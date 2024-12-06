Воскемп Енн - Тисяча дарів - Наважтеся жити у повноті тут і тепер

Моє власне обличчя затьмарює обличчя Бога. Як я можу допомогти своєму синові бачити, коли сама не бачу? Батьки завжди повинні спочатку виховувати самих себе, повчати самих себе перед тим, як повчати дитину, бо хто може принести мир і спокій, якщо не берегтиме власний спокій? Христос, що живе у батькові чи матері, — єдина надія на присутність Христа в дитині, але як я можу визнати, що люди, створені на образ Божий, можуть зробити мене сліпою на Бога, спотворити внутрішнє око моєї душі, перекосити всі обличчя? Навіщо виколювати собі очі, коли борешся за красу? Біль спонукає нас до божевільних вчинків.

Я шаленію. Мені хотілося б позбутися цього, але кров голосно пульсує у моїх вухах, а сини ріжуть один одного очима-кинджалами. Чому? Можна, я просто повернуся до місяця та зухвалої слави? Вітер, дерева та небо пробуджують мене, і я — наче Петро на вершині гори, який відчуває хвилювання, коли бачить Славу у всьому її Божественному сяйві, й каже, затинаючись, що добре тут бути. Отже, будуймо намети і ніколи не відходьмо (див. Лк. 9, 28–36). Проте нас завжди чекає спуск із гори. Зустріч із натовпом, нарікання, лайка. Очевидне та миттєве преображення підбадьорює віру, але вірні можуть забути момент преображення, вигляд преображеного обличчя. Ми зраджуємо Того, кого знаємо. Чи ж не так вчинив Петро?

Як тут осягнути стан споглядання, бачити повноту Бога з шістьма дітьми 24/7, однією фермою, шістьма сотнями свиней, вісьмома сотнями поросят і купою божевілля? Схиляю голову. Один із хлопців стукає по тарілці стиснутим кулаком. Інший безтурботно намащує маслом тост. Як це виправити? Їх виправити? Саму себе? У всьому цьому безладі Ісус шепоче: Чого ти хочеш? І в потворності цієї ситуації я благаю: «Я хочу бачити — бачити Тебе в цих обличчях». Він тихо говорить: «Шукай моє обличчя». Я хочу відповісти разом із Давидом: «В твоєму імені серце моє каже: “Обличчя моє шукайте!”. Твоє обличчя, Господи, я шукаю» (Пс. 27, 8), але мені відчайдушно хочеться схопити когось, будь-кого, і сильно струсити.

Воскемп Енн - Тисяча дарів - Наважтеся жити у повноті тут і тепер

пер. з англ. О. Мельник

Львів : Свічадо, 2023, 264 с.

ISBN 978-966-938-658-8

Воскемп Енн - Тисяча дарів - Наважтеся жити у повноті тут і тепер - Зміст

Дар рахувати благодать за благодаттю (Вступ до десятого, ювілейного видання)

РОЗДІЛ 1. Порожніше, повніше життя

РОЗДІЛ 2. Слово, яким треба жити і померти

РОЗДІЛ 3. Перший політ

РОЗДІЛ 4. Храм часу

РОЗДІЛ 5. Що у цьому світі, у всьому цьому світі, є благодаттю?

РОЗДІЛ 6. Чого ти хочеш? Місце, де бачимо Бога

РОЗДІЛ 7. Бачити крізь скло

РОЗДІЛ 8. Як же разом із Ним не подарує нам усього?

РОЗДІЛ 9. Схилитися нижче

РОЗДІЛ 10. Стати порожнім, щоб наповнитися

РОЗДІЛ 11. Радість близькости

Післямова

Подяки

Примітки