Вопросы теологии
Сейчас, спустя четыре столетия развития науки и философии, глобальные вызовы вновь заставляют нас обращаться к системе базисных ценностей современной цивилизации. Науковеды пришли к необходимости нового осмысления науки с акцентом на ее ценностно-смысловых основаниях.
По мнению В. С. Степина, например, нужен переход к принципиально иному (в сравнении с традиционалистским и техногенным) типу цивилизационного развития. Научному сообществу, полагал он, следует выработать целостное понимание природы и человека, объединяющее знания о биосфере и о социальных процессах. Поиски современных мировоззренческих ориентиров должны быть связаны с пересмотром прежнего отношения к природе, отхода от стратегий силового преобразования природного и социального мира. Вывод В. С. Степина таков: для выработки новых идеалов и ценностей необходимо обратиться к таким «состояниям культуры, в которых зарождаются новые мировоззренческие смыслы, могущие быть воспринятыми различными культурами, в том числе и сохранившими стереотипы традиционалистских ментальностей».
Вопросы теологии, Том 1, 2019, №3, Издательство Санкт-Петербургского университета
ISSN 2658-5200
Вопросы теологии, Том 1, 2019, №3 - Содержание
От редакции
- Шмонин Д. В. Научная рациональность и «возвращение к теологию
- Мельник С. В. Теология и межрелигиозный диалог: от полемики к сотрудничеству
- Савинов Р. В. Гносеологические истоки неосхоластической интерпретации онтологического доказательства и дискуссии вокруг онтологизма
ПУБЛИКАЦИИ
- Протоиерей Владимир (Хулап). В трудном поиске взаимопонимания
- Служение общению: переосмысление связи между первенством и соборностью. Исследование Совместной православнокатолической рабочей группы во имя св. Иринея Лионского
БЕСЕДЫ
- Шишков А. В Кырлежев А. И. Первенство в Церкви: богословие и церковная практика
- Ходзинский П. В Кырлежев А. И. Соборность в русской богословской традиции
ПЕРЕВОДЫ
- Доброцветов П. К. Блаженный Феодорит Кирский и его Слово IV «О материи и космосе» из трактата «Лечение эллинских недугов»
- Блаженный Феодорит Кирский (393-466). Лечение эллинских недугов.
- Слово IV О материи и космосе
Вопросы теологии - Том 3, 2021, №1
Издательство Санкт-Петербургского государственного университета
ISSN: 2658-5200 (печатная версия)
ISSN: 2658-7564 (онлайновая версия)
Вопросы теологии - Том 3, 2021, №1 - Содержание
- От редакции
- Является ли святитель Викторин Петавийский автором гомилии «О десяти девах»?
- Гносеология святителя Григория Паламы в свете догмата о воплощении Христа
- Interrelation between anthropology and psychology in the works of St. Theophan the Recluse
- Реконструкция стратегий аргументации в конфессиональной полемике рубежа XVI-XVII веков о возможности естественной теологии
- По дороге в Эммаус: благая весть в эпоху постмодерна
- Современные проблемы миссионерской работы среди самодийских народов
- Православное военное духовенство в Первой мировой войне
- Великая Отечественная война и Русская православная церковь на страницах «Журнала Московской патриархии» в 1943-1945 годах
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