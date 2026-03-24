Вошер - Сила и смысл Евангелия

Add to Favorites
Category PROTESTANTISM, **Ecclesiology Faith Experience
Series Возвращение к Евангелию (3 books)

Евангелие Иисуса Христа — самое ценное из всех сокровищ, данных церкви и каждому христианину. Оно не одна из многих идей, а единственная и уникальная идея, превосходящая своей важностью все другие.

Оно есть Божья сила ко спасению, величайшее откровение многогранной мудрости Божьей для людей и ангелов. Именно по этой причине апостол Павел в своей проповеди больше всего внимания уделяет Евангелию, стремится всеми своими силами провозглашать его ясно и даже налагает анафему на тех, кто извращает истину.

Пол Вошер - Сила и смысл Евангелия

Пер. с англ. — Мн.: Позитив-центр, 2014. - 290 с.

ISBN 978-0-8308-1536-4 (англ.)

ISBN 978-985-6983-??-? (рус.)

Предисловие к серии. Возвращение к Евангелию

Часть первая. Введение от апостола Павла

  • Глава 1. Знать и провозглашать Евангелие

  • Глава 2. Евангелие, которое необходимо принять

  • Глава 3. Евангелие, которым мы спасаемся

  • Глава 4. Евангелие прежде всего

  • Глава 5. Принятое и преподанное Евангелие

Часть вторая. Сила Божья ко спасению

  • Глава 6. Единственное Евангелие

  • Глава 7. Возмутительное Евангелие

  • Глава 8. Сильное Евангелие

  • Глава 9. Евангелие для всякого верующего

Часть третья. Цитадель христианской веры

  • Глава 10. Внимательный взгляд на грех

  • Глава 11. Внимательный взгляд на Бога

  • Глава 12. Все до одного грешники

  • Глава 13. Грешники, не достигающие цели

  • Глава 14. Абсолютные грешники

  • Глава 15. Праведный гнев

  • Глава 16. Святая война

  • Глава 17. Самый дорогой подарок

  • Глава 18. Божественная дилемма

  • Глава 19. Личность Искупителя

  • Глава 20. Крест Иисуса Христа

  • Глава 21. Оправдание Бога

  • Глава 22. Воскресение Иисуса Христа

  • Глава 23. Основание веры в воскресение Христа

  • Глава 24. Вознесение Христа, Первосвященника

  • Глава 25. Вознесение Христа, Господа всего сущего

  • Глава 26. Вознесение Христа, Судьи всех

Added 24.03.2026
Author AlexDigger
Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 week ago
Благодарю.

Related Books

All Books