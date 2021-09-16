Ирина Воронцова - Заколдованный круг русского сознания - Проблемы социально-религиозного поиска в православной России второй половины XIX — начала XX века

Воронцова - Заколдованный круг русского сознания
В XIX в. Россия вступила в тесный контакт с Европой, одновременно проникаясь и духом Просвещения, и пониманием своеобразия российской культуры и истории. Желание преодолеть экономическое отставание и адаптировать европейские культурные достижения к православной ментальности и традиции неизбежно должно было вызвать активизацию интеллектуальной и общественной жизни. Она сопровождалась пробуждением философской мысли, развитием общественно-политических наук, привлечением истории, психологии, естествознания в теологию, интересом к западно-христианскому богословию: экклезиологии, экзегетике. С одной стороны, происходило отрицание устаревших традиций в культуре и структурах государственной жизни и стремление к коррекции их в жизни религиозной; с другой — в интеллектуальной сфере развивался субъективизм; поиск личностью себя в новой реальности усиливал религиозные переживания; приходило понимание значения общественного религиозного и культурного единства. Историческая напряженность эпохи с ее требованиями свободы (в т.ч. мысли), гласности и реформ сопровождалась рождением теорий и учений, в которых присутствовала крайняя напряженность воображения (прот. Г. Флоровский); традиционное религиозное сознание и хранящая его незыблемость Русская Церковь в начале XX в. оказались в центре исторической модернизации, сопровождавшейся религиозным и духовным кризисом.
Социальная атмосфера 2-й пол. XIX в. несла в себе отпечаток демократической мысли 40-х гг. (А. И. Герцена и Η. П. Огарева, В. Г. Белинского и Н. А. Добролюбова), веру в силу общественного движения, способного осуществить необходимые стране социальные преобразования. Атеизация, проникшая в российское образованное общество, в 1860-1870-х гг. одних приводила в народнические кружки, других, и это были люди религиозного сознания, — к поиску методов восстановления в России единства церковной и общественной жизни. Развитие литературной критики как особого рода свободной литературы в 1860-х гг. стало особенностью журналистики, но эти области были «повально» поражены «открытой антирелигиозностью» и «прикрытой антигосударственностью».
По мере становления народнического движения (1870-1880), сместившего представления о «добре и зле» из области нравственной в область социально-политическую, стало очевидно, что общественное сознание православной России все меньше ориентируется на традиционные духовные ценности, подменяя их материализмом, нигилизмом. Интеллектуальная элита страны оказалась расколота на либералов и консерваторов, западников и славянофилов, а долгожданные реформы в стране сопровождались усилением антиправительственной деятельности и образованием террористических групп.
Позитивистское мировоззрение охватило значительную часть светского общества и студенчества. «Были такие, кто поддавался “сциентизму” позитивистов... как единственному способу познания, но в то же время не решался следовать за материализмом с его беспощадно ясными и точными, но отпугивающими “крайностью” положениями»; «явилось множество переводов всяких историй, революций, сочинений разного рода социалистов». Молодежь 2-й пол. 1860-х гг. преследовала «душевная пустота, незнание, зачем жить» (Л. Тихомиров), в среде университетского студенчества было много случаев самоубийств. В народничестве религиозное чувство готовности к самопожертвованию ради лучшего будущего народа, воплотившееся в социальную «религиозность», приводило к неменьшему внутреннему конфликту. «Мир, без перспективы, без оттенков, распадался... на две ясно очерченные области. С одной стороны — суеверие, мрак, деспотизм, бедствия, с другой — наука, разум, свет, свобода и земной рай. ...Перенеся... религиозное представление в мир условностей, — писал бывший в 1870-х гг. народовольцем Л. А. Тихомиров, — мы очутились в полном противоречии с действительностью».
Ирина Воронцова - «Заколдованный круг русского сознания...» Проблемы социально-религиозного поиска в православной России второй половины XIX — начала XX века
М.; СПб. : Нестор-История, 2020. — 936 с., ил.
ISBN 978-5-4469-1637-5
Ирина Воронцова - Заколдованный круг русского сознания - Проблемы социально-религиозного поиска в православной России второй половины XIX — начала XX века - Содержание
Введение 7
Глава 1. Социальные и историко-культурные предпосылки модернизации традиционного религиозного сознания в России
- § 1 Русская Церковь и православная богословская мысль во 2-й половине XIX века
- § 2 Светские и духовные периодические издания и их влияние на российское общество
- § 3 Критика религиозного сознания российского общества церковными писателями 2-й половины XIX в. Публицистика и богословие архимандритов Климента (Можарова) и Феодора (Бухарева), епископа Смоленского Иоанна (Соколова), архиепископа Херсонского Никанора (Бровковича)
- § 4 Предвидение архиепископом Харьковским Амвросием (Ключаревым) проблемных зон православия в XX веке
- § 5 Социальная тема в статьях 1880-1890-х гг. В. С. Соловьева и начала социально-религиозной идеологии движения за церковную реформу
- § 6 «Дисциплина любви» и опыт социального христианства Η. Н. Неплюева
Глава 2. Религиозное движение (1901-1913): предыстория, структурное единство и теоретическое основание
- § 1 Символизм как область формирования «нового религиозного сознания»
- § 2 Доктрина НРС и богословие архимандрита Феодора (Бухарева)
- § 3 1905 г.: либерализация в среде духовенства и церковной интеллигенции
- § 4 Предсоборное присутствие (1906) и религиозное движение
- § 5 «Церковно-освободительное движение» 1904-1908 гг. и умеренные реформаторы
- § 6 Социальное христианство: деятели, основные группыи программы (1905-1909)
- § 7 Синтез религии и революции. Неохристиане и марксисты (1907-1914)
Глава 3. Религиозное движение в обществах и периодической печати
- § 1 Петербургские религиозно-философские собрания и противостояние им православных церковных обществ
- § 2 Периодические издания религиозного движения («Новый путь», «Вопросы жизни», «Народ», «Живая жизнь», «Век» и другие)
- § 3 Дискуссия в Обществе распространения религиозно-нравственного просвещения в духе Православной Церкви и приоритеты « церковно-освободительного движения»
- § 4 «Церковный вестник» в публикациях 1905-1907 гг
- § 5 НРС и неохристианство. Петербургское религиозно-философское общество в 1907-1910 гг
- § 6 Киевское религиозно-философское общество в 1908-1909 гг
Глава 4. Римско-католический модернизм (1890-1914) как внешний фактор влияния на религиозное движение в России
- § 1 Вопрос о рецепции идей модернизма лидерами неохристианства и социальными христианами
- § 2 Предтечи модернизма: М. Блондель, Л. Лабертоньер, О. Сабатье и Л. Дюшен
- § 3 Теоретики модернизма
- § 4 Э. Леруа: сущность догмата и проблема его понимания
- § 5 Духовный лидер модернизма Джордж Тиррел и его значение для неохристиан
- § 6 Миссионеры-портальенцы в России. Контакты неокатоликов с лидерами религиозного движения
Заключение
Источники и литература
Приложения
Указатель имен
Подробный анализ множества источников по истории русской религиозной философии, при этом некоторые источники в научный оборот вводятся впервые. Работа не лишена некоторой субъективности, но весьма полезна при изучении русской философской мысли.