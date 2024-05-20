Воскресная школа – Пособие для подготовки преподавателей
Пособие, предлагаемое вашему вниманию, написано в надежде поддержать работающих с детьми, несущих служение в евангельских церквях на необъятных просторах России и стран СНГ, и повысить их квалификацию. Под словом «евангельские» мы подразумеваем самые разные деноминации, чьи потребности в служении детям сходны.
Пособие адресовано, прежде всего, преподавателям воскресных школ и тем, кто подготавливает их к служению, а также студентам духовных учебных заведений, пасторам, родителям и всем тем, кто заинтересован в духовном воспитании детей. Пособие могут использовать преподаватели, по нему можно заниматься самостоятельно, как по самоучителю.
Мы предлагаем пособие читателям, будучи облечены твердым убеждением евангельской веры: Бог явлен нам как Отец, Сын и Святой Дух, предвечная Троица и предвечно единый Бог, что Иисус Христос — единородный Сын Божий, истинный Бог и истинный человек, что Библия — слово Божие и церковь, несмотря на множество прискорбных расхождений во взглядах, тем не менее одна. К тому же мы убеждены, что дети, равно как и все люди, по своей природе грешны и нуждаются в покаянии и духовном возрождении свыше.
Среди тех, кто участвует в служении детям, есть вполне естественные различия во мнениях о роли, которую принимают на себя взрослые, направляя детей ко Христу, о подходящем образе действий и времени их совершения, о дарах Святого Духа. Эти различия кроются отчасти в нашей конфессиональной принадлежности, отчасти в нашем понимании роста и развития детей и в нашем личном опыте. Вопреки этим различиям во взглядах, все единодушно убеждены, что и дети из христианских семей, и дети вне церкви не должны быть лишены возможности слышать Слово Божие, и тем, кто работает с детьми, надлежит быть хорошо и разносторонне подготовленными к тому, чтобы нести Евангелие детям и заботиться об их духовных, эмоциональных и социальных нуждах.
Во Втором послании к Тимофею (2:1-2) Павел пишет: «Итак, укрепляйся, сын мой, в благодати Христом Иисусом, и что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить». Мы знаем, что тем, кто работает с детьми, необходимо быть хорошо подготовленными. Это пособие предлагается с упованием на то, что оно сумеет внести существенный вклад в подготовку добросовестных преподавателей для евангельского служения детям.
Воскресная школа – Пособие для подготовки преподавателей – Том 1
Москва: Центр «Нарния», 2003. - 272 стр. — (Библиотечка служителя с детьми).
ISBN 5-901975-11-1
Воскресная школа – Пособие для подготовки преподавателей – Том 1 – Содержание
Глава 1. Мотивация и цель служения с детьми
Глава 2. Общие вопросы служения с детьми
- А. Ситуация служения с детьми в евангельских церквях
- Б. Представление о руководстве в служении с детьми
Глава 3. Детская психология в свете Слова Божьего
- А. Детская психология. Что это такое?
- Б. Младенчество
- В. Ранний возраст
- Г. Дошкольный возраст
- Д. Школьный возраст
- Е. Младший подростковый возраст
Глава 4. Воскресная школа
- А. Что такое воскресная школа?
- Б. Кто такой преподаватель воскресной школы?
- В. Планирование занятий в воскресной школе
- Г. Семь шагов подготовки к занятию
- Д. Искусство рассказывания историй
- Е. Как провести дискуссию
- Ж. Молитва с детьми
- 3. Основы музыкального служения на занятиях воскресной школы
- И. Разучивание библейских стихов
- К. Игры на занятиях воскресной школы
- Л. Занятия творчеством с детьми
- М. Праздники в воскресной школе
- Н. Дисциплина в классе
- О. Работа с родителями
- П. Что следует и чего не следует делать при обучении в воскресной школе
Глава 5. Как провести семинар для преподавателей, используя это пособие ...
- А. Предназначение пособия
- Б. Подбор, развитие дара и поддержка преподавателей
- В. Анкета для определения потребностей преподавателя
- Г. Оценка учебных материалов (для обучения в церкви)
- Д. Стадии развития преподавательского мастерства
Список рекомендуемой литературы
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