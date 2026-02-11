Зорин Александр - Ангел-чернорабочий

Александр Зорин - Ангел-чернорабочий
Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, **Ecclesiology Faith Experience, History, **History of Russian Orthodoxy, **Persecution Secret Services, Ethics
Series Humanitas (5 books)

Не было рядом с ним ни Епифания Премудрого, ни даже Эккермана... Но, может быть, мы, многочисленные свидетели его жизни, по клочкам соберем то, что уже стало историей — еще одной кровавой страницей в истории нашей Церкви.

Эти записи я вел от случая к случаю в течение шестнадцати лет, с тех пор как стал прихожанином Сретенского храма в Новой Деревне, где служил отец Александр. Желание записывать вытесняли разные обстоятельства, которыми всегда можно оправдаться. И все же кое-что осталось в записных книжках: его советы на исповедях, драгоценные мысли в беглом разговоре, конспекты проповедей, когда ввиду опасности их редко писали на магнитофон. Наконец, просто впечатления после целого дня, проведенного с ним в храме, на требах (часто кого-нибудь из нас брал с собой), на молитвенном собрании, потом в электричке по дороге к дому.

Он не был склонен много рассказывать о себе. И тем не менее несколько встреч отвел именно для этого. Магнитофоном я не пользовался, что-то помечал в блокноте, а вечером или на следующий день расшифровывал свои заметки. Удивительно — как точно запоминалась его речь... Хотя конечно же не буквально. И там, где он говорит от своего имени, надо все-таки делать поправку на возможный «дефект» воспроизведения.

В летние месяцы я жил в Семхозе, на той же станции, где и отец Александр, что давало возможность видеться с ним немного чаще, чем в храме.

Его гибель сродни тектоническому сдвигу. Она сместила пласты в сознании людей — и знавших его, и не знавших, — а во мне отозвалась лавиной стихотворений, которые здесь разбросаны по всему тексту.

Сведения о его жизни я не выстраивал в линейной последовательности - это задача будущих биографов. Сейчас важно донести до мира все, что мы знаем об отце Александре, важно дать представление о его личности. И, кажется, следует торопиться...

Александр Зорин - Ангел-чернорабочий

М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2017. - 192 с. (Серия «Humanitas»).

ISBN 978-5-98712-687-5

Александр Зорин - Ангел-чернорабочий - Содержание

  • 1976 год

  • 16 августа 1979 года

  • Июнь 1983 года

  • Декабрь 1983 года

  • 4 июня 1985 года. Семхоз

  • 28 августа 1985 года

  • Сентябрь 1985 года

  • Как студент Александр Мень сдавал экзамены по марксизму-ленинизму ...

  • Начало июня 1985 года. Семхоз

  • 11 июня 1985 года

  • Лето 1985 года

  • Осень 1985 года

  • 26 октября 1987 года

  • 6 ноября 1987 года

  • 27 июня 1988 года. Семхоз

  • 20 октября 1988 года

  • 13 мая 1989 года

  • 9 ноября 1989 года

  • Июнь 1990 года

  • 1 сентября 1990 года Семхоз

  • 10 сентября 1990 года

  • Лето 1977 года

  • 16 августа 1989 года

  • 5 августа 1990 года

  • 23 ноября 1990 года

  • «Я жив, я есть, вот тебе знак...»

  • 20 января 1991 года

  • Настя

  • Полина

  • Кому нужен отец Александр?

  • Домашние беседы

  • Школа смирения

  • Пастырь и его овечки

  • На исповеди

  • Баба Надя

  • Свидетели

  • Голос отца Александра

  • Ваше Преосвященство

  • Четверть века без отца Александра

Comments (1 comment)

A
Avel 6 months ago

Большое спасибо!

Related Books

All Books