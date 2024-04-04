Герхардус Вос - Библейское богословие - Ветхий и Новый Заветы

В списке богословских дисциплин библейское богословие занимает промежуточную позицию между экзегетикой и систематическим богословием. От систематического богословия оно отличается не тем, что является в большей степени библейским или больше привержено истинам откровения, а тем, что принцип упорядочения содержания Библии, которому оно следует, скорее исторический, нежели логический. Систематическое богословие рассматривает Библию как единое целое и стремится изложить ее учение целиком в упорядоченной, систематической форме, а библейское богословие трактует свой предмет с исторической точки зрения, пытаясь продемонстрировать органический рост, или развитие, истин особого откровения от первоначального, предшествовавшего искуплению особого откровения, ниспосланного в Эдеме, до завершения новозаветного канона.

Материалы этой книги в различных богословских учреждениях прежде печатались на мимеографе. И я весьма польщен, что ныне издательская компания Уильяма Б. Эрдмана [Wm. В. Eerdmans Publishing Company] в удобном и добротном печатном виде делает их доступными широкой общественности. Редактирование этих материалов осуществил мой сын, преподобный Йоганн Г. Вос, изучивший этот труд будучи студентом Принстонской богословской семинарии и выразивший искреннее согласие с изложенными в книге богословскими взглядами. Надеюсь, что данный труд поможет многим служителям церкви и изучающим богословие студентам еще больше ценить чудо Божье, ниспосланное нам в виде особого откровения.

Герхардус Вос

Гранд-Рапидс, Мичиган

1 сентября 1948 г.

Наилучший подход к пониманию природы библейского богословия и места, занимаемого им среди богословских дисциплин, заключается в том, чтобы определить сначала, что такое богословие вообще. Согласно этимологии термина, богословие — это наука о Боге. Другие определения либо введут нас в заблуждение, либо — после внимательного рассмотрения — окажутся несущими тот же смысл. В качестве часто встречающегося примера можно исследовать определение богословия как знания о религии. Если в этом определении религия понимается субъективно как совокупность связанных с ней феноменов и человеческого религиозного опыта, то богословие окажется частью науки антропологии, имеющей дело с человеческой психикой. Но наука эта изучает человека, а не Бога.

Если же религия понимается объективно как религия, предписанная Богом и обязательная для человека, то возникает следующий вопрос: почему Бог требует именно эту, а не другую религию? Ответ на этот вопрос можно найти только в природе Божьей и Его воле. Поэтому, имея дело с религией, мы в конце концов обнаружим, что имеем дело с самим Богом.

Из определения богословия как знания о Боге следует, что оно с необходимостью основывается на откровении. При научном изучении неличностных объектов инициатива принадлежит нам. Они пассивны, а мы активны. Мы вертим их в руках, рассматриваем, экспериментируем с ними. Но с духовным, личностным существом дело обстоит иначе. Знание о нем можно обрести лишь постольку, поскольку оно само соизволяет себя открыть. Всякая духовная жизнь по самой своей природе закрыта. Это жизнь, замкнутая в себе. Такую жизнь возможно познать только через откровение. И если это верно в отношении познания одного человека другим, то тем более верно в отношении познания человеком Бога.

Используемый здесь принцип с предельной ясностью формулирует Павел: «Ибо кто из людей знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божьего» (1 Кор. 2:11). Внутреннее скрытое содержание разума Божьего может стать известным человеку только посредством того, что Бог добровольно поведает нам о нем. Бог сам должен прийти к нам, прежде чем мы придем к Нему.

Герхардус Вос - Библейское богословие : Ветхий и Новый Заветы

Герхардус Вос ; пер. с англ. И. В. Мамсурова. - Минск : А. Н. Вараксин, 2024. - 528 с.

ISBN 978-985-7328-15-4

Перевод осуществлен по изданию:

Biblical Theology Old and New Testaments by Geerhardus Vos

The Banner of Truth Trust 1975 3 Murrayfield Road, Edinburgh EH12 6EL

William B. Eerdmans Publishing Co. 1948 First published 1948

Герхардус Вос - Библейское богословие - Ветхий и Новый Заветы - Содержание

Предисловие

От издателя

Ветхий Завет

Часть 1 Эпоха Моисеева откровения

1. Введение: природа и метод библейского богословия

2. Общая разметка поля откровения

3. Содержание доискупительного особого откровения

4. Содержание первого особого откровения, возвестившего человеку об искуплении

5. Откровение Ною и события, приведшие к этому откровению

6. Эпоха между Ноем и великими патриархами

7. Откровение в эпоху патриархов

8. Откровение в эпоху Моисея

Часть 2. Эпоха пророков в истории откровения

1. Место пророчества в ветхозаветном откровении

2. Концепция пророческого служения: термины и их этимология

3. История профетизма: критические теории

4. Способ получения пророческого откровения

5. Способ передачи пророчества

6. Содержание пророческого откровения

Новый Завет

1. Характер новозаветного откровения

2. Откровение, данное в Рождестве

3. Откровение, связанное с Иоанном Крестителем

4. Откровение, данное при испытании Иисуса

5. Откровение через публичное служение Иисуса

Библейский указатель