Христианство зародилось в I в. н. э. в Палестине. Центральным образом христианства выступает Иисус Христос (от греч. Χριστός - Помазанник), по имени которого христианство и получило свое название. Основу вероучения составляют догмат о троичности Бога (Отец - Сын - Дух Святой, которые составляют единую и нераздельную Святую Троицу), догмат боговоплощения (Бог предстал в образе человека) и догмат искупления (своей смертью на кресте Бог искупил грехи человечества).

Согласно христианскому учению, Иисус Христос, однажды явивший себя миру, преданный крестной смерти и вознесенный на Небеса, придет второй раз и установит справедливость на Земле. Страшный Суд, на котором предстанут все, когда-либо жившие на Земле, навсегда разделит праведников и грешников.

Воробьева Марина - Христианское разномыслие: Словарь

СПб.: Изд-во С. - Петерб. ун-та, 2004. 96 с.

ISBN 5-288-03419-2

Воробьева Марина - Христианское разномыслие: Словарь - Содержание

Сущность и история христианского разномыслия

Адамиты - Янсениты (Янсенисты)

Библиография

Общие работы

Раннее (античное) христианство

Восточное христианство

Западное христианство

Синкретические учения

Предметный указатель

Указатель имен

Сокращения, принятые в словаре

Воробьева Марина - Христианское разномыслие: Словарь - Отрывок из книги - Адамиты

Адамиты - общее название религиозных движений, проповедовавших возвращение к состоянию, в котором пребывали Адам и Ева до грехопадения. Впервые А. появились во II в. н. э., что принято связывать с карпократийскими гностиками. Снимая свои одежды и подражая райской чистоте, А. являли собой прообраз грядущего земного рая, восстановление которого ожидалось ими на Земле.

Среди А. наиболее известны английские адамиты (1641-1650), Братья и Сестры Свободного Духа в Нидерландах (XIII в.), Богемские Пикарды в Германии (XIV-XV вв., а затем - XVIII-XIX вв.), болгарские богомилы (XIV в.) и др. Из современных представителей А. следует упомянуть общину монастыря «Арумим нешамим», живущую недалеко от Хайфы (Израиль). Новое религиозное движение в России «Церковь Адамитов», основателем которого является Лев Мошинский (г. Рыбинск, Ярославская обл.), в целом копирует учение первых А. А. признают Ветхий и Новый Завет.

Согласно учению А., Христос - величайший из пророков, духовный сын Бога. По мнению приверженцев движения, А. - единственные, кто сохранил верность истинному учению Христа о грядущем царстве Бога. Основа сокровенного знания выражается в словах Иисуса, с которыми он обратился к своим ученикам: «Не заботьтесь с утра до вечера о том, что вы наденете на себя» (Ев. от Фомы 41, 42). В основе учения лежит идея о «простоте жизни». По мнению А., одежда как позорный символ мятежа против Творца является первой преградой между человеком и Богом.

А. проповедуют общность имущества и обнажение человеческого тела, отрицают брак и семью. Свои таинства («мистерии») А. проводят в обнаженном виде. Община имеет трехступенчатую иерархию. На первой ступени стоят все те, кто пришли на проповедь («ученики»). Вторая и третья ступени предполагают принятие водного и огненного крещения, а также непрестанную духовную работу над собой («воины Бога»).