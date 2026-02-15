Воспоминания соловецких узников 1923-1939 – Том 1
Первый том открывает масштабную летопись страданий и стойкости, охватывая практически всю историю существования Соловецкого лагеря особого назначения (СЛОН). Этот сборник уникален тем, что в него включены свидетельства самых первых узников — участников Кронштадтского восстания, представителей небольшевистских партий и духовенства, прибывших на острова в 1923 году. Авторы описывают шок от превращения древней святыни в тюрьму и первые попытки чекистской администрации установить режим, при котором человеческая жизнь обесценивалась ради «государственной необходимости».
Книга детально воссоздает хронологию того, как монастырский устав планомерно вытеснялся лагерным произволом. В воспоминаниях первого тома зафиксированы как бытовые детали (холод в кельях-камерах, скудный паек), так и трагические события, ставшие легендами лагеря: первые расстрелы, издевательства над заключенными на «жердочках» и строительство дорог на костях. Эти голоса из прошлого позволяют увидеть Соловки не просто как географическую точку, а как лабораторию тоталитаризма, где отрабатывались методы подавления воли, которые в дальнейшем распространились на всю систему ГУЛАГа.
Издание второе
Издательство Спасо-Преображенский Соловецкий ставропигиальный мужской монастырь, 2013. — 774 с.
ISBN 978 -5 -91942 -022 -4
Воспоминания соловецких узников 1923-1939 – Том 1 - Содержание
От редакции
Соловецкий монастырь в XV — начале XX в
Соловецкий лагерь особого назначения
М. Е. Бабичева. Один из самых «загадочных» мемуаристов СЛОНа
А . Клингер. Соловецкая каторга. Записки бежавшего
О. В. Бочкарева. Воспоминания И. А. Ермолаева
И. А . Ермолаев. «Власть Советам!..»: о событиях в Кронштадте 1—18 марта 1921 г
М. В. Шульгина. Воспоминания Б. М. Сапира
Б. М . Сапир. Путешествие в Северные лагеря
И. А. Флиге. Судьба меньшевика
Б. М . Сапир. Наш соловецкий староста
А. А. Головкова. Воспоминания «эсера». Эсер. Соловецкая трагедия
A. Гуллотта. Воспоминания В. О. Рубинштейна
B. О. Рубинштейн. Из воспоминаний
М. Г. Талалай. Русская судьба X X века: каторга, ссылка, изгнание
Б. Н . Ширяев. Неугасимая лампада
М. Д. Яндиева. Воспоминания Мальсагова — первое полное и вполне достоверное описание жизни в большевистских лагерях
C . А . Мальсагов. Адский остров: советская тюрьма на далеком севере
Е. Г. Сойни. Побег в Финляндию Юрия Бессонова
Ю. Д . Бессонов. Двадцать шесть тюрем и побег с Соловков
А. Ю. Даниэль. «Я прожил счастливую жизн ь ...»
Д . М . Бацер. Соловецкий исход
А. А. Сошина. Воспоминания Е. А. Олицкой
Е. Л . Олицкая. Мои воспоминания
М. Н. Супрун. Воспоминания М. Леонардовича
М. Леонардович. На островах пыток и смерти. Воспоминания с Соловков
Вячеслав Умнягин, иерей. Арнольд Шауфельбергер и его рукопись
A . С. Л . Шауфельбергер. Соловки
С. В. Волков. Воспоминания Б. Л. Седерхольма
Б. Л . Седерхольм. В разбойном стане: Три года в стране концессий и «Чеки» (1923—1926)
B. П. Чехранов. Воспоминания о. Павла Чехранова
Павел Чехранов, священник. Две тюремные Пасхи. Из воспоминаний
Топографический указатель
Именной указатель
Список сокращений и терминов
No comments yet. Be the first!