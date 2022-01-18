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Вопросы теологии

Вопросы теологии - Том 1 - 2019
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Category ESXATOS BOOKS, JOURNALS, New Arrivals, Theology
Сейчас, спустя четыре столетия развития науки и философии, глобальные вызовы вновь заставляют нас обращаться к системе базисных ценностей современной цивилизации. Науковеды пришли к необходимости нового осмысления науки с акцентом на ее ценностно-смысловых основаниях.
По мнению В. С. Степина, например, нужен переход к принципиально иному (в сравнении с традиционалистским и техногенным) типу цивилизационного развития. Научному сообществу, полагал он, следует выработать целостное понимание природы и человека, объединяющее знания о биосфере и о социальных процессах. Поиски современных мировоззренческих ориентиров должны быть связаны с пересмотром прежнего отношения к природе, отхода от стратегий силового преобразования природного и социального мира. Вывод В. С. Степина таков: для выработки новых идеалов и ценностей необходимо обратиться к таким «состояниям культуры, в которых зарождаются новые мировоззренческие смыслы, могущие быть воспринятыми различными культурами, в том числе и сохранившими стереотипы традиционалистских ментальностей».

Вопросы теологии, Том 1, 2019, №3, Издательство Санкт-Петербургского университета

ISSN 2658-5200
Вопросы теологии, Том 1, 2019, №3 - Содержание
От редакции
  • Шмонин Д. В. Научная рациональность и «возвращение к теологию
  • Мельник С. В. Теология и межрелигиозный диалог: от полемики к сотрудничеству
  • Савинов Р. В. Гносеологические истоки неосхоластической интерпретации онтологического доказательства и дискуссии вокруг онтологизма
ПУБЛИКАЦИИ
  • Протоиерей Владимир (Хулап). В трудном поиске взаимопонимания
  • Служение общению: переосмысление связи между первенством и соборностью. Исследование Совместной православнокатолической рабочей группы во имя св. Иринея Лионского
БЕСЕДЫ
  • Шишков А. В Кырлежев А. И. Первенство в Церкви: богословие и церковная практика
  • Ходзинский П. В Кырлежев А. И. Соборность в русской богословской традиции
ПЕРЕВОДЫ
  • Доброцветов П. К. Блаженный Феодорит Кирский и его Слово IV «О материи и космосе» из трактата «Лечение эллинских недугов»
  • Блаженный Феодорит Кирский (393-466). Лечение эллинских недугов.
  • Слово IV О материи и космосе
Вопросы теологии - Том 3, 2021, №1

Вопросы теологии - Том 3, 2021, №1

Издательство Санкт-Петербургского государственного университета
ISSN: 2658-5200 (печатная версия)
ISSN: 2658-7564 (онлайновая версия)

Вопросы теологии - Том 3, 2021, №1 - Содержание

  • От редакции
  • Является ли святитель Викторин Петавийский автором гомилии «О десяти девах»?
  • Гносеология святителя Григория Паламы в свете догмата о воплощении Христа
  • Interrelation between anthropology and psychology in the works of St. Theophan the Recluse
  • Реконструкция стратегий аргументации в конфессиональной полемике рубежа XVI-XVII веков о возможности естественной теологии
  • По дороге в Эммаус: благая весть в эпоху постмодерна
  • Современные проблемы миссионерской работы среди самодийских народов
  • Православное военное духовенство в Первой мировой войне
  • Великая Отечественная война и Русская православная церковь на страницах «Журнала Московской патриархии» в 1943-1945 годах
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Rating 5.0 / 5
Added 18.01.2022
Author professor Dmitry
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5.0/5 (5)

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