Сергий Воробьёв – Библейская история Ветхого Завета

Свойства Бога. Бог — наивысшее существо. Нет никого выше Бога, нет Ему равных. Бог — дух бестелесный и невидимый. Не имея глаз и ушей, Он всё видит и слышит. Не имея ног, Он находится везде. Бог безначальный, вечный и беспредельный. В нашем мире любая вещь имеет начало и конец. Когда-то не было ни Земли, ни Вселенной, но Бог был всегда: Он — безначальный. Пространство и время нашего мира сотворены Богом, Сам же Творец пребывает вне времени. Бог всегда был и всегда будет: Он — вечен. Пространство Вселенной бесконечно, но всё оно создано Творцом: Бог — беспределен. Бог вездесущий (везде присутствующий). Бог всегда находится везде. Его беспредельность проявляется и в том, что Он присутствует в каждой точке нашего мира не какой-либо частью, но во всей полноте.

Пребывая во всём по Своим действиям, Он находится за гранью мира по Своему естеству. Бог неизменяемый. Любая вещь в этом мире и сам человек несовершенны и подвержены изменениям, а Бог всегда постоянен. В Своем бытии Он ничего не утрачивает из того, что имеет, и ничего не приобретает, чего бы не имел. Бог не становится менее или более совершенным: Он неизменен в Своем совершенстве. При Своей неизменяемости Бог есть жизнь, полная сил и деятельности. Бог всемогущий. Человек в своих делах ограничен, многое из желаемого мы сделать не можем. А Бог всемогущий: Он всё, что пожелает, может сделать. Но это не значит сделать всё, что бы мы ни выдумали, например: сделать камень, который Сам не сможет поднять, сделать другого Бога или перестать быть Богом.

Более того, Он не может сделать и кое-что из того, что можем сделать мы, например согрешить. Приведённые примеры не опровергают всемогущества Божия. Целый мир Бог сотворил из ничего, одним Своим повелением. По слову преподобного Иоанна Дамаскина, «Божество всё, что хочет, — может, но не всё, что может, — хочет». Всемогущество Бога мудро сочетается с целесообразностью Его действий. Если Бог всемогущий, почему же Он терпит зло на земле? Бог зла не сотворил — зло творят сами люди. Бог даровал нам свободу и не желает её отнять. Свобода воли — неотъемлемая часть нашего бого-подобия. Если Бог подавлял бы недобрые проявления нашей воли, то мы были бы подобны не Богу, а бездушной машине. Тогда наше добро было бы принудительным, и мы не научились бы побеждать в себе злое.

Люди могут причинить нам зло лишь по попущению Бога, имеющего благую цель, в полноте ведомую лишь Ему. Бог всеведущий (всезнающий). Человек не в состоянии знать всего. А Бог знает, что происходит в каждом уголке Вселенной, всё видит и слышит. Он знает мысли и желания каждого человека, знает, что было и что будет. Если Бог знает всю нашу будущую жизнь, то свободны ли мы в выборе жизненного пути, в состоянии ли изменить свою судьбу? Если нет, то можем ли мы быть ответственны за свои деяния? Всеведущий Бог всегда знает, какие мы примем решения, но не ограничивает нашей свободы. Богу известна наша судьба, но она слагается из поступков, определяемых нашим выбором. В свободном, самостоятельном принятии решений происходит становление нашей личности.

Бог всеблаг, щедр и милостив (добр). Нашей любви не хватает на всех: мы кого-то любим, а кого-то — нет. Бог же любит всех и каждого, подобно тому как солнце сияет на грешных и праведных. И когда говорят, например, что Он гневается на грешников и радуется о праведниках, то имеются в виду воспитательные действия Бога. Показывая Своё неблаговоление, Господь уврачёвывает наши дурные наклонности, а радуя Своим попечением — поощряет к ещё большей ревности в добродетели. Если всемогущий Бог любит нас и заботится о нас, то почему жизнь наша порой так одинока и печальна? По причине повреждённости грехом нам бывает полезна не радость, а печаль и тоска, чтобы мы задумались об истинном счастье и вспомнили о Боге — Подателе всех благ.

Бог всегда рядом и готов помочь, но необходимо обратиться к Нему с открытым сердцем, как для того чтобы увидеть солнце, необходимо повернуться к нему лицом. Бог заботится о нас больше самого доброго отца, мы называем Его Отцом Небесным и питаем к Нему сыновнюю любовь. Бог всеправедный (правосудный и справедливый). Люди часто несправедливы — Бог же всегда прав и справедлив. Он никогда не наказывает без причины и не оставляет грешника без наказания. Но наказывает как любящий Отец — лишь в той мере, в какой наказание может помочь правильному развитию человека (в церковнославянском языке наказать означает научить). И гораздо чаще не Бог наказывает нас или награждает, но мы сами разрушаем себя грехом или же созидаем праведной жизнью.

Кто из нас не испытал, насколько мучительны бывают нам собственные дурные мысли и чувства, ведь зависть или ненависть буквально терзают нашу душу. И как умиротворяют нас покаянные чувства, как окрыляют светлые устремления, как преображает наши сердца любовь к ближнему! Бог всеблаженный. Бог не только ни в чём не нуждается — Он имеет в Себе наивысшую радость и наивысшее счастье. И мы нигде более не можем найти полноту счастья и радости, как только в Боге. От Него и в Нём творение получает своё блаженство. Бога мы называем также Творцом и Создателем, потому что Он сотворил весь мир. Мы называем Его Вседержителем, Владыкой и Царем, потому что Он всем управляет, над всем владычествует и царствует.

Мы называем Бога Промыслителем, потому что Он непрестанно заботится о каждом существе, то есть промышляет о мире. Бог вседовольный (обладает полнотой всех благ). Человеку необходима пища, одежда, жильё, общение с другими людьми и с Самим Богом. Один Бог ни в чём не нуждается — более того, Сам подаёт всем полезное. Однако вседовольный Бог — не замкнутая в Себе личность, Он троичен в Лицах, и все три Лица — Отец, Сын и Дух Святой — пребывают во взаимной любви, освящая ею человеческое бытие и подавая пример людям.

Сергий Воробьёв – Библейская история Ветхого Завета

Издательство – «Свято-Троицкая Сергиева Лавра» – 352 с.

Москва – 2009 г.

ISBN 978-5-903102-15-0

Сергий Воробьёв – Библейская история Ветхого Завета – Том 1 – Содержание

Введение

Глава 1. Сотворение мира и человека

Глава 2. Допотопное Человечество

Глава з. Послепотопное человечество

Глава 4. Период патриархов

Глава 5. Период пребывания в египте

Глава 6. Период вождей

Глава 7. Период судей

Глава 8. Период единого царства

Глава 9. Период разделёииого царства

Глава 10. Период вавилонского плена

Глава 11. Период после вавилонского пленения

Глава 12. Период между ветхим и новым заветом

Заключение

Периоды священной истории ветхого завета

Даты священной истории ветхого завета

Ветхозаветные прообразы

Рекомендуемая литература

Алфавитный указатель

Сергий Воробьёв – Евангельская история

М.: Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2010. — 448 c.: ил.

ISBN 978-5-903102-15-0

Сергий Воробьёв – Евангельская история - Содержание