Волынский Аким - Жизнь Леонардо да Винчи

Волынский - Жизнь Леонардо да Винчи
В основу моего исследования о Леонардо да Винчи я положил работу трех родов: изучение всех печатных документов, так или иначе относящихся к нему, изучение его художественных произведений, по возможности в оригиналах, и, наконец, психологическое и литературно-критическое обследование современного идейного брожения, в котором есть так много родственного с идейным брожением Ренессанса. Относительно печатных документов приходится сказать, что истинную пользу я извлек только из немногих старинных итальянских биографий и исследований, которые дают колоритные факты и краткие, но ценные характеристики изучаемой эпохи. Чем дальше по времени от этих первоначальных источников, тем больше фразеологии и общих мест в патетическом тоне. Могу сказать по совести, что, внимательно пересмотрев новейшие книги и статьи на всех европейских языках, посвященные Леонардо да Винчи, я не мог сделать из них употребления, соответствующего затраченному труду. Они только укрепляли меня в сознании, что трудную задачу- изучить жизнь и деятельность Леонардо да Винчи - нужно разрешать вне этих литературных пособий, по истинно оригинальным источникам. В этом отношении единственно существенную роль играют уже упомянутые старинные биографии и многочисленные Кодексы самого Леонардо да Винчи, где, среди необозримого хаоса разносторонних научных заметок, мелькают драгоценнейшие указания на его личную жизнь и характер его художественных работ. Эти многочисленные Кодексы, в существующих печатных изданиях, вышедших по сей день, я использовал во всех доступных мне направлениях.
Что касается изучения художественных произведений Леонардо да Винчи, его картин и рисунков, то, за исключением Англии, мне удалось побывать почти всюду, где сохраняются его работы, подлинные и спорные, следы его художественных влияний и та обстановка, среди которой протекала его жизнь и развивалось его творчество. Чтобы понять такого человека, как Леонардо да Винчи, нужно видеть собственными глазами Италию, и не из окна вагона, с быстрыми переездами из одного прославленного города в другой, а медленно пробираясь по всем тем местам, которые должны были действовать на его душу красками своей природы, характером своих горизонтов. Надо знать Тоскану, Флоренцию с ее окрестностями, Винчи, Анкиано, надо знать Ломбардию, надо изъездить на лошадях дикую Романью и Умбрию, чтобы ощутить атмосферу, которой дышал этот итальянский гений. Может казаться издалека, что эти затруднительные путешествия не только по столичным, но и по захолустным итальянским городам не являются делом необходимости при изучении давно прошедшей эпохи. А между тем нельзя с достаточной силой определить всю важность эт̷их непосредственных впечатлений от страны, которая, при всех своих исторических превращениях, неизменно сохраняет свой географический и национальный колорит.
Волынский Аким - Жизнь Леонардо да Винчи
Москва: Издательство Юрайт, 2024, 422 с.
Серия "Антология мысли"
ISBN 978-5-534-08320-0
Волынский Аким - Жизнь Леонардо да Винчи - Содержание
Предисловие
Легенда о Леонардо. Его жизнь
- Глава 1 MONTE ALBANO
- Глава 2 ТРАГЕДИЯ
Интермеццо
- Глава 3 МОНОЛОГИ СТАРОГО ЭНТУЗИАСТА
- Глава 4 КОШМАРЫ
Демоническое искусство
- Глава 5 ДЖОКОНДА
- Глава 6 БОГОМАТЕРЬ
- Глава 7 «НОВЫЕ ХИМЕРЫ»
- Глава 8 ПАРФЕНОН РЕНЕССАНСА
- Глава 9 ПИСЬМО СТАРОГО ЭНТУЗИАСТА
Addenda
- Глава 10 АПОКРИФЫ
- Глава 11 НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ
- Глава 12 SUMMA SUMMARUM
Умственный rений Леонардо да Винчи
- Глава 13 ОБЩАЯ ИСТОРИЯ МАНУСКРИПТОВ
- Глава 14 ИЗДАНИЕ ФРАНЦУЗСКОГО ИНСТИТУТА
- Глава 15 ТРАКТАТ О ПТИЦАХ
- Глава 16 АНАТОМИЯ
- Глава 17 ХРЕСТОМАТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ РИХТЕРА
- Глава 18 ТRАTTАТО DELLA PITTURA
- Глава 19 «АТЛАНТИЧЕСКИЙ КОДЕКС»
- Глава 20 КОДЕКС ТРИВУЛЬЦИО И ТУРИНСКОЕ ИЗДАНИЕ РИСУНКОВ ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ
- Глава 21 ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Материалы
- Аноним КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ
- Паоkо Джиовио ЖИЗНЬ ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ
- Банделло ЗНАМЕНИТЕЙШЕЙ И ДОБРОДЕТЕЛЬНЕЙШЕЙ ГЕРОИНЕ Г-ЖЕ ДЖИНЕВРЕ РАНГОНА И ГОНЗАГА
- Духовное завещание Леонардо да Винчи
- Из манускриптов Леонардо да Винчи
- Критические заметки
- Tamburo
- Хронологический указатель жизни ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ
- Бертело и Леонардо да Винчи
- Почетные граждане Винчи
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