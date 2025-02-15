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Воробец Кристин - Одержимые - Гендерные исследования

Воробец - Одержимые
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, History, Sociology Political Science, Religious Studies Atheism, Mythology Legends, Esotericism Mysticism Kabbalah
Появление чужака в русских деревнях часто означало неприятности. Летом 1895 года крестьянин по имени Захар* бесцельно бродил от деревни к деревне, гадая, где бы ему переночевать и поесть. На окраине Смоленской, недалеко от границ Московской и Калужской губерний, в семи верстах от ближайшего полустанка, он забрел в деревню Ащепково. Идя по единственной улице, он остановился у избы Василисы Алексеевой и через открытое окно попросил у нее спички. Когда Василиса дала ему коробок, Захар устало присел на крыльце и закурил. Обеспокоенная тем, что незнакомец может поджечь избу, Василиса велела ему уйти и оставить ее в покое. На звуки ее взволнованного голоса прибежали соседи и выпроводили Захара из села. Однако тогда Василиса и другие ащепковские крестьяне видели Захара не в последний раз‘.
Вечером того же дня деревенский пастух поймал на пастбище подозрительного мужчину с уздой. На крик пастуха прибежали жители деревни, которые, обеспокоенные участившимся в районе конокрадством, тут же заподозрили незнакомца в попытке украсть лошадь*. Они забрали пойманного в деревню, чтобы там решить: наказать его на месте или передать властям. Увидев подозреваемого, Василиса узнала в нем того самого Захара, которому она ранее дала коробок спичек. Испугавшись, что он отомстит ей и деревне, устроив пожар, за который она будет косвенно ответственна, Василиса закричала «вор!» и подтвердила подозрения соседей по поводу чужака*‘. Услышав это, толпа набросилась на незадачливого незнакомца и забила его до смерти. Убийство Захара привлекло внимание Смоленского окружного суда, который приговорил нескольких жителей Ащепкова, в том числе соседа Василисы Николая Бабаева, к трем месяцам лишения свободы за участие в незаконной расправе“.
Описанные события вызвали раздор между Василисой и ее ближайшей соседкой Сиклитиньей Никифоровой. Будучи свидетельницей того, как Василиса дала спички чужаку Захару, Сиклитинья решила для себя, что та виновна и в убийстве Захара, и в аресте ее мужа Николая Бабаева. Когда Василиса во время суда под присягой показала, что отказалась давать Захару спички, и таким образом попыталась снять с себя всякую вину, она навлекла на себя гнев Сиклитиньи: Сиклитинья уличила ее во лжи. С этого момента отношения соседок стали откровенно враждебными.
Тем временем положение Василисы в деревне стало ухудшаться. Другие соседи начали также упрекать ее за инцидент с Захаром. Не имея непосредственной поддержки мужа, работавшего в Москве, упрекаемая свекрами за то, что стала хуже работать, мучимая угрызениям совести, Василиса все больше и больше впадала в депрессию. Она находила утешение в молитвах и паломничествах в окрестные монастыри.

Кристин Воробец - Одержимые - Женщины, ведьмы и демоны в царской России

Пер. с англ. А. Фоменко.— М.: Новое литературное обозрение, 2023.—344 с. (Серия «Гендерные исследования»)
ISBN 9787־1906־4448־5־

Кристин Воробец – Одержимые – Содержание

Борьба с кликушеством: введение
  • Глава 1. Мнение церковных и светских властей
    • Судебные прецеденты
    • Торжество православия над дьяволом
    • Заключение
  • Глава 2. Крестьянские верования
    • Народное православие
    • Колдовство
  • Глава 3. Литературные и этнографические образы
    • Романтические образы
    • Образы крепостных
    • Этнографическая и историческая оценка
    • Федор Достоевский
    • Лев Толстой
    • Темная сторона крестьянских верований
    • Заключение
  • Глава 4. Психиатрические диагнозы
    • В поисках кликуш
    • Научный рационализм против народных практик
    • Истерия или сомнамбулизм?
    • Массовая психология
    • Выводы
  • Глава 5. Разбирая множественные реальности
Приложение
Примечания
Указатель имен
Views 305
Rating 5.0 / 5
Added 15.02.2025
Author brat Vadim
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5.0/5 (3)

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