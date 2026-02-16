Восстановительный процесс семьи

Category ESXATOS BOOKS, Ethics, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy

«Восстановительный процесс семьи» — это глубокое методическое руководство, которое смещает фокус с лечения только одного «зависимого» на исцеление всей семейной системы. Основываясь на системном подходе и христианских принципах, авторы утверждают, что зависимость — это «семейная болезнь», где каждый член семьи вырабатывает деструктивные механизмы выживания (созависимость). Книга предлагает дорожную карту для восстановления здоровых ролей, доверия и эмоциональной близости, которые были разрушены годами хаоса и лжи.

Руководство разбито на практические этапы, помогающие семье пройти путь от кризиса и «отстранения с любовью» до полной ресоциализации. Особое внимание уделяется выявлению ложных убеждений и «семейных секретов», которые подпитывают болезнь. Книга учит членов семьи перестать быть «спасателями» или «контролерами» и сосредоточиться на собственном духовном и эмоциональном выздоровлении. Авторы подчеркивают, что даже если зависимый еще не начал лечиться, семья может начать процесс своего восстановления, что часто становится катализатором перемен для всей системы.

Программа включает в себя упражнения для совместного обсуждения, правила установления здоровых границ и методы эффективной коммуникации без обвинений. Это руководство помогает превратить семью из «минного поля» в безопасную гавань, где каждый несет ответственность за свою жизнь и чувства, а отношения строятся на Божьей благодати и истине.

Восстановительный процесс семьи - Практическое руководство для семей, восстанавливающихся от алкогольной и наркотической (химической) зависимости и ее влияния

Dunklin Memorial Camp. - Киев, Фирма «ВИПОЛ», 1995. – 108 с.

Восстановительный процесс семьи – Содержание

  • Урок 1. Введение

  • Урок 2. Как химическая зависимость влияет на семью

  • Урок 3. Портрет дисфункциональной семьи

  • Урок 4. Отделение

  • Урок 5. "Теория Бомбсшел" и молитва безмятежности

  • Урок 6. Ежедневное Моральное Исследование

  • Урок 7. Прощение

  • Урок 8. Полнота

  • Урок 9. Примирение

  • Приложение

Comments (1 comment)

zalservik 1 month ago
Благодарю.

