Восьмой вселенский собор - Итоги и перспективы

Согласно православному учению о Последних временах конец человеческой истории на Земле заканчивается Вторым Славным Пришествием Спасителя. Этому событию предшествует правление на планете единого властителя — антихриста в течении трех с половиной лет.

Антихрист будет не только главой общепланетарной светский власти, но и мировым религиозным лидером. В соответствии с этой парадигмой глобализационные процессы включают не только светскую, экономическую, политическую стороны жизни народов планетарного масштаба со всем хорошо известными явлениями всеобщей нумерации, идентификации, трансгуманизма и других, но и духовно-религиозную жизнь населения планеты. Как в светской стороне глобализации видна конечная цель управления планетарным пространством из единого центра при уничтожении национальных государств и правительств, заменяемых управленцами территорий, условно сохраняющих названия президентов. Так и в религиозной её стороне все более очевидной становится цель создания единой религии и глобальной сверхцеркви, которую и возглавит все тот-же всемирный правитель.

На пути мировых глобализационных сил встала Россия. В этом и есть ключ к пониманию всего происходящего вокруг сраны в последние годы: военные провокации и санкции, информационная война с потоками лжи и дезинформации, финансирование «пятой колонны» и двойные стандарты в политике, нагнетаемая ненависть к России, в целом, и к её правителю, в частности. Поэтому и объявлено силами мирового зла, что после распада СССР, главным врагом для них является Православная Церковь. Поэтому и повторяют толковые аналитики, как правило, верующие, что бессмысленно бесконечно оправдываться перед Западом, стараться выполнять их невыполнимые условия и унизительные требования: их хозяева прекрасно знают, что они делают.

Какую же религию возглавит антихрист? Это будет некая новая синкретическая религия, смешение христианства, ислама, буддизма, иудаизма и разных других верований. Но как это может быть? Вначале требуется соединить Православие с католицизмом, а к ним присоединить прочие деноминации. И процесс этот уже запущен. Иудаизм уже, практически, инкорпорировался в Римскую церковь после II Ватиканского собора 1962—1965 гг. Папа Франциск любит повторять, что «каждый католик — это немножко иудей».

Все это подсказывает верующим, что участившиеся встречи православных патриархов с папой римским', а также прошедший в июне 2016 года Святой Собор Православной Церкви, или VIII Вселенский собор, (как бы он ни назывался) с его повесткой, являются шагами и этапами этого апокалиптического плана.

Восьмой вселенский собор - Итоги и перспективы

М.: Дискос, 2016. — 256 с.

ISBN 978-5-86264-016-8

Восьмой вселенский собор – Содержание

Предисловие

1. В преддверии VIII Вселенского собора 1.1. Всеправославный или, все-таки, VIII Вселенский Собор? Повод для надежды или беспокойства? 1.2. Пришло время суда 1.3. «Восьмой» собор — следствие апостасии в Церкви 1.4. Будет ли «Восьмой» собор 2016 года еретическим? 1.5. Из богослужебных текстов о достаточности семи Вселенских Соборов 1.6. На пути к Церкви антихриста

2. Встреча патриарха с папой 2.1. Дорога в ад: встреча патриарха и папы 2.2. Анализ текста Декларации, подписанной Патриархом и папой 12 февраля 2016 года 2.3. Какие канонические отступления произошли на гаванской встрече

3. События накануне собора (апрель—июнь 2016 года) 3.1. Богословская конференция «Всеправославный Собор: мнения и ожидания» 3.2. Впечатления участника от конференции «Всеправославный собор: мнения и ожидания» 3.3. Обращение митрополита Вениамина Владивостокского к священноначалию РПЦ 3.4. Истину надо хранить, а не «дорабатывать». Обращение братии Почаевской лавры 3.5. Одна за одной Поместные Православные Церкви решили игнорировать «Восьмой собор» 3.6. Грузинская Церковь не примет участие во Всеправославном Соборе

4. Решения состоявшегося Критского собора и их оценка 4.1. Первые печальные выводы 4.2. Окружное послание Всеправославного собора 4.3. По стопам «разбойничьих» соборов 4.4. Краткий анализ итоговых документов Собора 4.5. Принять нельзя отвергнуть. О новой редакции документа Всеправославного собора «Отношения Православной Церкви с остальным христианским миром» 4.6. На закваске лукавства 4.7. Церковная делегация из Греции встретилась с Патриархом и иерархами Грузинской Церкви 4.8. Восьмой собор: месяцы спустя 4.9. О статусе Собора на Крите. Протоиерей Владислав Цыпин 4.10. Ряд участников Критского собора отказались подписать его итоговые документы 4.11. Критский собор дал зеленый свет гомосексуалистам 169 4.12. Союз православных клириков и монахов Греции: Критский Собор не является настоящим Собором 4.13. Митрополит Лимассольский Афанасий: совесть не позволила мне это подписать

5. О непоминовении еретиков 5.1. Правило 15 Двукратного собора с толкованием 5.2. Плоды апостасийной встречи папы и патриарха. Иеромонах Филофей (Сергиев): Первый ответ священнику Иоанну на вопрос о 15-м правиле Двукратного Собора 5.3. · Поминать или не поминать Патриарха Кирилла? Иеромонах Филофей (Сергиев). Второй ответ священнику Иоанну на вопрос о 15-м правиле Двукратного Собора 5.4. Будем же искать мудрости. Иеромонах Филофей (Сергиев). Третий ответ священнику Иоанну на вопрос о 15-м правиле Двукратного Собора 5.5. Письмо прп Паисия Афонского архимандриту Харлампию о поминовении Вселенского патриарха Афиногора 5.6. Практики непоминовения сегодня. О непоминающих патриарха. Для кого канон не писан 5.7. Священник Георгий Максимов: поминать или не поминать? О современных недоумениях в связи с Гаванской декларацией и документами Критского Собора



Выводы

Приложения