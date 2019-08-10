Владислав Бачинин - Введение в христианскую эстетику

Эстетическая ценность Библии. Французский писатель-романтик и теоретик романтизма Франсуа Шатобриан (1768 — 1848) обратил внимание на особую эстетическую притягательность Ветхого и Нового Заветов. В трактате «Гений христианства» он показал, что глубокая истинность и одновременно необычайная привлекательность христианства не случайны. Они утверждают, что Библия обращается к миру человеческих чувств, раскрывает необъятность и глубину этого мира. О христианстве он писал: «Не стремясь унизить мысль, оно чудесным образом соответствует устремлениям души и может очаровывать рассудок таким божественным образом, как все боги Вергилия и Гомера». Для Шатобриана Библия являлась памятником человеческой духовности, обладающим чрезвычайной эстетической ценностью. Он отмечал воздействие идей и образов Ветхого и Нового Заветов на творчество великих европейских поэтов, писателей, драматургов — Данте, Мильтона, Расина и др.

Владислав Аркадьевич Бачинин - Введение в христианскую эстетику СПб.: Христианское общество «Библия для всех», 2005. — 376 с. ISBN 5-7454-0909-6 Владислав Аркадьевич Бачинин - Введение в христианскую эстетику - Содержание БИБЛЕЙСКИЙ ИНТЕРТЕКСТ И ЭСТЕТИЧЕСКИЙ ДИСКУРС

БОГ И ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ТЕОЛОГИЯ

НОВОЗАВЕТНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ КАК ПРЕДМЕТ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО ОСВОЕНИЯ

РЕЛИГИОЗНО-ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ПАРАДИГМЫ

МИРОЗДАНИЕ: ЭСТЕТИЧЕСКАЯ КОСМОЛОГИЯ

ОБЩЕСТВО: ЭСТЕТИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ

ХУДОЖНИК: ТЕОЛОГИЯ ТВОРЧЕСТВА

ПРОИЗВЕДЕНИЕ ИСКУССТВА

ВИДЫ ИСКУССТВА

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ И ВОСПРИЯТИЕ ИСКУССТВА

ДЕХРИСТИАНИЗИРОВАННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКАЯ РЕАЛЬНОСТЬ ЭПОХИ МОДЕРНА Литература

Владислав Аркадьевич Бачинин - Введение в христианскую эстетику - Эстетический дискурс

Понятием дискурса (от лат. discursus — рассуждение, логический довод, аргумент) принято обозначать устное и письменное, очное и заочное общение интеллектуалов. Эстетический дискурс — это коммуникативно-речевая практика обсуждения и рационального анализа различных художественно-эстетических проблем.

Это понятие вошло в научно-теоретический обиход благодаря таким крупным западным философам и социологам, как Ю. Хабермас, М. Фуко, Э. Гидденс и др. Смысл его использования заключался в том, чтобы обозначить особый стиль интеллектуального взаимодействия, в котором не было бы места внена-учным, идеологическим мотивам и аргументам, мешающим поиску истины.

Для современной, то есть постсоветской, отечественной эстетики концепция дискурса особенно важна, так как несет в себе очистительный фермент, столь необходимый для социогуманитарной мысли. Долгое время пребывавшая в идеологическом плену классово-партийного подхода, она обрела в концепте дискурса теоретическую платформу для поисковой и аналитической деятельности, свободной от вненаучных, политических влияний.

Эстетический дискурс предполагает исходную установку на предельную непредвзятость при обсуждении проблем художественной жизни общества и личности. Он создает открытое интеллектуальное пространство, предоставляет широкие возможности для взаимопонимания и согласования позиций. Одновременно он требует от ученых высокой профессиональной компетентности, непредвзятости в суждениях и оценках, интеллектуальной честности и толерантности.

В эстетическом дискурсе много того, что превращает его в идеальный образец научного общения, выстроенный в соответствии с логикой чистой рациональности, не принимающей во внимание иррациональные компоненты человеческой природы. Поэтому он открывает возможности для объединения несоединимого и согласия несогласного.

