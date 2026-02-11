Зорин Александр - Ангел-чернорабочий
Не было рядом с ним ни Епифания Премудрого, ни даже Эккермана... Но, может быть, мы, многочисленные свидетели его жизни, по клочкам соберем то, что уже стало историей — еще одной кровавой страницей в истории нашей Церкви.
Эти записи я вел от случая к случаю в течение шестнадцати лет, с тех пор как стал прихожанином Сретенского храма в Новой Деревне, где служил отец Александр. Желание записывать вытесняли разные обстоятельства, которыми всегда можно оправдаться. И все же кое-что осталось в записных книжках: его советы на исповедях, драгоценные мысли в беглом разговоре, конспекты проповедей, когда ввиду опасности их редко писали на магнитофон. Наконец, просто впечатления после целого дня, проведенного с ним в храме, на требах (часто кого-нибудь из нас брал с собой), на молитвенном собрании, потом в электричке по дороге к дому.
Он не был склонен много рассказывать о себе. И тем не менее несколько встреч отвел именно для этого. Магнитофоном я не пользовался, что-то помечал в блокноте, а вечером или на следующий день расшифровывал свои заметки. Удивительно — как точно запоминалась его речь... Хотя конечно же не буквально. И там, где он говорит от своего имени, надо все-таки делать поправку на возможный «дефект» воспроизведения.
В летние месяцы я жил в Семхозе, на той же станции, где и отец Александр, что давало возможность видеться с ним немного чаще, чем в храме.
Его гибель сродни тектоническому сдвигу. Она сместила пласты в сознании людей — и знавших его, и не знавших, — а во мне отозвалась лавиной стихотворений, которые здесь разбросаны по всему тексту.
Сведения о его жизни я не выстраивал в линейной последовательности - это задача будущих биографов. Сейчас важно донести до мира все, что мы знаем об отце Александре, важно дать представление о его личности. И, кажется, следует торопиться...
М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2017. - 192 с. (Серия «Humanitas»).
ISBN 978-5-98712-687-5
Александр Зорин - Ангел-чернорабочий - Содержание
1976 год
16 августа 1979 года
Июнь 1983 года
Декабрь 1983 года
4 июня 1985 года. Семхоз
28 августа 1985 года
Сентябрь 1985 года
Как студент Александр Мень сдавал экзамены по марксизму-ленинизму ...
Начало июня 1985 года. Семхоз
11 июня 1985 года
Лето 1985 года
Осень 1985 года
26 октября 1987 года
6 ноября 1987 года
27 июня 1988 года. Семхоз
20 октября 1988 года
13 мая 1989 года
9 ноября 1989 года
Июнь 1990 года
1 сентября 1990 года Семхоз
10 сентября 1990 года
Лето 1977 года
16 августа 1989 года
5 августа 1990 года
23 ноября 1990 года
«Я жив, я есть, вот тебе знак...»
20 января 1991 года
Настя
Полина
Кому нужен отец Александр?
Домашние беседы
Школа смирения
Пастырь и его овечки
На исповеди
Баба Надя
Свидетели
Голос отца Александра
Ваше Преосвященство
Четверть века без отца Александра
