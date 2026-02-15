Первый том открывает масштабную летопись страданий и стойкости, охватывая практически всю историю существования Соловецкого лагеря особого назначения (СЛОН). Этот сборник уникален тем, что в него включены свидетельства самых первых узников — участников Кронштадтского восстания, представителей небольшевистских партий и духовенства, прибывших на острова в 1923 году. Авторы описывают шок от превращения древней святыни в тюрьму и первые попытки чекистской администрации установить режим, при котором человеческая жизнь обесценивалась ради «государственной необходимости».

Книга детально воссоздает хронологию того, как монастырский устав планомерно вытеснялся лагерным произволом. В воспоминаниях первого тома зафиксированы как бытовые детали (холод в кельях-камерах, скудный паек), так и трагические события, ставшие легендами лагеря: первые расстрелы, издевательства над заключенными на «жердочках» и строительство дорог на костях. Эти голоса из прошлого позволяют увидеть Соловки не просто как географическую точку, а как лабораторию тоталитаризма, где отрабатывались методы подавления воли, которые в дальнейшем распространились на всю систему ГУЛАГа.

Издание второе

Издательство Спасо-Преображенский Соловецкий ставропигиальный мужской монастырь, 2013. — 774 с.

ISBN 978 -5 -91942 -022 -4

Воспоминания соловецких узников 1923-1939 – Том 1 - Содержание

От редакции

Соловецкий монастырь в XV — начале XX в

Соловецкий лагерь особого назначения

М. Е. Бабичева. Один из самых «загадочных» мемуаристов СЛОНа

А . Клингер. Соловецкая каторга. Записки бежавшего

О. В. Бочкарева. Воспоминания И. А. Ермолаева

И. А . Ермолаев. «Власть Советам!..»: о событиях в Кронштадте 1—18 марта 1921 г

М. В. Шульгина. Воспоминания Б. М. Сапира

Б. М . Сапир. Путешествие в Северные лагеря

И. А. Флиге. Судьба меньшевика

Б. М . Сапир. Наш соловецкий староста

А. А. Головкова. Воспоминания «эсера». Эсер. Соловецкая трагедия

A. Гуллотта. Воспоминания В. О. Рубинштейна

B. О. Рубинштейн. Из воспоминаний

М. Г. Талалай. Русская судьба X X века: каторга, ссылка, изгнание

Б. Н . Ширяев. Неугасимая лампада

М. Д. Яндиева. Воспоминания Мальсагова — первое полное и вполне достоверное описание жизни в большевистских лагерях

C . А . Мальсагов. Адский остров: советская тюрьма на далеком севере

Е. Г. Сойни. Побег в Финляндию Юрия Бессонова

Ю. Д . Бессонов. Двадцать шесть тюрем и побег с Соловков

А. Ю. Даниэль. «Я прожил счастливую жизн ь ...»

Д . М . Бацер. Соловецкий исход

А. А. Сошина. Воспоминания Е. А. Олицкой

Е. Л . Олицкая. Мои воспоминания

М. Н. Супрун. Воспоминания М. Леонардовича

М. Леонардович. На островах пыток и смерти. Воспоминания с Соловков

Вячеслав Умнягин, иерей. Арнольд Шауфельбергер и его рукопись

A . С. Л . Шауфельбергер. Соловки

С. В. Волков. Воспоминания Б. Л. Седерхольма

Б. Л . Седерхольм. В разбойном стане: Три года в стране концессий и «Чеки» (1923—1926)

B. П. Чехранов. Воспоминания о. Павла Чехранова

Павел Чехранов, священник. Две тюремные Пасхи. Из воспоминаний

Топографический указатель

Именной указатель

Список сокращений и терминов