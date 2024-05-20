Воскресная школа – Пособие для подготовки преподавателей

Пособие, предлагаемое вашему вниманию, написано в надежде поддержать работающих с детьми, несущих служение в евангельских церквях на необъятных просторах России и стран СНГ, и повысить их квалификацию. Под словом «евангельские» мы подразумеваем самые разные деноминации, чьи потребности в служении детям сходны.

Пособие адресовано, прежде всего, преподавателям воскресных школ и тем, кто подготавливает их к служению, а также студентам духовных учебных заведений, пасторам, родителям и всем тем, кто заинтересован в духовном воспитании детей. Пособие могут использовать преподаватели, по нему можно заниматься самостоятельно, как по самоучителю.

Мы предлагаем пособие читателям, будучи облечены твердым убеждением евангельской веры: Бог явлен нам как Отец, Сын и Святой Дух, предвечная Троица и предвечно единый Бог, что Иисус Христос — единородный Сын Божий, истинный Бог и истинный человек, что Библия — слово Божие и церковь, несмотря на множество прискорбных расхождений во взглядах, тем не менее одна. К тому же мы убеждены, что дети, равно как и все люди, по своей природе грешны и нуждаются в покаянии и духовном возрождении свыше.

Среди тех, кто участвует в служении детям, есть вполне естественные различия во мнениях о роли, которую принимают на себя взрослые, направляя детей ко Христу, о подходящем образе действий и времени их совершения, о дарах Святого Духа. Эти различия кроются отчасти в нашей конфессиональной принадлежности, отчасти в нашем понимании роста и развития детей и в нашем личном опыте. Вопреки этим различиям во взглядах, все единодушно убеждены, что и дети из христианских семей, и дети вне церкви не должны быть лишены возможности слышать Слово Божие, и тем, кто работает с детьми, надлежит быть хорошо и разносторонне подготовленными к тому, чтобы нести Евангелие детям и заботиться об их духовных, эмоциональных и социальных нуждах.

Во Втором послании к Тимофею (2:1-2) Павел пишет: «Итак, укрепляйся, сын мой, в благодати Христом Иисусом, и что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить». Мы знаем, что тем, кто работает с детьми, необходимо быть хорошо подготовленными. Это пособие предлагается с упованием на то, что оно сумеет внести существенный вклад в подготовку добросовестных преподавателей для евангельского служения детям.

Воскресная школа – Пособие для подготовки преподавателей – Том 1

Москва: Центр «Нарния», 2003. - 272 стр. — (Библиотечка служителя с детьми).

ISBN 5-901975-11-1

Воскресная школа – Пособие для подготовки преподавателей – Том 1 – Содержание

Глава 1. Мотивация и цель служения с детьми

Глава 2. Общие вопросы служения с детьми

А. Ситуация служения с детьми в евангельских церквях

Б. Представление о руководстве в служении с детьми

Глава 3. Детская психология в свете Слова Божьего

А. Детская психология. Что это такое?

Б. Младенчество

В. Ранний возраст

Г. Дошкольный возраст

Д. Школьный возраст

Е. Младший подростковый возраст

Глава 4. Воскресная школа

А. Что такое воскресная школа?

Б. Кто такой преподаватель воскресной школы?

В. Планирование занятий в воскресной школе

Г. Семь шагов подготовки к занятию

Д. Искусство рассказывания историй

Е. Как провести дискуссию

Ж. Молитва с детьми

3. Основы музыкального служения на занятиях воскресной школы

И. Разучивание библейских стихов

К. Игры на занятиях воскресной школы

Л. Занятия творчеством с детьми

М. Праздники в воскресной школе

Н. Дисциплина в классе

О. Работа с родителями

П. Что следует и чего не следует делать при обучении в воскресной школе

Глава 5. Как провести семинар для преподавателей, используя это пособие ...

А. Предназначение пособия

Б. Подбор, развитие дара и поддержка преподавателей

В. Анкета для определения потребностей преподавателя

Г. Оценка учебных материалов (для обучения в церкви)

Д. Стадии развития преподавательского мастерства

Список рекомендуемой литературы

Ответы