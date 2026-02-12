Книга «Леонардо да Винчи» — это фундаментальное исследование наследия величайшего мастера Возрождения, представленное в контексте собрания сочинений выдающегося искусствоведа и философа Серебряного века Акима Волынского. Издание 2025 года, подготовленное под редакцией В. А. Котельникова, предлагает читателю уникальный взгляд на Леонардо не просто как на инженера или живописца, а как на фигуру, воплотившую в себе глубочайший духовный кризис и интеллектуальное величие эпохи Ренессанса.
Текст Волынского — это патетическое и местами мистическое исследование, где автор анализирует «демоническую» природу творчества Леонардо. Он исследует двойственность мастера: от «живописного сфинкса» Джоконды до математической точности его анатомических манускриптов. В книге переплетаются биографические данные, критический разбор шедевров и философские размышления о «богочеловеческом» процессе в культуре, что делает этот труд важным памятником русской искусствоведческой мысли.
Особую ценность изданию придает раздел «Материалы», где собраны переводы классических биографий (от Вазари до Паоло Джиовио), фрагменты личных дневников Леонардо с его баснями и описаниями природных катастроф, а также подробный каталог подлинных и апокрифических произведений. Это не просто биография, а объемная панорама интеллектуальной жизни Ренессанса, увиденная глазами одного из самых глубоких критиков начала XX столетия.
А. Л. Волынский — Собрание сочинений. Леонардо да Винчи
М.; СПб.: Наука, 2025. — 623 с.
(Научное издание. Литературные памятники / Исследования)
ISBN 978-5-02-040268-3
А. Л. Волынский — Собрание сочинений. Леонардо да Винчи - Содержание
Легенда и жизнь: От тосканских корней и работы в Милане до службы у Цезаря Борджиа и последних лет во Франции.
Демоническое искусство: Исследование феномена улыбки «Джоконды», тайных смыслов «Мадонны в скалах» и композиционного совершенства «Тайной Вечери».
Умственный гений: Глубокий анализ манускриптов — Трактата о птицах, анатомических атласов и легендарного «Атлантического кодекса».
Апокрифы и новые материалы: Поиск авторства в спорных работах и анализ коллекций (Шлихтинга, Эрмитажа, галереи Poldi Pezzoli).
Философия Ренессанса: Спор Леонардо с Микеланджело и Савонароллой. Противостояние «Мага» и «Дракона» Возрождения.
Литературное наследие мастера: Басни, пророчества и наставления о том, как изображать бурю, битву и потоп.
