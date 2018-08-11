Вопрос 46. Если Ангелы не знают будущего, то как его смог узнать Даниил? В Вавилоне Даниил сказал, что Христос родится через четыреста восемьдесят три года, назвав шестьдесят девять седмериц, будучи толкователем этих седмериц.

Ответ. Но Даниил сказал о Нем не от своего знания наперед. Но Ангелы, что узнают из Вышней премудрости, то и говорят. Ведь их учит Святая Троица, людей учат Ангелы, а мы — тех, кто за нами.

Вопросы святого Сильвестра и ответы преподобного Антония

М.: «Сибирская Благозвонница»,

2014. 411, [5] с.

ISBN 978-5-91362-769-8

Вопросы святого Сильвестра и ответы преподобного Антония - Содержание

О Сыне

О Святом Духе

Об Ангелах

О творении мира

О природе огня и света

О земле и Небе

О водах

О растениях

О тверди небесной. Светила

Об одушевленной и неодушевленной природе

О звездах и вере в них

О радуге

О дне и ночи. Время

О луне

Об Иове

О грехопадении

О равночестности сына и отца

О природе человека

О рае

О кожаных одеждах. Предсуществование душ

Об образе и подобии Божием

О доброделании

Об Иоанне Крестителе

Об Иоанне Богослове

Толкование некоторых трудных мест Нового Завета

О конце мира и об иудейском рассеянии

Вопросы святого Сильвестра и ответы преподобного Антония - О конце мира и об иудейском рассеянии

Вопрос 218. Если неизбежен конец мира и пришествие Христово, то почему Господь говорит: Тогда находящиеся в Иудее да бегут в горы, и кто на кровле, тот да не сходит взять что-либо из дома своего, и кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои (Мф. 24, 16-18)? И еще Он говорит: Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу (Мф. 24, 20). Горе же беременным и питающим сосцами в те дни (Мф. 24, 19). А если конец случится летом, в воскресенье или в понедельник, то мы можем спрятаться и убежать? Почему, когда так много людей и собраний, только кормящих и беременных из всех Он оплакал? Потому ли, что они не смогут быть родителями, или потому, что они тогда примут мучения более тяжелые?

Ответ. Господь, предвозвещая будущее бегство, научает иудеев бежать в горы. Ибо после Веспасиана пришел Тит, который полностью перекопал и перемолол Иерусалим. Он со злом загубил иудеев, сжиная мужчин мечом, разбивая о землю маленьких детей, распарывая готовых родить женщин и всяким пагубным истреблением потчуя племя богоборное. В субботу город был осажден, а дома всех были праздными по причине субботнего празднества, и была зима, так что никто из них не смог убежать от гибели и посечения.

А те, кто стремился спрятаться в верхних комнатах, не смели ничего забрать снизу из своего добра, размышляя, что дороже жизнь, чем имущество. А те, кто был в поле, не только не возвращались домой, но и далеко бежали и отходили, увидев, как горит и гибнет город. А если вы хотите достойно, обращаясь к нашему, истолковать слово: Тогда находящиеся в Иудее да бегут в горы, — то Иудея толкуется как крепкие в благой вере, и на высокое прибежище — Христа — пусть уповают, хранимые своим исповеданием веры.

Те, кто наверху, пусть не спускаются взять то, что в храмине их дома, то есть ни во что вменяют настоящую жизнь в стенах, презирая всю здешнюю красоту, став выше мира, и, выбив изнутри страсти, ничего из них да не приемлют: ни радости, ни печали, ни напрасной славы, ни напоминания о богатстве, что было бы сошествием с горы. А тот, кто в поле, пусть не возвращается взять свою верхнюю одежду: тот, кто снял с себя ветхого человека и отрекся от плотского, пусть носит нового человека, ибо он сам себя обновил для того, чтобы ведать Бога. Таковые очистились от скверны, став свободны тем самым от всякого зла, и никакое смущение или сердечное пристрастие не отвратит их от любви Христовой.

Христос говорил, кто зовется матерью и братьями, становятся таковыми по причине послушания заповедям спасения (см.: Мк. 3, 35). Это учит, что духовное дороже плотского. Так и ученики Его оставили трапезу, чтобы пойти под сень благочестия, и прияли Слово, а не были все умудряемы словами, но и показывали дела. Хорошо говорить подобно свирели или гуслям, а творить добро — это ангельское.