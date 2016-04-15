Мишна - 2 - раздел Зраим - Посевы

ТРАКТАТ МААСРОТ

ТРАКТАТ МААСЕР ШЕНИ

ТРАКТАТ ХАЛА

ТРАКТАТ ОРЛА

ТРАКТАТ БИКУРИМ

Мишна - 2 - раздел раздел Зраим - Посевы - Трактат Брахот

Порядок трактатов в разделе Зраим (“Посевы”) отличается от порядка трактатов в остальных разделах Мишны, в которых большие по объему и количеству глав трактаты предшествуют меньшим.

В Зраим это правило не соблюдается. Наибольшее число глав — в шестом от начала трактате Трумот. Четвертым идет трактат Кильаим, где девять глав, а перед ним — Дмай, содержащий семь глав.

Трактат Бикурим, который завершает раздел Зраим, состоит из четырех глав, а помещен он после трактата Орла, в котором три главы.

По мнению исследователей Мишны, такой порядок отражает определенную внутреннюю логику раздела. В связи с трактатом Брахот, посвященным молитвам и связанным с ними законам, обычно задают два вопроса.

Во-первых, почему он помещен в раздел Зраим? Ведь все остальные трактаты этого раздела посвящены заповедям, относящимся к обработке земли и сельскому хозяйству, а как с сельским хозяйством связаны законы молитв?

И во-вторых, почему в разделе Зраим он стоит первым? На оба вопроса можно дать один формальный ответ: для трактата Брахот не нашлось места ни в одном из шести разделов Мишны.

Его содержание не соответствует ни одной из заявленных в заголовках разделов тем: законы, регламентирующие ведение сельского хозяйства (Зраим), законы, связанные с субботой и праздниками (Моэд), законы уголовного и финансового права (Незикин), законы семейной чистоты и семейного права (Нашим), законы храмовых жертвоприношений (Кодашим), законы ритуальной чистоты и скверны (Тогорот).

В результате трактат, посвященный законам молитв, поместили в начало всей Мишны, как бы отдельным разделом, и он автоматически оказался первым в разделе Зраим.