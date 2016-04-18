Мишна - 3 - раздел Нашим - Женщины - ТРАКТАТ ЙЕВАМОТ - Предисловие

В Торе говорится: В Торе говорится:

Если братья жить будут вместе, и умрет один из них, а сына нет у него, то пусть не выходит жена умершего за человека чужого, вне семьи: деверь ее пусть войдет к ней и возьмет ее себе в жены и исполнит заповедь, возложенную на деверя. А первенец, которого она родит, будет считаться сыном умершего брата его, и не сотрется имя его в Израиле (Дварим, 25:5-6).

Такой брак со вдовой умершего брата называется ибум, от слова явам—"деверь", брат мужа. В русской литературе употребляется слово "левират", образованное от латинского левир ("деверь"). Йевамот ("Левиратные браки") — это множественное число слова ибум.

Тора предусматривает возможность отказа от левиратного брака:

Но если не захочет этот человек взять невестку свою, то пусть выйдет невестка его к вратам, к старейшинам, и скажет: "Отказывается деверь мой восстановить брату своему имя в Израиле, не хочет он жениться на мне!" И вызовут его старейшины города его, и будут говорить с ним. И если он будет настаивать на своем и скажет: "Не хочу взять ее", — то пусть подойдет невестка его к нему пред глазами старейшин, и снимет башмак его с ноги его, и плюнет в лицо ему, и ответит, и скажет: "Так поступают с человеком, который не восстанавливает дома брата своего!" И будет имя ему в Израиле—дом разутого (Дварим, 25:7-10).

Отказ от левиратного брака называется халица — от слова "разувать", ведь основная часть процедуры отказа состоит в том, что невестка снимает башмак с ноги деверя.

Основная проблема, связанная с левиратным браком, состоит в том, что здесь "сталкиваются" несколько законов Торы. Как правило, закон категорически запрещает брак с деверем, — неважно, при жизни мужа или после его смерти. Закон о левиратном браке представляет собой исключение: брак с деверем запрещен, но если муж умер, не оставив детей, то заповедь предписывает заключить такой брак.

В результате любой сомнительный случай левиратного брака ставит серьезную проблему: если разрешить левиратный брак, то можно нарушить безусловный запрет, наложенный Торой на брак с деверем; если же запретить левиратный брак, то будет нарушена заповедь, согласно которой "не выходит жена умершего за человека чужого" (Дварим, 25:5). Именно с этим столкновением противоречащих друг другу заповедей связано огромное количество сомнительных и пограничных случаев, разбираемых в этом трактате и превращающих некоторые его фрагменты в настоящие головоломки.

Попытаемся очертить ключевые темы трактата, изложив основные гала-хические принципы, на которых основывается левиратный брак.

В левиратный брак должен вступать брат покойного по отцу. Братья по матери в левиратный брак не вступают. Левиратный брак предписан даже братьям, рожденным тем же отцом вне брака, при соблюдении единственного условия: матери этих сыновей должны быть еврейками.

Закон Торы не указывает, какой именно из братьев должен вступить в левиратный брак, и, если у покойного было несколько жен (а Тора разрешает многоженство), — с какой именно из жен. Поэтому с момента смерти женатого человека, если он умер бездетным, обязанность вступить в левиратный брак с женой покойного падает на всех его братьев. Точно так же обязанность вступить в левиратный брак или получить отказ в левиратном браке падает на всех вдов покойного. В тот момент, когда один из братьев вступит в левиратный брак или откажет в нем одной из вдов, все — и братья покойного, и остальные его вдовы—станут свободны от обязанности левиратного брака.