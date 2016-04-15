Мишна - 2 - Зраим - Посевы
Библиотека еврейских текстов - Первоисточники - Мишна
серия основана издательством Лехаим в 5767/2007 году
Мишна - 6 томов - издательство "Книжники"
Р. Йегуда га-Наси счел, что пришло время закрепить основные положения Устной Торы в виде кодекса, а не в виде частной записи. Он собрал крупнейших мудрецов своего времени и приказал объединить имевшиеся в разных ешивах записи, чтобы сформировать единую, общую для всех книгу. Произошло это через 150 лет после разрушения Храма, приблизительно в 220 г. н. э. Эта книга называется Мишна.
Слово мишна происходит от глагола шана, означающего “заучивать, регулярно повторяя; зазубривать”. В этом смысле слово употребляется уже в Торе: “И повторяй их [слова Торы. — М. Л.] детям твоим”, — и не просто “повторяй”, а, если попытаться перевести дословно, сохраняя нюансы смысла, “заставь вызубрить”, “научи многократным повторением”. Слово шана первоначально относилось к любому учебному материалу, который следовало выучить наизусть.
Заслуга р. Йегуды еще и в том, что он добился всенародного признания Мишны: собрал авторитетнейшую судейскую коллегию, которая постановила, что сформированной таким образом книгой следует пользоваться всем, что это не еще одна частная запись, каких много, не еще один конспект, но авторитетный источник, на который можно и нужно ссылаться. Иными словами, Мишна стала первой книгой Устной Торы.
Читателям клуба Эсхатос предлагаем 6 томов Мишны, вышедших в издательстве "Книжники".
Мишна - 2 - раздел Зраим - Посевы
ИЗДАНИЕ СЕМЬИ POP
ROHR FAMILY EDITION
Мишна Раздел Зраим [Посевы]; Перевод с иврита М. Левинов
М: Книжники ; Лехаим — 2012. — 592 с.
Библиотека еврейских текстов. Первоисточники
ISBN 978-5-9953-0149-3 (“Книжники”)
ISBN 978-5-9003-0965-1 (“Лехаим”)
Том II: Раздел Зраим [Посевы] —2012.—592с.
ISBN 978-5-9953-0195-0 (“Книжники”)
ISBN 978-5-9003-0969-9 (“Лехаим”)
Издание подготовлено Институтом перевода еврейских текстов
Главный редактор Борух Горин
Руководитель проекта Ишайя Гиссер
Перевод, составление комментариев Меир Левинов
Научный редактор Шломо Гендельман
Мишна - 2 - раздел Зраим - Посевы - Содержание
ТРАКТАТ БРАХОТ
ТРАКТАТ ПЕА
ТРАКТАТ ДМАЙ
ТРАКТАТ КИЛЬАИМ
ТРАКТАТ ШВИИТ
ТРАКТАТ ТРУМОТ
ТРАКТАТ МААСРОТ
ТРАКТАТ МААСЕР ШЕНИ
ТРАКТАТ ХАЛА
ТРАКТАТ ОРЛА
ТРАКТАТ БИКУРИМ
Мишна - 2 - раздел раздел Зраим - Посевы - Трактат Брахот
Порядок трактатов в разделе Зраим (“Посевы”) отличается от порядка трактатов в остальных разделах Мишны, в которых большие по объему и количеству глав трактаты предшествуют меньшим.
В Зраим это правило не соблюдается. Наибольшее число глав — в шестом от начала трактате Трумот. Четвертым идет трактат Кильаим, где девять глав, а перед ним — Дмай, содержащий семь глав.
Трактат Бикурим, который завершает раздел Зраим, состоит из четырех глав, а помещен он после трактата Орла, в котором три главы.
По мнению исследователей Мишны, такой порядок отражает определенную внутреннюю логику раздела. В связи с трактатом Брахот, посвященным молитвам и связанным с ними законам, обычно задают два вопроса.
Во-первых, почему он помещен в раздел Зраим? Ведь все остальные трактаты этого раздела посвящены заповедям, относящимся к обработке земли и сельскому хозяйству, а как с сельским хозяйством связаны законы молитв?
И во-вторых, почему в разделе Зраим он стоит первым? На оба вопроса можно дать один формальный ответ: для трактата Брахот не нашлось места ни в одном из шести разделов Мишны.
Его содержание не соответствует ни одной из заявленных в заголовках разделов тем: законы, регламентирующие ведение сельского хозяйства (Зраим), законы, связанные с субботой и праздниками (Моэд), законы уголовного и финансового права (Незикин), законы семейной чистоты и семейного права (Нашим), законы храмовых жертвоприношений (Кодашим), законы ритуальной чистоты и скверны (Тогорот).
В результате трактат, посвященный законам молитв, поместили в начало всей Мишны, как бы отдельным разделом, и он автоматически оказался первым в разделе Зраим.
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