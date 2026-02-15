Воспоминания соловецких узников 1925-1930 – Том 3
Третий том этой серии охватывает период расцвета Соловецкого лагеря особого назначения (СЛОН), когда на архипелаге окончательно сформировалась уникальная и страшная система сосуществования духовного прошлого и лагерного настоящего. В сборнике представлены мемуары людей, ставших свидетелями того, как древние храмы и скиты переоборудовались под казармы и следственные изоляторы. Авторы описывают 1925–1930 годы как время, когда «перековка» заключенных трудом превратилась в жестокую эксплуатацию, а Соловки стали полигоном для отработки методов, которые позже легли в основу всей системы ГУЛАГа.
В воспоминаниях этого тома особое внимание уделяется внутреннему сопротивлению духа. Заключенные — ученые, поэты и священники — пытались поддерживать интеллектуальную и религиозную жизнь даже под угрозой расстрела на Секирной горе. Читатель найдет здесь описания лагерного быта, специфического языка «соловчан» и портреты как палачей, так и праведников. Книга беспристрастно фиксирует хронику превращения святого места в «остров пыток», становясь важным звеном в восстановлении исторической правды о судьбах тысяч людей, сгинувших в карельских лесах и на берегах Белого моря.
Издательство Спасо-Преображенский Соловецкий ставропигиальный мужской монастырь, 2015. — 560 с.
ISBN 978-5-91942-035-4
Воспоминания соловецких узников 1925-1930 – Том 3 – Содержание
От редакции
Александр Мазырин, иерей. Русская Православная Церковь при богоборческой власти в довоенные годы
Яковлева А. П. Соловецкие лагеря в истории гонений на Русскую Православную Церковь (1923—1927)
Певак Е. А. Взгляды Максима Горького на Соловецкий лагерь в контексте идейных исканий писателя
Никона (Осипенко), монахиня. Со слов очевидца
В. Н. И. Соловецкий концлагерь (Со слов очевидца)
Кривошеева Н. А. Биография архимандрита Феодосия (Алмазова)
Лоевская М. М. Воспоминания архимандрита Феодосия (Алмазова) в церковно-историческом контексте
Феодосий (Алмазов), архимандрит. Мои воспоминания
Бабичева М. Е. Трудные дороги советского зека (жизненный и творческий путь Г. А. Андреева)
Андреев Г. Соловецкие острова (1927—1929)
Вячеслав Умнягин, иерей. Рассказы человека с «того света»
Грубе А . Р. Рассказ человека с того света
Секирка
Волкова М. С. Обитель-великомученица
Волков О. В. Погружение во тьму
Ианнуарий (Недачин), архимандрит. Андреевский, Соловецкий, Андреев и снова Андреевский: жизненный путь и вклад в русское духовное возрождение профессора Ивана Михайловича Андреевского
Андреевский И. М. Допросы в тюрьмах НКВД
На коммунистической каторге
Большевизм в свете психопатологии
Катакомбные богослужения в Соловецком концлагере
Православный еврей-исповедник
Группа монахинь в Соловецком концлагере
Воспоминания о епископе Викторе (Островидове)
Епископ Максим Серпуховской (Жижиленко) в Соловецком концентрационном лагере
«Совесть СССР»
Московская Д. С. «Я нашел в жизни то, что искал»
Анциферов Η. П. СЛОН (Соловецкие лагеря особого назначения)
Проценко П. Г. Вергилий ада Соловецкого
Второва-Яфа О. В. Авгуровы острова. Тетрадь первая. 1929—1930
Тетрадь вторая. Мать Вероника (повесть)
Топографический указатель
Именной указатель
Глоссарий и список аббревиатур
Библиографический список
