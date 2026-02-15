Воспоминания соловецких узников 1925-1930 – Том 3

Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, History, **Persecution Secret Services, *Biographies Memoirs

Третий том этой серии охватывает период расцвета Соловецкого лагеря особого назначения (СЛОН), когда на архипелаге окончательно сформировалась уникальная и страшная система сосуществования духовного прошлого и лагерного настоящего. В сборнике представлены мемуары людей, ставших свидетелями того, как древние храмы и скиты переоборудовались под казармы и следственные изоляторы. Авторы описывают 1925–1930 годы как время, когда «перековка» заключенных трудом превратилась в жестокую эксплуатацию, а Соловки стали полигоном для отработки методов, которые позже легли в основу всей системы ГУЛАГа.

В воспоминаниях этого тома особое внимание уделяется внутреннему сопротивлению духа. Заключенные — ученые, поэты и священники — пытались поддерживать интеллектуальную и религиозную жизнь даже под угрозой расстрела на Секирной горе. Читатель найдет здесь описания лагерного быта, специфического языка «соловчан» и портреты как палачей, так и праведников. Книга беспристрастно фиксирует хронику превращения святого места в «остров пыток», становясь важным звеном в восстановлении исторической правды о судьбах тысяч людей, сгинувших в карельских лесах и на берегах Белого моря.

Издательство Спасо-Преображенский Соловецкий ставропигиальный мужской монастырь, 2015. — 560 с.

ISBN 978-5-91942-035-4

Воспоминания соловецких узников 1925-1930 – Том 3 – Содержание

  • От редакции

  • Александр Мазырин, иерей. Русская Православная Церковь при богоборческой власти в довоенные годы

  • Яковлева А. П. Соловецкие лагеря в истории гонений на Русскую Православную Церковь (1923—1927)

  • Певак Е. А. Взгляды Максима Горького на Соловецкий лагерь в контексте идейных исканий писателя

  • Никона (Осипенко), монахиня. Со слов очевидца

  • В. Н. И. Соловецкий концлагерь (Со слов очевидца)

  • Кривошеева Н. А. Биография архимандрита Феодосия (Алмазова)

  • Лоевская М. М. Воспоминания архимандрита Феодосия (Алмазова) в церковно-историческом контексте

  • Феодосий (Алмазов), архимандрит. Мои воспоминания

  • Бабичева М. Е. Трудные дороги советского зека (жизненный и творческий путь Г. А. Андреева)

  • Андреев Г. Соловецкие острова (1927—1929)

  • Вячеслав Умнягин, иерей. Рассказы человека с «того света»

  • Грубе А . Р. Рассказ человека с того света

  • Секирка

  • Волкова М. С. Обитель-великомученица

  • Волков О. В. Погружение во тьму

  • Ианнуарий (Недачин), архимандрит. Андреевский, Соловецкий, Андреев и снова Андреевский: жизненный путь и вклад в русское духовное возрождение профессора Ивана Михайловича Андреевского

  • Андреевский И. М. Допросы в тюрьмах НКВД

  • На коммунистической каторге

  • Большевизм в свете психопатологии

  • Катакомбные богослужения в Соловецком концлагере

  • Православный еврей-исповедник

  • Группа монахинь в Соловецком концлагере

  • Воспоминания о епископе Викторе (Островидове)

  • Епископ Максим Серпуховской (Жижиленко) в Соловецком концентрационном лагере

  • «Совесть СССР»

  • Московская Д. С. «Я нашел в жизни то, что искал»

  • Анциферов Η. П. СЛОН (Соловецкие лагеря особого назначения)

  • Проценко П. Г. Вергилий ада Соловецкого

  • Второва-Яфа О. В. Авгуровы острова. Тетрадь первая. 1929—1930

  • Тетрадь вторая. Мать Вероника (повесть)

  • Топографический указатель

  • Именной указатель

  • Глоссарий и список аббревиатур

  • Библиографический список

