Воробец Кристин - Одержимые - Гендерные исследования

Появление чужака в русских деревнях часто означало неприятности. Летом 1895 года крестьянин по имени Захар* бесцельно бродил от деревни к деревне, гадая, где бы ему переночевать и поесть. На окраине Смоленской, недалеко от границ Московской и Калужской губерний, в семи верстах от ближайшего полустанка, он забрел в деревню Ащепково. Идя по единственной улице, он остановился у избы Василисы Алексеевой и через открытое окно попросил у нее спички. Когда Василиса дала ему коробок, Захар устало присел на крыльце и закурил. Обеспокоенная тем, что незнакомец может поджечь избу, Василиса велела ему уйти и оставить ее в покое. На звуки ее взволнованного голоса прибежали соседи и выпроводили Захара из села. Однако тогда Василиса и другие ащепковские крестьяне видели Захара не в последний раз‘.

Вечером того же дня деревенский пастух поймал на пастбище подозрительного мужчину с уздой. На крик пастуха прибежали жители деревни, которые, обеспокоенные участившимся в районе конокрадством, тут же заподозрили незнакомца в попытке украсть лошадь*. Они забрали пойманного в деревню, чтобы там решить: наказать его на месте или передать властям. Увидев подозреваемого, Василиса узнала в нем того самого Захара, которому она ранее дала коробок спичек. Испугавшись, что он отомстит ей и деревне, устроив пожар, за который она будет косвенно ответственна, Василиса закричала «вор!» и подтвердила подозрения соседей по поводу чужака*‘. Услышав это, толпа набросилась на незадачливого незнакомца и забила его до смерти. Убийство Захара привлекло внимание Смоленского окружного суда, который приговорил нескольких жителей Ащепкова, в том числе соседа Василисы Николая Бабаева, к трем месяцам лишения свободы за участие в незаконной расправе“.

Описанные события вызвали раздор между Василисой и ее ближайшей соседкой Сиклитиньей Никифоровой. Будучи свидетельницей того, как Василиса дала спички чужаку Захару, Сиклитинья решила для себя, что та виновна и в убийстве Захара, и в аресте ее мужа Николая Бабаева. Когда Василиса во время суда под присягой показала, что отказалась давать Захару спички, и таким образом попыталась снять с себя всякую вину, она навлекла на себя гнев Сиклитиньи: Сиклитинья уличила ее во лжи. С этого момента отношения соседок стали откровенно враждебными.

Тем временем положение Василисы в деревне стало ухудшаться. Другие соседи начали также упрекать ее за инцидент с Захаром. Не имея непосредственной поддержки мужа, работавшего в Москве, упрекаемая свекрами за то, что стала хуже работать, мучимая угрызениям совести, Василиса все больше и больше впадала в депрессию. Она находила утешение в молитвах и паломничествах в окрестные монастыри.

Кристин Воробец - Одержимые - Женщины, ведьмы и демоны в царской России

Пер. с англ. А. Фоменко.— М.: Новое литературное обозрение, 2023.—344 с. (Серия «Гендерные исследования»)

ISBN 9787־1906־4448־5־

Кристин Воробец – Одержимые – Содержание

Борьба с кликушеством: введение

Глава 1. Мнение церковных и светских властей Судебные прецеденты Торжество православия над дьяволом Заключение

Глава 2. Крестьянские верования Народное православие Колдовство

Глава 3. Литературные и этнографические образы Романтические образы Образы крепостных Этнографическая и историческая оценка Федор Достоевский Лев Толстой Темная сторона крестьянских верований Заключение

Глава 4. Психиатрические диагнозы В поисках кликуш Научный рационализм против народных практик Истерия или сомнамбулизм? Массовая психология Выводы

Глава 5. Разбирая множественные реальности

Приложение

Примечания

Указатель имен