЛАСТЬ МЕНЯ В ГРОБ...

Глава II. ДУША И ДУХ РАСТУТ ВЕДЬ ТОЖЕ...

Глава III. ЖИВОЙ ПРИРОДЕ УМ ДАРЯ...

Глава IV. ОБЕСЧЕСТИЛИ БЛАГОЧЕСТИЕ, ОБЕСЧИНИЛИ БЛАГОЧИНИЕ

Глава V. ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО — 1965

Глава VI. В ОБЛАСТИ ИДЕОЛОГИИ НЕОБХОДИМЫ ДИАЛОГИ

Глава VII. ДЛЯ АГЕНТУРНОЙ РАБОТЫ ПРИКРЫТИЕ...

Глава VIII. ЭКУМЕНИЗМ КАК ЭМПАТИЯ

Глава IX. ХРИСТИАНСКИЙ КОМИТЕТ ЗАЩИТЫ ПРАВ ВЕРУЮЩИХ

Глава X. В СЕРЕДИННЫЕ ВЕКА БЫЛ ЗАКОВАННЫМ ЗЕКА

Глава XI. ЛАГЕРЬ МОЙ, ТРИДЦАТЬ СЕДЬМОЙ — ЭССЕНЦИАЛЕФОРТО!

Глава XII. ЯКУНИН, НЕ КАНУЛ КОТОРЫЙ В ЯКУТИИ, ЗАПРЕЩЁННЕЙШИЙ ИЕРЕЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ

Открытое письмо священников Николая Эшлимана и Глеба Якунина Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Алексию

Заявление Председателю Президиума Верховного Совета Союза ССР тов. Подгорному Н.В. от граждан СССР Эшлимана Н. И. (священника) и Якунина Г. П. (священника)

Приложение к «Открытому письму Святейшему Патриарху» и «Заявлению гражданским властям», адресованное Епископату Русской Православной Церкви

Материалы «Уголовного дела № 515 по обвинению Якунина Глеба Павловича» из Центрального архива ФСБ России

Материалы агентурно-оперативной деятельности четвертого отдела пятого управления КГБ СССР

Список сокращений

Указатель имен

Об авторе этой книги