Восточно-западная символика и духовное руководство - Из архива Эраноса

Основные культурные и религиозные идеи пришли к китайцам в глубокой древности и уже тогда имели огромную предысторию. Как в случае Древнего Египта, так и вообще на ранних ступенях развития человечества, боги здесь имели животный облик, а животные могли быть людьми и богами. Божественные сущности и духи, и даже некоторые герои и легендарные предки почти без исключения были представлены в образах зверей. Культ животных, зачастую смешанный с чертами тотемизма, придает этой культуре первозданную выразительную мощь, которая во многом напоминает нам о Египте и которой так не хватает классическим эллинам. В их случае одухотворенность преобразила и смягчила первобытный аспект.

«Бог неба» (Тянь) или «Верховный владыка» (Шан-Ди) далеки от человека, но боги в образе животных стояли у истоков родственного им человечества. И по сей день в каждом из нас, во снах, в видениях, в словесных образах живут зооморфные боги как вековечное метафизическое наследие. Они представляют фундаментальное вселенское начало - во всех его благих и темных проявлениях. Лишь когда человеческий разум лишил животный мир божественного статуса, он перестал казаться чем-то величественным, полным тайной мудрости и внушать благоговение, и начал восприниматься как нечто низшее, дурное и неразумное. С тех пор животные молча и более, чем когда-либо, страдают от человека, и всякая тварь вздыхает о спасении.

Но в древние времена, когда боги были животными, а животные - людьми и богами, вся культура тяготела к величественным животным образам, воплощавшим собой глубинные, высшие и низшие аспекты мироздания и человеческого духа; эти образы были запечатлены в созвездиях на небе, стаями или в одиночку обитали в лесах, горах и степях, являя собой божественное благословение или, наоборот, нечто призрачное и жуткое, и ассоциировались с густым запахом сырой земли, тонкими испарениями, поднимающимися от родников и ручьев, и изменчивыми облачными химерами озер и морей.

Человек находился непосредственно в центре этого животного космоса, - ведь животное начало так близко и в то же время так чуждо ему. Во все поворотные моменты его судьбы голоса божественных зверей говорили с ним, звуча с присущей им первобытной выразительной мощью. На основе таких религий появились монументальные культуры Китая, Древней Америки, Египта и пр.

Позднее, когда животные утратили божественный статус, а мир предстал одухотворенным и очеловеченным, - звери стали теперь лишь спутниками, посланниками и атрибутами божеств, - тяга к «чудовищному», то есть к чему-то чрезмерному и притом пластически завершенному, к животной красоте и первобытному знанию была подавлена и погружена во тьму забвения. Однако ночами в наших снах вновь воскресают образы священных животных.

Представления древних китайцев об этом первозданном мире дошли до нас лишь в разрозненных фрагментах. Но сила и ясность китайского духа заключается как раз в сохранении живой исторической связи между эпохой зооморфных божеств и позднейшей мудростью, как в масштабе истории культуры, так и отдельного человека. Китайцы никогда не теряли изначального знания о движущих силах истории.

Восточно-западная символика и духовное руководство - Из архива Эраноса

М.: Касталия, 2024. - 320 с.

ISBN 978-5-521-24279-5

Восточно-западная символика и духовное руководство – Содержание