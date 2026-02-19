Книга Анн Воскамп «Тысяча даров» (One Thousand Gifts) — это глубокое, поэтичное и очень интимное размышление о том, как найти радость и присутствие Бога в трещинах повседневной жизни. Автор, многодетная мать, живущая на ферме, начинает свой путь из точки глубокой боли и страха, задаваясь вопросом: возможно ли жить полноценной и благодарной жизнью, когда мир полон страданий?

Ключевым понятием книги становится греческое слово eucharisteo (благодарение), которое, как замечает Анн, содержит в себе корень charis (благодать) и chara (радость). Воскамп бросает себе вызов: составить список из тысячи вещей, за которые она благодарна Богу. Этот эксперимент превращается в духовную дисциплину, которая полностью меняет её восприятие реальности. Она учит замечать «дары» не только в больших успехах, но и в мыльных пузырях в раковине, в тенях на стене или в запахе свежего хлеба.

Анн Воскамп пишет в уникальном, почти медитативном стиле, призывая читателя замедлиться и практиковать «радикальную благодарность» здесь и сейчас. Она утверждает, что именно благодарность является мостом, через который мы переходим от жизни, полной дефицита и ропота, к жизни, наполненной избытком Божьего присутствия. Книга стала мировым бестселлером, вдохновив миллионы людей начать свои собственные списки даров.

2-е издание, исправленное. — СПб.: Виссон, 2019. — 224 с.

Анн Воскамп – Тысяча даров – Содержание

Глава 1. От пустоты — к полной жизни

Глава 2. Вставить слово в строку... и умереть

Глава 3. Первый полет

Глава 4. Святилище времени

Глава 5. Что есть на этом свете благодать?

Глава 6. Чего ты хочешь? Место встречи с Богом

Глава 7. Взгляд через стекло

Глава 8. Как с Ним не дарует нам и всего?

Глава 9. Склонись как можно ниже

Глава 10. Опустеть, чтобы наполниться

Глава 11. Радость близости

Послесловие

Благодарность

Примечания