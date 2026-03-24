Вошер - Единый истинный Бог

Эта книга предназначена для того, чтобы читатель изучил библейское учение и осознал, какое важное место оно занимает в жизни христианина. Христианин не может достичь зрелости, если его чувства никак не связаны с разумом, а посвящение Богу — с учением о Боге. Библия учит нас, что ни наши эмоции, ни духовный опыт не могут быть твердым основанием христианской жизни. Только истины Писания, осознанные и выраженные в учении, являются тем прочным фундаментом, на котором нам следует основывать свои верования и поведение, а также определять значимость своих чувств и опыта. Разум не враг сердцу, а учение не убивает посвященность. Одно неотделимо от другого. Писание повелевает нам любить нашего Господа Бога всем сердцем, всей душой и всем разумением (Ев. от Матфея 22:37) и поклоняться Богу в духе и истине (Ев. от Иоанна 4:24). Исследование учения — это интеллектуальное и духовное упражнение, страстный поиск Бога. Это занятие всегда приводит к изменению качеств характера, к послушанию, к искреннему поклонению. Посему читатель, работающий с этим учебником, должен ясно понимать, что он изучает его не для того, чтобы получить абстрактное знание, а для того, чтобы познать Бога лично. Как неосмысленные духовные переживания, так и бездуховные знания не принесут пользы, потому что и то, и другое уводит от Бога.

Вошер Пол - Единый истинный Бог

пер. с англ.

Мн. : Позитив-центр, 2015. 216 с.

ISBN 978-985-6983-66-8.

Вошер Пол - Единый истинный Бог - Содержание

Благодарность

Предисловие

Бог един

Бог есть дух

Бог великий и совершенный

Бог вечный, самосугций и неизменный

Бог всемогущий, вездесущий и всезнающий

Бог святой

Бог праведный

Бог истинный

Бог верный

Бог есть любовь

Бог — творец и хранитель

Бог — Господь всего

Бог — законодатель и судья

Имена Бога