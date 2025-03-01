Я написал все это более 12 лет назад, чтобы излить свое горе и почтить память Эрика, нашего сына и брата, погибшего в возрасте 25 лет во время альпинистского восхождения в Австрии. Хотя эти записи очень личные, я решил их опубликовать, надеясь, что мои слова выразят горе тех, кто также скорбит по своим детям.

К моему удивлению, чувства от пережитой личной трагедии имеют универсальную природу. Мне написали многие люди, потерявшие своих детей. Среди написавших было много тех, кто пережил потерю других родственников или понес утраты, не связанные со смертью родных или друзей. Насколько я понял, столь личные слова «Плача» озвучили боль разных утрат.

Довольно часто меня спрашивают, остается ли чувство острого горя таким же сильным, как и в тот момент, когда я писал о нем. Мой ответ: нет. Рана больше не кровоточит. Но она не исчезла. По-другому и не могло быть. Чем больше любили человека, тем сложнее и дольше протекает период скорби. Скорбь является живым свидетельством ценности любимого. Эта ценность не забыта.

Таким образом, я признал свое горе. Я не пытаюсь уйти от него, преодолеть или забыть. Я не пытаюсь отречься от него. Если меня просят рассказать о себе, я отвечаю кратко, хоть и не сразу: «Я тот, кто потерял сына». Потеря определяет мою сущность; не всего меня, но большую часть меня и моей жизни. Я действительно стараюсь перейти от простого признания своего горя к признанию его искупительной силы. Но я не отрекусь от него, да и не смогу этого сделать. Я буду помнить Эрика. Плач - это часть жизни.

Друг рассказал мне, что раздал своим детям по экземпляру этой книги. «Для чего ты это сделал?» - спросил я. «Потому что это песня любви», - ответил он. Его слова удивили меня. Но, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, это песня любви. Каждый плач - это песня любви.

Настанет ли день, когда песнь любви перестанет быть плачем?

Николас Волтерсторфф - Плач по сыну

Пер. с англ. Шишкин С. - Восточно-Европейский Гуманитарно-Образовательный Фонд, 2023 - из с.

ISBN 978-5-904707-74-3

Николас Волтерсторфф - Плач по сыну – Содержание

Посвящение

Предисловие

Рожденный в снежную ночь в Нью-Хейвене…

Телефон зазвонил в то воскресенье в 15:30…

Он выл, как и все наши дети, смышленым и сообразительным…

Мы воспринимали его как нечто само собой разумеющееся…

Исчез с лица земли…

Самое болезненное во всем этом - необратимость…

Это так неправильно, так глубоко неправильно, когда ребенок умирает раньше своих родителей…

Мне предстояло пересечь океан, чтобы забрать его тело…

Зачем он это сделал? Зачем он пошел на эту гору?..

Он писал диссертацию об истоках современной архитектуры…

Я СТОЮ ПЕРЕД БИБЛИОТЕКОЙ, ГДЄ ОН ПРОВОДИЛ много времени в последние месяцы своей жизни…

Его жизнь угасла в самом расцвете сил и надежд…

На обратном пути я думал о слезах…

Я ДАЛ ВОЛЮ СЛЕЗАМ...

Был поздний вечер, когда я вернулся домой…

Мы нашли список того, что он планировал сделать: планы, намерения…

Стихи из писания, которые я всегда считал утешением, не приносили успокоения…

Теперь в мире образовалась брешь. На том месте, где был он, теперь пустота…

Какие слова сказать тому, кто страдает? Некоторым людям дарованы слова мудрости…

Этими самыми руками я брал его из колыбели, тогда такого крошечного, мягкого…

Я боялся предстоящего, однако похороны дали моей душе покой…

Это себя я хоронил в тот теплый июньский день…

Что это значит - Эрик мертв, ушел от нас, засыпан…

Все человечество - творение одного Автора и представляет собой единую книгу…

Туман, приносимый мягким бризом…

Мир теперь выглядит иначе. Розовое стало пурпурным…

Можно ЛИ ОСВОБОДИТЬСЯ ОТ ПЕЧАЛИ, или очень медленно пройти мимо нее?..

Часть моей души, отделившись, отправилась в путешествие любви и прилепилась к Эрику…

Странный сон: несколько раз подряд я шел по улице с друзьями…

Попробую объяснить свои чувства еще раз. Все это ценно для меня…

Я ВОШЕЛ В МАГАЗИН. ОБЫДЕННОСТЬ ТОГО, ЧТО ПреД- стало перед моими глазами…

Я просмотрел несколько книг на тему горевания…

Воображение и мышление находятся в противофазе…

Я БЫЛ ВСЕГДА БЛАГОДАРЕН другу, который заметил, что горе ведет к одиночеству…

Что делает смерть ребенка такой неописуемо болезненной?..

Был ли он особенным? Любил ли я его больше, чем его сестру и братьев?..

Меня преследует один образ: продвигаясь по полю…

Сложнее всего мне теперь даются праздники…

Банальные вопросы застают меня врасплох…

Кто-то сказал Клер: «Надеюсь, вам удается жить…

Что мне теперь делать со своими сожалениями…

Побывав на похоронах, мой друг сказал, что то, что он увидел…

Я в тупике, и это Ты, Бог, завел меня туда. Я слышал о Тебе с самого раннего детства…

Вера живет, но мое обращение к Богу неловко, путано, переменчиво…

Кто-то спросил, не изменился ли я? При этом он не имел в виду…

Я пришел к тому, что Евангелие говорит нам больше о значении греха, чем о страдании…

Истинно ты бог сокровенный. Бог Израилев, Спаситель…

Почему бы тебе просто не оставить эти разговоры о Боге…

Каждой клеткой своего существа я хотел бы снова поговорить с Эриком…

Смерть окружает нас со всех сторон…

Как сохранить веру, о Боже, когда Ты допускаешь все эти трудности и проблемы в нашей жизни?..

Я давно знал, что Бог не соответствует образу бесстрастного…

Созданы по образу Божьему - так описывают нас авторы Библии…

Стоя на холме в Галилее, Иисус сказал своим ученикам…

Если Бог, который явил нам жизнь и чьим единственным желанием является дать нам жизнь…

Может быть, в словах Иисуса есть нечто большее…

ТАКОЕ СТРАДАНИЕ? Это КОГДА ЧТО-ТО ЦЄННОЄ и любимое…

Бог есть любовь. Именно поэтому Он страдает…

В этом мы вместе, Бог и мы, вместе в истории нашего мира…

Подай перст твой сюда и посмотри руки Мои…

«Ранами его мы исцелились». В ранах Христа исцеление человечества…

Умирание - буквально «наступление смерти»…

Страдание может быть нам полезно - может быть благословением…

Неожиданно он снова здесь. Цепь намеков может начаться почти в любом месте: с фразы…

Его МЛАДШИЕ БРАТЬЯ НАЧИНАЛИ советоваться с ним…

Прошел уже год с тех пор, как я последний раз видел этот маленький клочок земли…

Мы ДОЛЖНЫ ПРЕБЫВАТЬ на месте…

Приложение