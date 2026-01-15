Литература

Осмогласие: Употребительные напевы стихир, тропарей и ирмосов. - М.: Издательский Совет Русской Православной Церкви, 2005.

Академическое осмогласие. - Санкт-Петербургская православная духовная академия, 2011.

Православный богослужебный сборник. - СПб.: Издательство «Библиополис», 2006.

Октоих нотного пения, сиречь осмогласник. — М.: 1989.

Обиход нотного пения употребительных церковных роспевов. 4.1: Всенощное бдение. - М.: Синодальная типография, 1982.

Учебный обиход. - Московская Духовная Академия, 1999.

Воскресное всенощное бдение. Певческий обиход осмогласия для малого смешанного хора

Сост. Шолкова О.М., Ахметшин А.И.

Минск: ООО «Медиал», 2017. 192 с.

ISBN 978-985-6914-54-9

Воскресное всенощное бдение. Певческий обиход осмогласия для малого смешанного хора - Содержание

Предисловие

Глас 1-й - Глас 8-й

Приложение

Глас 2-й, стихирный (Придворный напев)

Глас 2-й, тропарный (Сокращенный греческий роспев)

Глас 4-й, тропарный (Синодальный напев)

Глас 5-й, тропарный (Сокращенный киевский роспев)

Глас 7-й, тропарный (Сокращенный греческий роспев)

Глас 8-й, тропарный (Роспев Киево-Печерской Лавры)

Преблагословенна еси, Богородице Дево (Киевский роспев)

Преблагословенна еси, Богородице Дево (Придворный напев)

Тропарь воскресный по славословии, гл. 1-3-5-7 (знаменный роспев)

Тропарь воскресный по славословии, гл.2-4-6-8 (знаменный роспев)

Запевы на «Слава» и «И ныне», 8 гласов

Воскресное всенощное бдение. Певческий обиход осмогласия для малого смешанного хора - Предисловие

Сборник «Воскресное всенощное бдение» (Воскресные службы Октоиха) является плодом двадцатилетней практической регентско-певческой работы на малых приходах Белорусской Православной Церкви, а также преподавания Церковнопевческого обихода, Богослужебной практики, Регентского дела в Минском Духовном училище. Он может быть использован как руководство для регентов церковных хоров, особенно в тех приходах, где литургическая жизнь находится в процессе становления. Настоящая книга предназначена для хоров, имеющих стремление к практическому применению осмогласия в четырехголосном изложении для смешанного хора по порядку исполнения их за воскресным всенощным бдением. В учреждениях духовного образования Русской Православной Церкви предпочтение отдается традиции Синодального хора, зафиксированной, в частности в практике Московской и Санкт-Петербургской духовных академий, Московской регентско-певческой семинарии.

Удобство изложения материала, последовательность согласно богослужебному уставу позволяют использовать материал как учебное пособие. Книга также будет полезна для певчих и регентов, не имеющих специального образования и радеющих о благолепии уставного православного богослужения и приведения богослужения к нормам церковного осмогласия. Нотный материал представлен в виде четырёхголосия (распевы стихир, тропарей, ирмосов) и допускает исполнение: трехголосное (с опущением партии тенора), двухголосное (по партиям сопрано и альта) и одноголосное (по основной мелодии - партии альта). Знаменный распев представлен воскресным тропарем по славословии. Текст богослужебных песнопений даётся в русской транслитерации, с ударениями.