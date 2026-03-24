Читатель увидит, что ему, главным образом, предлагают изучение Библии, — в книге практически нет ярких иллюстраций, забавных историй и даже богословских комментариев. Мы поставили перед собой цель только указать на Писание и позволили ему говорить самому за себя.

Эту книгу можно использовать как для индивидуальной работы, так и для изучения в малых группах или на уроках воскресной школы. Мы советуем, чтобы читатель самостоятельно изучил главу и заполнил необходимые графы, прежде чем начнется встреча, на которой будет рассматриваться эта глава и можно будет обсудить ее, задав интересующие вопросы руководителю группы.

Только истины Писания, осознанные и выраженные в учении, являются тем прочным фундаментом, на котором нам следует основывать свои верования и поведение, а также определять значимость своих чувств и опыта. Разум не враг сердцу, а учение не убивает посвященность. Одно неотделимо от другого, так оно и должно быть. Писание повелевает нам любить нашего Господа Бога всем сердцем, всей душой и всем разумением (Ев. от Матфея 22:37) и поклоняться Богу в духе и истине (Ев. от Иоанна 4:24).

Исследование учения — это интеллектуальное и духовное упражнение, страстный поиск Бога. Это занятие всегда приводит к изменению качеств характера, к послушанию, к искреннему поклонению. Посему читатель, работающий с этим учебником, должен ясно понимать, что он изучает его не для того, чтобы получить абстрактное знание, а для того, чтобы познать Бога лично. Как неосмысленные духовные переживания, так и бездуховные знания не принесут пользы, потому что и то, и другое уводит от Бога.

Пол Вошер - Вся правда о человеке

Минск, Позитив-центр, 2015. — 120 с.

ISBN 978-985-6983-65-1.

Пол Вошер - Вся правда о человеке - Содержание

Предисловие