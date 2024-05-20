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Воскресная школа – Пособие для подготовки преподавателей

Воскресная школа – Пособие для подготовки преподавателей – Том 1
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Family
Пособие, предлагаемое вашему вниманию, написано в надежде поддержать работающих с детьми, несущих служение в евангельских церквях на необъятных просторах России и стран СНГ, и повысить их квалификацию. Под словом «евангельские» мы подразумеваем самые разные деноминации, чьи потребности в служении детям сходны.
Пособие адресовано, прежде всего, преподавателям воскресных школ и тем, кто подготавливает их к служению, а также студентам духовных учебных заведений, пасторам, родителям и всем тем, кто заинтересован в духовном воспитании детей. Пособие могут использовать преподаватели, по нему можно заниматься самостоятельно, как по самоучителю.
Мы предлагаем пособие читателям, будучи облечены твердым убеждением евангельской веры: Бог явлен нам как Отец, Сын и Святой Дух, предвечная Троица и предвечно единый Бог, что Иисус Христос — единородный Сын Божий, истинный Бог и истинный человек, что Библия — слово Божие и церковь, несмотря на множество прискорбных расхождений во взглядах, тем не менее одна. К тому же мы убеждены, что дети, равно как и все люди, по своей природе грешны и нуждаются в покаянии и духовном возрождении свыше.
Среди тех, кто участвует в служении детям, есть вполне естественные различия во мнениях о роли, которую принимают на себя взрослые, направляя детей ко Христу, о подходящем образе действий и времени их совершения, о дарах Святого Духа. Эти различия кроются отчасти в нашей конфессиональной принадлежности, отчасти в нашем понимании роста и развития детей и в нашем личном опыте. Вопреки этим различиям во взглядах, все единодушно убеждены, что и дети из христианских семей, и дети вне церкви не должны быть лишены возможности слышать Слово Божие, и тем, кто работает с детьми, надлежит быть хорошо и разносторонне подготовленными к тому, чтобы нести Евангелие детям и заботиться об их духовных, эмоциональных и социальных нуждах.
Во Втором послании к Тимофею (2:1-2) Павел пишет: «Итак, укрепляйся, сын мой, в благодати Христом Иисусом, и что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить». Мы знаем, что тем, кто работает с детьми, необходимо быть хорошо подготовленными. Это пособие предлагается с упованием на то, что оно сумеет внести существенный вклад в подготовку добросовестных преподавателей для евангельского служения детям.

Воскресная школа – Пособие для подготовки преподавателей – Том 1

Москва: Центр «Нарния», 2003. - 272 стр. — (Библиотечка служителя с детьми).
ISBN 5-901975-11-1

Воскресная школа – Пособие для подготовки преподавателей – Том 1 – Содержание

Глава 1. Мотивация и цель служения с детьми
Глава 2. Общие вопросы служения с детьми
  • А. Ситуация служения с детьми в евангельских церквях
  • Б. Представление о руководстве в служении с детьми
Глава 3. Детская психология в свете Слова Божьего
  • А. Детская психология. Что это такое?
  • Б. Младенчество
  • В. Ранний возраст
  • Г. Дошкольный возраст
  • Д. Школьный возраст
  • Е. Младший подростковый возраст
Глава 4. Воскресная школа
  • А. Что такое воскресная школа?
  • Б. Кто такой преподаватель воскресной школы?
  • В. Планирование занятий в воскресной школе
  • Г. Семь шагов подготовки к занятию
  • Д. Искусство рассказывания историй
  • Е. Как провести дискуссию
  • Ж. Молитва с детьми
  • 3. Основы музыкального служения на занятиях воскресной школы
  • И. Разучивание библейских стихов
  • К. Игры на занятиях воскресной школы
  • Л. Занятия творчеством с детьми
  • М. Праздники в воскресной школе
  • Н. Дисциплина в классе
  • О. Работа с родителями
  • П. Что следует и чего не следует делать при обучении в воскресной школе
Глава 5. Как провести семинар для преподавателей, используя это пособие ...
  • А. Предназначение пособия
  • Б. Подбор, развитие дара и поддержка преподавателей
  • В. Анкета для определения потребностей преподавателя
  • Г. Оценка учебных материалов (для обучения в церкви)
  • Д. Стадии развития преподавательского мастерства
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Views 464
Rating 5.0 / 5
Added 20.05.2024
Author brat Vadim
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