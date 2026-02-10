Новый перевод на русский язык с комментариями

Книги Маккавеев повествуют о событиях, непосредственно предшествовавших появлению в Земле Израиля христианства, и проливают свет на многие аспекты библейской религии, получившие в нём своё развитие.

Эти книги сохранены христианами и оказали большое влияние на европейскую культурную традицию.

Книги Маккавеев

Перевод с древнегреческого, введение и комментарии Н.В. Брагинской, А.Н. Коваля, А.И. Шмаиной-Великановой; под общ. ред. Н.В. Брагинской; научный редактор М. Туваль.

М.: Мосты культуры/Гешарим, 2014. — 632 с.

ISBN 978-593273-375-2

Тексты, комментарии, 632 стр., 180 иллюстраций, 5 дополнительных статей, 3 указателя, новые карты.

Книги Маккавеев - Содержание

Предисловие

Введение I. Корпус четырёх книг Маккавеев

Введение II. Две разные книги об одних и тех же событиях

Первая книга Маккавеев

Вторая книга Маккавеев

Введение III. Оратория для четырёх солистов и хора

Третья книга Маккавеев

Введение IV. Смерть как ultima ratio

Четвёртая книга Маккавеев

Приложение i. Письма пролога, г Макк 1.1 — 2.18

Приложение 2. Почитание «мучеников Маккавейских»

Приложение 3. Маккавеи в русской традиции

Addenda I. Новые данные о гробнице семьи Маттатии

Addenda П. Новооткрытая мозаика из Хуккока

Appendix. Хасмонеи в литературе мудрецов Талмуда

Хронология событий Первой и Второй книг Маккавеев

Список иллюстраций

Аннотированный указатель имён

Указатель географических названий

Указатель имён авторов Нового времени

Указатель источников

Книги Маккавеев - Содержание - Предисловие

Предлагая вниманию читателя четыре Маккавейские книги как единое целое, мы должны объясниться. Потому что такая попытка, несмотря на древность этих текстов и богатство мировой библеистики, предпринимается едва ли не впервые[1].

На первый взгляд, эти книги объединяет только их условное название, подходящее к ним в разной мере (подробно о названии см. наше Введение I. «Корпус четырёх книг Маккавеев»). Их отношения с каноном Священного Писания должны их скорее разделять, чем объединять. В Священное Пи­сание иудеев и христиан протестантских деноминаций не входит ни одна.

Католическая церковь признаёт две первые, Православная — принимает также Третью, а Четвёртая ни в какой канон не входит. Хотя они все написаны иудеями и дошли до нас все по-гречески, они различаются по языку оригинала, написаны в разное время и в разных местах. Сюжет у них нисколько не сходен, главные герои различны, по стилю и жанру эти книги также совершенно своеобразны.

Можно ли в таком случае посмотреть на них как на целое? Не обязаны ли мы общим названи­ем и расположением их всех, одна за другой, в древнейших кодексах Греческой Библии просто исторической случайности? Мы полагаем, что это не так. Подробному обоснованию этой точки зрения посвящены наши Введения и комментарии. Здесь же мы хотим только предложить чита­телю посмотреть, какое впечатление складывается, если читать эти книги вместе.

В центре внимания авторов всех четырёх книг находится чудо, что для сочинений, ориенти­рованных на Танах как свой образец, не удивительно. И все эти четыре истории о чуде при всём несходстве обстоятельств говорят об одном: в безвыходной ситуации Бог вмешивается сам и спасает малого и слабого, который остаётся Ему верен.

Обратимся к содержанию книг. Два разных рассказа о восстании Маккавеев в первых двух Маккавейских книгах делают наше видение этих давних событий и более сложным, и более бо­гатым.

В целом в Первой книге внимание приковано к судьбе династии Хасмонеев, во Второй - к деяниям Иуды Маккавея и возобновлению богослужения в Храме.

Первая книга Маккавеев описывает освободительную войну исторических личностей и реальных героев.

Во Второй к их героизму прибавляется искупительное мученичество символических персонажей — старца Элеазара, семерых братьев и их матери.

Третья Маккавейская рассказывает о страшных испытаниях библейской веры, попытке вла­стей истребить всех евреев Египта и о чудесном спасении Богом народа-мученика. Вымышленность этого рассказа уравновешена его пророческим характером: многие детали геноцида, по­мещённого во времена Птолемея IV, слишком напоминают катастрофу европейского еврейства в середине XX в.

Четвёртая Маккавейская — по форме философская диатриба, по содержанию — энкомий мучеников, чей подвиг описан в 6-7-й главах Второй Маккавейской, по задаче — апо­логия библейской веры как опоры человеческой жизни, дающей такую стойкость, которая пре­восходит невозмутимость эллинских философов.

[1] В XX в. читатель не встретит издания, вклю­чающего все четыре книги Маккавеев, и никто из современных учёных не занимается всеми четырьмя кни­гами одновременно. Карл Людвиг Вилнбальд Гримм (1807-1891) издал краткий коммен­тарий ко всем четырем этим «апокрифам», но это было в середи­не XIX в. См. Grimm 1853-1857.

Не книга, а шедевр! Изготовлены по целевому проекта 2 изумительных файла- с текстовой подложкой и без - доступны всем по участию в целевом проекте!