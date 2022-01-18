Сейчас, спустя четыре столетия развития науки и философии, глобальные вызовы вновь заставляют нас обращаться к системе базисных ценностей современной цивилизации. Науковеды пришли к необходимости нового осмысления науки с акцентом на ее ценностно-смысловых основаниях.

По мнению В. С. Степина, например, нужен переход к принципиально иному (в сравнении с традиционалистским и техногенным) типу цивилизационного развития. Научному сообществу, полагал он, следует выработать целостное понимание природы и человека, объединяющее знания о биосфере и о социальных процессах. Поиски современных мировоззренческих ориентиров должны быть связаны с пересмотром прежнего отношения к природе, отхода от стратегий силового преобразования природного и социального мира. Вывод В. С. Степина таков: для выработки новых идеалов и ценностей необходимо обратиться к таким «состояниям культуры, в которых зарождаются новые мировоззренческие смыслы, могущие быть воспринятыми различными культурами, в том числе и сохранившими стереотипы традиционалистских ментальностей».

Вопросы теологии, Том 1, 2019, №3, Издательство Санкт-Петербургского университета

ISSN 2658-5200

Вопросы теологии, Том 1, 2019, №3 - Содержание

От редакции

Шмонин Д. В. Научная рациональность и «возвращение к теологию

Мельник С. В. Теология и межрелигиозный диалог: от полемики к сотрудничеству

Савинов Р. В. Гносеологические истоки неосхоластической интерпретации онтологического доказательства и дискуссии вокруг онтологизма

ПУБЛИКАЦИИ

Протоиерей Владимир (Хулап). В трудном поиске взаимопонимания

Служение общению: переосмысление связи между первенством и соборностью. Исследование Совместной православнокатолической рабочей группы во имя св. Иринея Лионского

БЕСЕДЫ

Шишков А. В Кырлежев А. И. Первенство в Церкви: богословие и церковная практика

Ходзинский П. В Кырлежев А. И. Соборность в русской богословской традиции

ПЕРЕВОДЫ

Доброцветов П. К. Блаженный Феодорит Кирский и его Слово IV «О материи и космосе» из трактата «Лечение эллинских недугов»

Блаженный Феодорит Кирский (393-466). Лечение эллинских недугов.

Слово IV О материи и космосе