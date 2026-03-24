Чтобы лучше понять фразу media gratiae, к ней нужно добавить прилагательное ordinarius (обычный). Media gratiae ordinarius — обычные средства благодати, установленные Богом для нашего уподобления Христу. Мы живем в такое время, когда людям в церкви очень хочется испытать нечто сверхъестественное — движение Духа, которое мгновенно исправит наши духовные немощи и при этом нам не нужно будет прилагать особых усилий или платить высокую цену. Хотя сверхъестественное духовное пробуждение возможно и нет ничего плохого в том, чтобы молиться о нем, однако не так Бог освящает Свою церковь. Наше стремление к сверхъестественному не должно оправдывать пренебрежение обычными средствами, которые Бог дал для нашего духовного роста. Более того, Бог, как правило, не совершает сверхъестественного, пока обычные средства благодати не будут исчерпаны Его народом.

Говоря об этом, мы понимаем, что современная церковь далека от того, чтобы использовать до конца данные Богом средства благодати. Разве мы изучили все, что Бог дал нам в Своем Слове? Неужели нашими молитвами мы уже опустошили сокровищницу Божьих обетований? Разве наша близость с триединым Богом уже не может стать лучше? Может быть, мы уже выжали все соки из служения поместной церкви? Скорее всего, вы согласитесь, что современная церковь безответственна и даже ленива в использовании обычных средств благодати. Нужно быть осторожными, чтобы не пренебречь тем, что кажется малым (Зах. 4:10). Иисус говорил: «Замечайте, что слышите: какою мерою мерите, такою отмерено будет вам и прибавлено будет вам, слушающим» (Мк. 4:24). И еще: «Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом» (Лк. 16:10). Маловероятно, что христианин, пренебрегающий обычными средствами благодати, увидит в своей жизни нечто сверхъестественное.

Пол Вошер - Ключевые средства благодати - Писание, молитва, церковь

Пол Вошер - Ключевые средства благодати - Писание, молитва, церковь - Содержание

Средства благодати

Писание

Молитва

Покаяние и исповедание

Церковь

Послесловие. Несколько слов в защиту простоты