Вы, наверное, уже слышали такие слова: «При коммунистах жили лучше... При коммунистах не было такого беспорядка...»

Человеку свойственно романтизировать прошлое и представлять его в «розовом свете».

И вот уже в некоторых регионах жизнь при коммунистах представляется как избавление от всех бед и страхов перед будущим, им доверяют управлять целыми областями. Можно не воспринимать это серьезно, но ведь большевиков перед переворотом 1917 года тоже серьезно не воспринимали.

А что такое коммунизм? Толком никто и не знает, если, конечно, не вспоминать всем известные старые лозунги. Даже не все марксисты ведают о его истинной сущности, об этом известно лишь узкому кругу посвященных.

Как же нам узнать, что такое коммунизм? «Дерево судится по плодам его». Проанализируем факты и события.

Начнем с главного. Коммунизм проповедует атеизм. То есть он отрицает Бога, и об этом помнят все. Значит, он является богоборческим.

А кто был первым богоборцем, тоже все знают. Люди, причисляющие себя к коммунистам, причисляют себя к адептам этого богоборца, врага Божия и человеческого, и, соответственно, являются тоже богоборцами.

В древней борьбе добра и зла за каждую душу, люди добровольно отдают себя врагу, часто даже не осознавая этого.

Страшно! Что стоит весь мир по сравнению с одной душой! Весь мир преходящ и тленен, а душа вечна. Люди ищут какой-то определенности в нынешней непростой жизни. Но не такой же ценой!

Володский И. О. - Истоки зла - Тайна коммунизма

Книга издана при поддержке отеля "Солнце" г. Иркутск

Отпечатано в Солнечногорской городской типографии

Москва, 2010

ISBN - 978-5-9902152-2-1

Володский И. О. - Истоки зла - Тайна коммунизма - Содержание

О книге «Истоки зла»

Теоретики коммунизма Формирование личности Маркса Маркс и Моисей Гесс. Сатанинские глубины коммунизма Формирование личности Энгельса Ужасающие перемены в жизни Маркса. Сатанизм в семье Маркса Первые русские последователи Маркса Сатанинская сущность марксизма

Ленин - «гениальный» практик сатанинского разрушения Формирование личности Ленина Путь Ленина к власти через массовый террор Деньги за предательство России и захват власти Ленин возвращает свои долги Германии Большевистский геноцид собственного народа Борьба против Бога - цель жизни Ленина «Смерть грешников люта...» (Пс. 33) Убийство Императора Николая II и Его Семьи

По плодам их узнаете их (Мф 7,16) Безумные идеи - безумие вождя Страдания народа Страдания церкви Зверства палачей

Ритуальное убийство царской семьи

Исторический выбор России

Володский И. О. - Истоки зла. Тайна коммунизма - Теоретики коммунизма

Трагический XX век отмечен двумя эпохальными явлениями в мировой истории - это, во-первых, коммунизм, превративший свободную Россию в страну, порабощенную поистине адскими силами. Второй попыткой вызвать из бездны демонические силы был третий рейх нацистской Германии.

Что такое коммунизм и каковы его идейные основания и истинные цели?

Слова коммунистического интернационала: «Вставай, проклятьем заклейменный!» - прямо взывают к Люциферу. Ведь Божие проклятие пало на древнего змия, сатану - первого революционера, собравшего под свои знамена легионы отступивших от Бога.

Коммунизм ассоциируется с именами Маркса, Энгельса, Ленина. Кто они были? Какие идеи вдохновляли этих титанов зла и ненависти? Обратимся к фактам.

1.1. Формирование личности Маркса

Маркс, говорят нам, был глубоко человечен. Им, будто бы, владела одна идея - помочь угнетенным массам. Он считал, что угнетает их капитализм. Как только эта провинившаяся система будет уничтожена, то после переходного периода диктатуры пролетариата возникнет общество, в котором каждый на коллективных предприятиях будет трудиться по способностям и получать по потребностям. Не будет больше ни государства, подавляющего личность, ни войн, ни революций; одно только - всемирное братство народов на все времена. Чтобы добиться такого счастья, мало просто уничтожить капитализм.

Маркс писал в критике гегелевской философии права: «Упразднение религии как иллюзорного счастья народа есть требование его действительного счастья». Критика религии - есть критика той «юдоли плача», священным ореолом которой является религия. Маркс был против религии, так как религия мешает полному воплощению коммунистических идеалов. В этом он видел единственный ответ на все мировые проблемы. Так объясняют свою позицию марксисты.

Обратимся к истории жизни Маркса. Его настоящее имя - Мардохей Леви. Ради выгод общественного положения юный Мардохей Леви, несколько поколений предков которого по мужской линии были раввины, был крещен и получил имя Карл Генрих Маркс. В ранней юности Маркс стал христианином. Первая из известных нам работ Маркса называется «Единение верующих со Христом» по Евангелию от Иоанна. Мы находим в ней следующие прекрасные слова:

«Сочетание со Христом состоит в самом тесном и живом общении с Ним. В том, что мы всегда имеем Его перед глазами и в сердце своем. И проникнутые величайшей любовью к Нему, обращаем, в то же самое время, сердца наши к нашим братьям, которых Он теснее связал с нами, за которых Он также принес себя в жертву».

