Воспоминания соловецких узников 1925-1931 – Том 4
Четвертый том этой масштабной документальной серии посвящен одному из самых суровых периодов в истории Соловецкого лагеря особого назначения (СЛОН). В книгу вошли личные свидетельства заключенных, среди которых были видные представители интеллигенции, офицерства и духовенства. Особенность этого тома заключается в описании процесса окончательного превращения монастырского архипелага в отлаженную машину принудительного труда. Авторы воспоминаний детально фиксируют быт «в когтях ГПУ», описывая не только физические страдания и голод, но и попытки сохранить внутреннюю свободу и человеческое достоинство в условиях абсолютного бесправия.
Центральное место в томе занимают мемуары, раскрывающие трагедию уничтожения старой культурной элиты и разгром религиозных общин. Читатель видит Соловки глазами очевидцев: от изнурительных лесозаготовок и «секирок» (штрафных изоляторов) до уникальных феноменов лагерной жизни, таких как Соловецкое общество краеведения или лагерный театр. Эти записи, часто созданные спустя десятилетия, пропитаны болью утрат, но при этом служат бесценным историческим источником, восстанавливающим подлинную топографию и атмосферу «первого острова ГУЛАГа» в годы его становления.
Издательство Спасо-Преображенский Соловецкий ставропигиальный мужской монастырь, 2016. — 559 с.
ISBN 978 -5-91942-038-5
Воспоминания соловецких узников 1925-1931 – Том 4 – Содержание
От редакции
О. Г. Волков. Соловки времени Д. С. Лихачева (1928—1931)
А. П. Яковлева. «Теперь такое благоприятное дело для доброделания и выявления себя христианином, какое редко бывает». Миряне — помощники ссыльного и заключенного духовенства
Вячеслав Умнягин, иерей. Уголовники в воспоминаниях соловецких узников
А. Гуллотта. Соловецкая быль А. Д. Булыгина
А. Д. Булыгин. Соловецкая быль
Вячеслав Умнягин, иерей. Побег с Соловков анархиста К. Л. Власова-Уласса
К. Л. Власов-Уласс. Соловецкий изолятор
Е. А. Певак. Идеалисты в стране Советов
Н . А. Журавлев. Живут три друга
М. Е. Бабичева. Роман или все же мемуары? (О произведении А. П. Скрипниковой «Соловки»)
А. П. Скрипникова. Соловки
О. В. Панченко. Д. С. Лихачев в работе над «Воспоминаниями»: осмысление духовного опыта Соловецкого лагеря
Д. С. Лихачев. Картежные игры уголовников (И з работ Криминологического кабинета)
Соловки. 1928—1931 годы
Святая Русь и Соловецкие мученики по рассказу одного из узников (Беседа Д. С. Лихачева с А. Шишкиным)
Воспоминания
Топографический указатель
Именной указатель
Глоссарий и список аббревиатур
М. А. Смирнова. Криминальная жизнь Соловецкого лагеря особого назначения. Ее исследования.
Библиографический список
