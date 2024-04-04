Герхардус Вос - Библейское богословие - Ветхий и Новый Заветы

Вос Герхардус - Библейское богословие - Ветхий и Новый Заветы
В списке богословских дисциплин библейское богословие занимает промежуточную позицию между экзегетикой и систематическим богословием. От систематического богословия оно отличается не тем, что является в большей степени библейским или больше привержено истинам откровения, а тем, что принцип упорядочения содержания Библии, которому оно следует, скорее исторический, нежели логический. Систематическое богословие рассматривает Библию как единое целое и стремится изложить ее учение целиком в упорядоченной, систематической форме, а библейское богословие трактует свой предмет с исторической точки зрения, пытаясь продемонстрировать органический рост, или развитие, истин особого откровения от первоначального, предшествовавшего искуплению особого откровения, ниспосланного в Эдеме, до завершения новозаветного канона.
Материалы этой книги в различных богословских учреждениях прежде печатались на мимеографе. И я весьма польщен, что ныне издательская компания Уильяма Б. Эрдмана [Wm. В. Eerdmans Publishing Company] в удобном и добротном печатном виде делает их доступными широкой общественности. Редактирование этих материалов осуществил мой сын, преподобный Йоганн Г. Вос, изучивший этот труд будучи студентом Принстонской богословской семинарии и выразивший искреннее согласие с изложенными в книге богословскими взглядами. Надеюсь, что данный труд поможет многим служителям церкви и изучающим богословие студентам еще больше ценить чудо Божье, ниспосланное нам в виде особого откровения.
Герхардус Вос
Гранд-Рапидс, Мичиган
1 сентября 1948 г.
Наилучший подход к пониманию природы библейского богословия и места, занимаемого им среди богословских дисциплин, заключается в том, чтобы определить сначала, что такое богословие вообще. Согласно этимологии термина, богословие — это наука о Боге. Другие определения либо введут нас в заблуждение, либо — после внимательного рассмотрения — окажутся несущими тот же смысл. В качестве часто встречающегося примера можно исследовать определение богословия как знания о религии. Если в этом определении религия понимается субъективно как совокупность связанных с ней феноменов и человеческого религиозного опыта, то богословие окажется частью науки антропологии, имеющей дело с человеческой психикой. Но наука эта изучает человека, а не Бога.
Если же религия понимается объективно как религия, предписанная Богом и обязательная для человека, то возникает следующий вопрос: почему Бог требует именно эту, а не другую религию? Ответ на этот вопрос можно найти только в природе Божьей и Его воле. Поэтому, имея дело с религией, мы в конце концов обнаружим, что имеем дело с самим Богом.
Из определения богословия как знания о Боге следует, что оно с необходимостью основывается на откровении. При научном изучении неличностных объектов инициатива принадлежит нам. Они пассивны, а мы активны. Мы вертим их в руках, рассматриваем, экспериментируем с ними. Но с духовным, личностным существом дело обстоит иначе. Знание о нем можно обрести лишь постольку, поскольку оно само соизволяет себя открыть. Всякая духовная жизнь по самой своей природе закрыта. Это жизнь, замкнутая в себе. Такую жизнь возможно познать только через откровение. И если это верно в отношении познания одного человека другим, то тем более верно в отношении познания человеком Бога.
Используемый здесь принцип с предельной ясностью формулирует Павел: «Ибо кто из людей знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божьего» (1 Кор. 2:11). Внутреннее скрытое содержание разума Божьего может стать известным человеку только посредством того, что Бог добровольно поведает нам о нем. Бог сам должен прийти к нам, прежде чем мы придем к Нему.
Герхардус Вос - Библейское богословие : Ветхий и Новый Заветы
Герхардус Вос ; пер. с англ. И. В. Мамсурова. - Минск : А. Н. Вараксин, 2024. - 528 с.
ISBN 978-985-7328-15-4
Перевод осуществлен по изданию:
Biblical Theology Old and New Testaments by Geerhardus Vos
The Banner of Truth Trust 1975 3 Murrayfield Road, Edinburgh EH12 6EL
William B. Eerdmans Publishing Co. 1948 First published 1948
Герхардус Вос - Библейское богословие - Ветхий и Новый Заветы - Содержание
- Предисловие
- От издателя
Ветхий Завет
Часть 1 Эпоха Моисеева откровения
- 1. Введение: природа и метод библейского богословия
- 2. Общая разметка поля откровения
- 3. Содержание доискупительного особого откровения
- 4. Содержание первого особого откровения, возвестившего человеку об искуплении
- 5. Откровение Ною и события, приведшие к этому откровению
- 6. Эпоха между Ноем и великими патриархами
- 7. Откровение в эпоху патриархов
- 8. Откровение в эпоху Моисея
Часть 2. Эпоха пророков в истории откровения
- 1. Место пророчества в ветхозаветном откровении
- 2. Концепция пророческого служения: термины и их этимология
- 3. История профетизма: критические теории
- 4. Способ получения пророческого откровения
- 5. Способ передачи пророчества
- 6. Содержание пророческого откровения
Новый Завет
- 1. Характер новозаветного откровения
- 2. Откровение, данное в Рождестве
- 3. Откровение, связанное с Иоанном Крестителем
- 4. Откровение, данное при испытании Иисуса
- 5. Откровение через публичное служение Иисуса
Библейский указатель
Спасибо!