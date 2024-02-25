Вольпе – Евреи - От патриархов до римлян

В середине 188о-х, после прокатившихся по России погромов, многие намылились в Америку, а минский мещанин Лейб Айзикович Штейнрайх решил перебраться во внутренние губернии. Он приехал в Нижний Новгород, женился и, соединив свой капитал (рублей семьсот ассигнациями) с приданым жены, затеял типографское дело: визитки, поздравительные открытки, уведомительные карточки, рекламки для ярмарочных купцов — прибыльная мелочь. Вскоре родилась первая дочка. Передо мной порвавшееся на сгибах, желтоватое от времени, но на хорошей бумаге “Свидетельство”: “Дано cie въ томъ, что въ метрической тетради о родившихся евреяхъ по Нижегородскому еврейскому обществу за тысяча восемьсотъ восемьдесять девятый в статьі подъ № 36 женской графы значится следующее: “Декабря 27-го дня 1889 годау Минскаго мЄщани~ на Лейба Айзикова Штейнрайха и жены его Хаей Сапсовой родилась въ H-НовгородЄ дочь, коей дано имя “Фрума”, что подписью своею и приложением печати удостоверяю: Раввине”. В подписи раввина разборчивы только начальная буква имени “М” и первая буква фамилии “А”. Потом у Лейба и Хаси родились еще две дочери и сын. Дела, похоже, налаживались.

Следующий документ, тоже “Свидетельство”, подтверждает, что “бывшая ученица седьмого класса Нижегородской Маріинской женской гимназіи Штейнрайхъ, по происхождению дочь мЄщзнина, вЄроисповЄданія иудейскаго, родившаяся 27 декабря 1889 года, находилась въ этомъ заведеній СЪ 7 сентября 1900 Г. ПО 1-е іюня 1909 г., была отличнаго поведенія и въ 1907-8 учебномъ году, при переході изъ шестого класса въ седьмой, оказала слідующіе успіхи...” Дальше оценки: закон божий, латинский, французский, немецкий языки — прочерки, по русскому языку, математике, естественной истории, истории — удовлетворительно, по географии — хорошо. Из того же документа узнаем, что до гимназии Фрума обучалась в Сергиевском женском начальном училище, а из гимназии выбыла “по желанию и прошению родителей”. Почему ее забрали из гимназии, не знаю. Но следующее солиднейшее “Свидітельство” на почти картонной плотности бумаге с импозантным гербовым двуглавым орлом гласит (і и і опускаю): “Императорский Казанский Университет сим свидетельствует, что кончившая курс в Казанской зубоврачебной школе врача Натансона, дочь мещанина Фрума Лейбовна Штейнрайх, вероисповедания иудейскаго, в результате произведеннаго ей Медицинским Факультетом испытания, тридцатого мая тысяча девятьсот три над цата го года утверждена Советом Университета в звании ЗУБНОГО ВРАЧА. В удостоверение чего и дано ей, Штейнрайх, сие свидетельство за надлежащей подписью и с приложением печати. Казань июня 18 дня 1913 года”. Видно, диплом предъявляли часто: обмах- рявленные четвертинки картона пришлось склеивать. К счастью, текст сохранился полностью.

Через год с небольшим двадцатипятилетняя Фрума покупает зубоврачебную практику в Москве. В кабинете близ Спасской заставы, по Камер-Коллежскому валу, в доме № 37, кв. 6 производит прием больных. Хорошо зарабатывает и еще будет хорошо зарабатывать в годы НЭПа, когда опять разрешат частно практиковать. Сохранилась заверенная московским нотариусом Эдуардом Шидловским доверенность от бывшей владелицы кабинета жены потомственного дворянина зубного врача Веры Алексеевны Мизер- ницкой, датированная 28 августа 1914 г. Изумительно тогда писали доверенности: “Милостивая Государыня Фрума Лейбовна...” Кстати, уже началась первая мировая, до послереволюционного одичания оставалось совсем немного.

Вольпе М.Л. – Евреи - От патриархов до римлян

М.: Зебра Е, ЭКСМО, 2002. — 367 с.

ISBN 5-89517-067-3

Вольпе М.Л. – Евреи – Содержание

Как бы вступление

Часть I. Ханаан

Глава 1. Патриархи. Авраам, Исаак, Яков

Глава 2. Египетское рабство. Исход. Моисей

Глава 3. Иисус Навин. Судьи

Глава 4. Объединенное царство. Саул, Давид, Соломон

Глава 5. Раскол. Израиль и Иудея

Глава 6. Вавилонское пленение

Глава 7. Под персами

Часть II Палестина

Глава 1. Под греками

Глава 2. Восстание Маккаби

Глава 3. Хасмонеи

Глава 4. Под римлянами

Глава 5. После храма

Некое послесловие

Хронология

Библиография

Именной указатель