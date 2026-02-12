Книга «Леонардо да Винчи» — это фундаментальное исследование наследия величайшего мастера Возрождения, представленное в контексте собрания сочинений выдающегося искусствоведа и философа Серебряного века Акима Волынского. Издание 2025 года, подготовленное под редакцией В. А. Котельникова, предлагает читателю уникальный взгляд на Леонардо не просто как на инженера или живописца, а как на фигуру, воплотившую в себе глубочайший духовный кризис и интеллектуальное величие эпохи Ренессанса.

Текст Волынского — это патетическое и местами мистическое исследование, где автор анализирует «демоническую» природу творчества Леонардо. Он исследует двойственность мастера: от «живописного сфинкса» Джоконды до математической точности его анатомических манускриптов. В книге переплетаются биографические данные, критический разбор шедевров и философские размышления о «богочеловеческом» процессе в культуре, что делает этот труд важным памятником русской искусствоведческой мысли.

Особую ценность изданию придает раздел «Материалы», где собраны переводы классических биографий (от Вазари до Паоло Джиовио), фрагменты личных дневников Леонардо с его баснями и описаниями природных катастроф, а также подробный каталог подлинных и апокрифических произведений. Это не просто биография, а объемная панорама интеллектуальной жизни Ренессанса, увиденная глазами одного из самых глубоких критиков начала XX столетия.

А. Л. Волынский — Собрание сочинений. Леонардо да Винчи

М.; СПб.: Наука, 2025. — 623 с.

(Научное издание. Литературные памятники / Исследования)

ISBN 978-5-02-040268-3

