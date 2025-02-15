Воробец Кристин - Одержимые - Гендерные исследования
Появление чужака в русских деревнях часто означало неприятности. Летом 1895 года крестьянин по имени Захар* бесцельно бродил от деревни к деревне, гадая, где бы ему переночевать и поесть. На окраине Смоленской, недалеко от границ Московской и Калужской губерний, в семи верстах от ближайшего полустанка, он забрел в деревню Ащепково. Идя по единственной улице, он остановился у избы Василисы Алексеевой и через открытое окно попросил у нее спички. Когда Василиса дала ему коробок, Захар устало присел на крыльце и закурил. Обеспокоенная тем, что незнакомец может поджечь избу, Василиса велела ему уйти и оставить ее в покое. На звуки ее взволнованного голоса прибежали соседи и выпроводили Захара из села. Однако тогда Василиса и другие ащепковские крестьяне видели Захара не в последний раз‘.
Вечером того же дня деревенский пастух поймал на пастбище подозрительного мужчину с уздой. На крик пастуха прибежали жители деревни, которые, обеспокоенные участившимся в районе конокрадством, тут же заподозрили незнакомца в попытке украсть лошадь*. Они забрали пойманного в деревню, чтобы там решить: наказать его на месте или передать властям. Увидев подозреваемого, Василиса узнала в нем того самого Захара, которому она ранее дала коробок спичек. Испугавшись, что он отомстит ей и деревне, устроив пожар, за который она будет косвенно ответственна, Василиса закричала «вор!» и подтвердила подозрения соседей по поводу чужака*‘. Услышав это, толпа набросилась на незадачливого незнакомца и забила его до смерти. Убийство Захара привлекло внимание Смоленского окружного суда, который приговорил нескольких жителей Ащепкова, в том числе соседа Василисы Николая Бабаева, к трем месяцам лишения свободы за участие в незаконной расправе“.
Описанные события вызвали раздор между Василисой и ее ближайшей соседкой Сиклитиньей Никифоровой. Будучи свидетельницей того, как Василиса дала спички чужаку Захару, Сиклитинья решила для себя, что та виновна и в убийстве Захара, и в аресте ее мужа Николая Бабаева. Когда Василиса во время суда под присягой показала, что отказалась давать Захару спички, и таким образом попыталась снять с себя всякую вину, она навлекла на себя гнев Сиклитиньи: Сиклитинья уличила ее во лжи. С этого момента отношения соседок стали откровенно враждебными.
Тем временем положение Василисы в деревне стало ухудшаться. Другие соседи начали также упрекать ее за инцидент с Захаром. Не имея непосредственной поддержки мужа, работавшего в Москве, упрекаемая свекрами за то, что стала хуже работать, мучимая угрызениям совести, Василиса все больше и больше впадала в депрессию. Она находила утешение в молитвах и паломничествах в окрестные монастыри.
Кристин Воробец - Одержимые - Женщины, ведьмы и демоны в царской России
Пер. с англ. А. Фоменко.— М.: Новое литературное обозрение, 2023.—344 с. (Серия «Гендерные исследования»)
ISBN 9787־1906־4448־5־
Кристин Воробец – Одержимые – Содержание
Борьба с кликушеством: введение
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Глава 1. Мнение церковных и светских властей
- Судебные прецеденты
- Торжество православия над дьяволом
- Заключение
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Глава 2. Крестьянские верования
- Народное православие
- Колдовство
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Глава 3. Литературные и этнографические образы
- Романтические образы
- Образы крепостных
- Этнографическая и историческая оценка
- Федор Достоевский
- Лев Толстой
- Темная сторона крестьянских верований
- Заключение
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Глава 4. Психиатрические диагнозы
- В поисках кликуш
- Научный рационализм против народных практик
- Истерия или сомнамбулизм?
- Массовая психология
- Выводы
- Глава 5. Разбирая множественные реальности
Приложение
Примечания
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