Итак, Марксу было известно, по крайней мере, в юности, вследствие знакомства с христианством, каким образом люди могут братски возлюбить друг друга. Он продолжает: «Сочетание со Христом внутренне возвышает, утешает в страданиях, успокаивает и дает сердце открытое человеческой любви. Сему великому, благородному не из-за честолюбия, не из стремления к славе, а только ради Христа!». Эти неожиданные свидетельства о юном Марксе можно обнаружить в третьей книге архива Маркса и Энгельса, изданном под редакцией Рязанова в 1927 году в СССР. Когда Маркс окончил гимназию, в его характеристике под рубрикой «Религиозные познания» было записано: «Его знания христианского вероучения и нравоучения довольно ясны и обоснованы. И он, до известной степени, знает историю христианской Церкви».

Вскоре, после получения этого аттестата, в его жизни происходит нечто таинственное. Еще задолго до того, как Моисей Гесс в 1841 году привел его к социалистическим убеждениям, Маркс стал глубоко и страстно антирелигиозным человеком. Это стало проявляться в нем еще в студенческие годы. В одном из своих стихотворений Маркс писал: «Я жажду отмстить Тому, Кто правит свыше». Значит, он был убежден, что «Правящий свыше» существует.

Он спорил с Ним, хотя Бог не причинил ему никакого зла. Чем же была вызвана эта лютая ненависть к Богу? Личные мотивы нам не известны. Не был ли Маркс в этом вызывающем заявлении всего лишь рупором кого-то другого? В том возрасте, когда любой нормальный юноша увлечен прекрасными мечтами о делании добра, у него вырываются такие строки (из стихотворения «Заклинания впавшего в отчаяние»):

Мне не осталось ничего, кроме мести,

Я высоко воздвигну мой престол,

Холодной и ужасной будет его вершина,

Основание его - суеверная дрожь.

Церемониймейстер! Самая черная агония!

Кто посмотрит здравым взором -

Отвернется, смертельно побледнев и онемев,

Охваченный слепой и холодной смертью.

Слова «я воздвигну себе престол» и признание, что «от сидящего на престоле будут исходить только страх и агония» напоминают гордую похвальбу Люцифера: «Взойду на небо, выше звезд Божиих вознесу престол мой». Это мы узнаем из пророчества Исайи (гл. 14, ст. 13).

Разгадка ненависти к Богу - в малоизвестной поэме, написанной Марксом также в его студенческие годы. Поэма называется «Оуланем». Характерно, что «Оуланем» - это искажение священного имени, анаграмма Еммануил, библейского имени Иисуса Христа, означающего по-еврейски «с нами Бог». Подобные искажения имен считаются весьма эффективными в черной магии. Понять драму «Оуланем» можно лишь познакомившись с еще одним странным признанием Маркса, которое он сделал ранее в стихотворении «Скрипач»: «Адские испарения поднимаются и наполняют мой мозг до тех пор, пока не сойду с ума, и сердце в корне не переменится. Видишь этот меч? Князь тьмы продал его мне».

Эти строки приобретают особое значение, если знать, что в ритуалах высшего посвящения в сатанинский культ кандидату продается заколдованный меч, обеспечивающий ему успех. Он платит за него, подписываясь кровью, взятой из его вен; договор, по которому его душа будет принадлежать сатане после его смерти. Теперь обратимся к содержанию поэмы «Оуланем»:

Все сильнее и смелее я играю танец смерти,

И он тоже, Оуланем, Оуланем -

Это имя звучит как смерть.

Звучит, пока не замрет в жалких корчах.

Скоро я прижму вечность к моей груди

И диким воплем изреку проклятие всему человечеству.

Члены секты сатанистов - не материалисты. Они верят в загробную жизнь. Оуланем - личность, устами которой говорит Маркс, - Христос наоборот, то есть антихрист, не отрицает существование загробной жизни. Он признает ее, но только как жизнь, исполненную ненависти в высшей степени. Что произошло с молодым Марксом?

В юности у него были христианские убеждения, но только на словах? Переписка его с отцом свидетельствует о трате им крупных денежных сумм на развлечения и непрерывных ссорах с родителями. Вероятнее всего, что именно в это время Маркс и знакомится с учением сатанизма.

В драме «Оуланем» Маркс фактически делает то же, что и диавол: он предает все человечество проклятию.

Роберт Пэйн, исследовавший судьбу основоположника коммунизма, пишет в своей работе «Карл Маркс»: «Оуланем, вероятно, единственная драма в мире, в которой все действующие лица уврены в своей порочности и щеголяют ею как на празднике. В этой драме нет белого и черного. В ней всё и все обнаруживают черты характера Мефистофеля. Все участники ее демоничны, порочны и обречены на гибель. Когда Маркс писал эту поэму, ему было всего лишь 18 лет. Программа его жизни уже вполне установилась. Здесь не было и речи о служении человечеству, пролетариату или социализму. Он хотел разрушить мир, хотел воздвигнуть себе престол, основанием которого были бы человеческие содрогания».

На этой стадии формирования взглядов Маркса обращает на себя внимание некоторые загадочные места в переписке его с отцом. Так, в письме от 10 ноября 1837 года сын пишет. «Завеса спала, моя святая святых была опустошена, необходимо было поместить туда новых богов».

Какие же новые боги заняли место Христа? Отец отвечал сыну 10 февраля 1838 года: «Я не настаивал на объяснении таинственного дела». Что это было за «таинственное дело»? До сих пор ни один биограф не может объяснить эти загадочные слова…