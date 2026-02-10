Книги Маккавеев
Новый перевод на русский язык с комментариями
Книги Маккавеев повествуют о событиях, непосредственно предшествовавших появлению в Земле Израиля христианства, и проливают свет на многие аспекты библейской религии, получившие в нём своё развитие.
Эти книги сохранены христианами и оказали большое влияние на европейскую культурную традицию.
Перевод с древнегреческого, введение и комментарии Н.В. Брагинской, А.Н. Коваля, А.И. Шмаиной-Великановой; под общ. ред. Н.В. Брагинской; научный редактор М. Туваль.
М.: Мосты культуры/Гешарим, 2014. — 632 с.
ISBN 978-593273-375-2
Тексты, комментарии, 632 стр., 180 иллюстраций, 5 дополнительных статей, 3 указателя, новые карты.
Книги Маккавеев - Содержание
Предисловие
Введение I. Корпус четырёх книг Маккавеев
Введение II. Две разные книги об одних и тех же событиях
Первая книга Маккавеев
Вторая книга Маккавеев
Введение III. Оратория для четырёх солистов и хора
Третья книга Маккавеев
Введение IV. Смерть как ultima ratio
Четвёртая книга Маккавеев
Приложение i. Письма пролога, г Макк 1.1 — 2.18
Приложение 2. Почитание «мучеников Маккавейских»
Приложение 3. Маккавеи в русской традиции
Addenda I. Новые данные о гробнице семьи Маттатии
Addenda П. Новооткрытая мозаика из Хуккока
Appendix. Хасмонеи в литературе мудрецов Талмуда
Хронология событий Первой и Второй книг Маккавеев
Список иллюстраций
Аннотированный указатель имён
Указатель географических названий
Указатель имён авторов Нового времени
Указатель источников
Книги Маккавеев - Содержание - Предисловие
Предлагая вниманию читателя четыре Маккавейские книги как единое целое, мы должны объясниться. Потому что такая попытка, несмотря на древность этих текстов и богатство мировой библеистики, предпринимается едва ли не впервые[1].
На первый взгляд, эти книги объединяет только их условное название, подходящее к ним в разной мере (подробно о названии см. наше Введение I. «Корпус четырёх книг Маккавеев»). Их отношения с каноном Священного Писания должны их скорее разделять, чем объединять. В Священное Писание иудеев и христиан протестантских деноминаций не входит ни одна.
Католическая церковь признаёт две первые, Православная — принимает также Третью, а Четвёртая ни в какой канон не входит. Хотя они все написаны иудеями и дошли до нас все по-гречески, они различаются по языку оригинала, написаны в разное время и в разных местах. Сюжет у них нисколько не сходен, главные герои различны, по стилю и жанру эти книги также совершенно своеобразны.
Можно ли в таком случае посмотреть на них как на целое? Не обязаны ли мы общим названием и расположением их всех, одна за другой, в древнейших кодексах Греческой Библии просто исторической случайности? Мы полагаем, что это не так. Подробному обоснованию этой точки зрения посвящены наши Введения и комментарии. Здесь же мы хотим только предложить читателю посмотреть, какое впечатление складывается, если читать эти книги вместе.
В центре внимания авторов всех четырёх книг находится чудо, что для сочинений, ориентированных на Танах как свой образец, не удивительно. И все эти четыре истории о чуде при всём несходстве обстоятельств говорят об одном: в безвыходной ситуации Бог вмешивается сам и спасает малого и слабого, который остаётся Ему верен.
Обратимся к содержанию книг. Два разных рассказа о восстании Маккавеев в первых двух Маккавейских книгах делают наше видение этих давних событий и более сложным, и более богатым.
В целом в Первой книге внимание приковано к судьбе династии Хасмонеев, во Второй - к деяниям Иуды Маккавея и возобновлению богослужения в Храме.
Первая книга Маккавеев описывает освободительную войну исторических личностей и реальных героев.
Во Второй к их героизму прибавляется искупительное мученичество символических персонажей — старца Элеазара, семерых братьев и их матери.
Третья Маккавейская рассказывает о страшных испытаниях библейской веры, попытке властей истребить всех евреев Египта и о чудесном спасении Богом народа-мученика. Вымышленность этого рассказа уравновешена его пророческим характером: многие детали геноцида, помещённого во времена Птолемея IV, слишком напоминают катастрофу европейского еврейства в середине XX в.
Четвёртая Маккавейская — по форме философская диатриба, по содержанию — энкомий мучеников, чей подвиг описан в 6-7-й главах Второй Маккавейской, по задаче — апология библейской веры как опоры человеческой жизни, дающей такую стойкость, которая превосходит невозмутимость эллинских философов.
[1] В XX в. читатель не встретит издания, включающего все четыре книги Маккавеев, и никто из современных учёных не занимается всеми четырьмя книгами одновременно. Карл Людвиг Вилнбальд Гримм (1807-1891) издал краткий комментарий ко всем четырем этим «апокрифам», но это было в середине XIX в. См. Grimm 1853-1857.
Очень хорошее издание (благодаря обилию научн. комментариев). Сами же Маккавейские книги (особенно 1 и 2) - очень необходимы не только для иссследователей, но даже для популярного читателя, особенно тому, кому проповедники внушили идею "молчания Бога" в период "от Малахии до Матфея".
Книги Маккавеев были канонизированы христианской церковью вместе со всей Септуагинтой, однако протестантские церкви исключили их из канонической Библии. Книги Маккавеев оказали влияние на христианскую концепцию мученичества, которая, однако, принципиально отличается от еврейской тем, что в последней мученичество как таковое не служит объектом стремления. См. также Киддуш ха-Шем.