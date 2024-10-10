Волынский Аким - Жизнь Леонардо да Винчи

В основу моего исследования о Леонардо да Винчи я положил работу трех родов: изучение всех печатных документов, так или иначе относящихся к нему, изучение его художественных произведений, по возможности в оригиналах, и, наконец, психологическое и литературно-критическое обследование современного идейного брожения, в котором есть так много родственного с идейным брожением Ренессанса. Относительно печатных документов приходится сказать, что истинную пользу я извлек только из немногих старинных итальянских биографий и исследований, которые дают колоритные факты и краткие, но ценные характеристики изучаемой эпохи. Чем дальше по времени от этих первоначальных источников, тем больше фразеологии и общих мест в патетическом тоне. Могу сказать по совести, что, внимательно пересмотрев новейшие книги и статьи на всех европейских языках, посвященные Леонардо да Винчи, я не мог сделать из них употребления, соответствующего затраченному труду. Они только укрепляли меня в сознании, что трудную задачу- изучить жизнь и деятельность Леонардо да Винчи - нужно разрешать вне этих литературных пособий, по истинно оригинальным источникам. В этом отношении единственно существенную роль играют уже упомянутые старинные биографии и многочисленные Кодексы самого Леонардо да Винчи, где, среди необозримого хаоса разносторонних научных заметок, мелькают драгоценнейшие указания на его личную жизнь и характер его художественных работ. Эти многочисленные Кодексы, в существующих печатных изданиях, вышедших по сей день, я использовал во всех доступных мне направлениях.

Что касается изучения художественных произведений Леонардо да Винчи, его картин и рисунков, то, за исключением Англии, мне удалось побывать почти всюду, где сохраняются его работы, подлинные и спорные, следы его художественных влияний и та обстановка, среди которой протекала его жизнь и развивалось его творчество. Чтобы понять такого человека, как Леонардо да Винчи, нужно видеть собственными глазами Италию, и не из окна вагона, с быстрыми переездами из одного прославленного города в другой, а медленно пробираясь по всем тем местам, которые должны были действовать на его душу красками своей природы, характером своих горизонтов. Надо знать Тоскану, Флоренцию с ее окрестностями, Винчи, Анкиано, надо знать Ломбардию, надо изъездить на лошадях дикую Романью и Умбрию, чтобы ощутить атмосферу, которой дышал этот итальянский гений. Может казаться издалека, что эти затруднительные путешествия не только по столичным, но и по захолустным итальянским городам не являются делом необходимости при изучении давно прошедшей эпохи. А между тем нельзя с достаточной силой определить всю важность эт̷их непосредственных впечатлений от страны, которая, при всех своих исторических превращениях, неизменно сохраняет свой географический и национальный колорит.

Волынский Аким - Жизнь Леонардо да Винчи

Москва: Издательство Юрайт, 2024, 422 с.

Серия "Антология мысли"

ISBN 978-5-534-08320-0

Волынский Аким - Жизнь Леонардо да Винчи - Содержание

Предисловие

Легенда о Леонардо. Его жизнь

Глава 1 MONTE ALBANO

Глава 2 ТРАГЕДИЯ

Интермеццо

Глава 3 МОНОЛОГИ СТАРОГО ЭНТУЗИАСТА

Глава 4 КОШМАРЫ

Демоническое искусство

Глава 5 ДЖОКОНДА

Глава 6 БОГОМАТЕРЬ

Глава 7 «НОВЫЕ ХИМЕРЫ»

Глава 8 ПАРФЕНОН РЕНЕССАНСА

Глава 9 ПИСЬМО СТАРОГО ЭНТУЗИАСТА

Addenda

Глава 10 АПОКРИФЫ

Глава 11 НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Глава 12 SUMMA SUMMARUM

Умственный rений Леонардо да Винчи

Глава 13 ОБЩАЯ ИСТОРИЯ МАНУСКРИПТОВ

Глава 14 ИЗДАНИЕ ФРАНЦУЗСКОГО ИНСТИТУТА

Глава 15 ТРАКТАТ О ПТИЦАХ

Глава 16 АНАТОМИЯ

Глава 17 ХРЕСТОМАТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ РИХТЕРА

Глава 18 ТRАTTАТО DELLA PITTURA

Глава 19 «АТЛАНТИЧЕСКИЙ КОДЕКС»

Глава 20 КОДЕКС ТРИВУЛЬЦИО И ТУРИНСКОЕ ИЗДАНИЕ РИСУНКОВ ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ

Глава 21 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Материалы

Аноним КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ

Паоkо Джиовио ЖИЗНЬ ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ

Банделло ЗНАМЕНИТЕЙШЕЙ И ДОБРОДЕТЕЛЬНЕЙШЕЙ ГЕРОИНЕ Г-ЖЕ ДЖИНЕВРЕ РАНГОНА И ГОНЗАГА

Духовное завещание Леонардо да Винчи

Из манускриптов Леонардо да Винчи

Критические заметки

Tamburo

Хронологический указатель жизни ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ

Бертело и Леонардо да Винчи

Почетные граждане Винчи

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