Эстетический дискурс также можно рассматривать как интертекст, внутренне связанный единством обсуждаемого предмета. Погруженный в живую художественно-эстетическую жизнь и пребывающий в динамике непрестанных изменений, он отвечает изменениям, происходящим в сфере художественной культуры.

Одним из важнейших условий продуктивности эстетического дискурса является его информативная, познавательная обеспеченность. В художественно-эстетической сфере эту задачу решают несколько категорий исследователей: искусствоведы, специалисты по эстетике, а также по философии, социологии и психологии искусства, культурологи и даже теологи, если речь идет о религиозном искусстве и его богослужебном значении.

Первоначальное накопление знаний об искусстве осуществляет искусствоведение. Оно включает теорию искусства, историю искусства и художественную критику.

Задачей теории искусства является изучение частных, общих и особенных свойств конкретных видов художественно-эстетической реальности, творческой деятельности художников и всего, что связано с восприятием произведений искусства.

Предметом истории искусства является историческая динамика развития мирового искусства, особенности развития его региональных ответвлений, например, история итальянского, французского или русского искусства.

Задача художественной критики состоит в том, чтобы анализировать и оценивать различные аспекты современной художественной жизни, следить за новинками литературы, музыки, живописи, театра и т. д., формировать вкусы публики, способствовать повышению культуры общественного и индивидуального эстетического сознания. Долг критика — «показывать художнику душу зрителя и показывать зрителю душу художника» (И. А. Ильин).

Эмпирическое и теоретическое искусствоведение, равно как и позитивистская социология искусства, не самодостаточны. Они нуждаются в углубленной проработке своих мировоззренческих, философских основ. В этом им помогает эстетика — наука о закономерностях существования художественно-эстетической реальности. Иногда эстетику отождествляют с философией искусства, что вполне допустимо.

Термин «эстетика» ввел в научное обращение немецкий философ А. Г. Баумгартен в своем трактате «Aesthetica» (1758). Он использовал это понятие для обозначения способности человека к познавательной активности, руководствующейся в первую очередь чувством прекрасного. Хотя термин «эстетика» возник сравнительно поздно, сама эстетическая теория имеет протяженную родословную.

В течение почти двух с половиной тысячелетий западно-европейская эстетическая мысль развивалась в концептуальных рамках категориальных оппозиций: прекрасное — безобразное, возвышенное — низменное, трагическое — комическое и т. д. Они ограничивали проблемное пространство эстетики, не позволяли ей утратить свою специфику и раствориться в чистой философии.

Несмотря на то, что эстетические идеи чаще всего развивались крупными философами и были органично встроены в док-тринальные структуры их учений, для последующих поколений мыслителей не составляло труда вычленять их из общефилософского контекста и реконструировать эстетические концепции даже тех философов, которые не оставили специальных эстетических трактатов. Это относится к большинству античных и христианских мыслителей.

В философии нового времени, благодаря в первую очередь трудам И. Канта («Критика способности суждения»), Ф. Шеллинга («Философия искусства»), Г. В. Гегеля («Лекции по эстетике»), эстетическая проблематика выделилась в самостоятельный концептуально-проблемный ареал.

Важнейшим основанием, позволяющим типологизировать виды эстетического дискурса, сферы художественно-эстетической реальности, произведения искусства, эстетические идеи и концепции, является критерий религиозности. Между религиозным и безрелигиозным искусством имеется принципиальная разница. Произведения религиозного искусства (а в данном случае мы говорим только о христианском искусстве) создаются художниками, сознающими, что они творят перед лицом Бога, во имя Его и с любовью к Нему. В безрелигиозных произведениях нет и крупицы любви к Богу, отсутствуют представления об абсолютном характере идеалов гармонии и совершенства, нет возвышенной одухотворенности. Ни сами авторы этих произведений, ни их герои либо не подозревают, либо не хотят думать и слышать о том, что все происходящее с ними зависит от Бога и от их отношения к Богу.

Все сказанное в такой же мере относится и к сфере эстетической мысли, где тоже существует отчетливый водораздел, разграничивающий религиозную, христианскую эстетику от эстетики безрелигиозной, секулярной, светской.