Восточно-западный символизм

Обзор книги
Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, Philosophy, Psychology Psychotherapy, **Analytical/Depth Psychology, Cultural Studies Art, Religious Studies Atheism, Gnosticism Secret Societies, Esotericism Mysticism Kabbalah, Алхимия

Настоящее издание содержит переводы материалов конференции интеллектуального сообщества «Эранос», состоявшейся в 1935 году. Участниками сборника стали востоковеды, религиоведы, культурологи и психологи, исследующие духовную трансформацию в традициях Востока и Запада.

Ключевая тема книги — сравнительное изучение путей внутреннего развития человека. Авторы рассматривают буддизм, даосизм, алхимию, христианский мистицизм, гностицизм и аналитическую психологию как разные языки описания духовного поиска, символической работы и преображения души.

Восточно-западный символизм и психологическая работа. Из архива Эраноса 1935 / Пер. Олег Безлуцкий. – М.: Касталия, 2026. – 336 с.
ISBN 978-5-908110-27-3

Восточно-западный символизм – Содержание

  • Ольга Фребе-Каптейн. Предисловие

  • Эрнесто Буонакэти

    • Гностическая инициация и христианская античность

    • «Духовные упражнения» святого Игнатия Лойолы

  • Каролина Рис-Дэвидс. Человек, поиск и нирвана

  • Эрбин Руссель. Путь Лао-цзы: душа, история и мир

    • Введение

    • Встреча Ян

    • Встреча Инь

    • Обретение совершенства в единстве противоположностей

  • Йозеф Бернхард Ланг. Духовное руководство апостола Павла и аналитическая психология

  • Густав Рихард Хайер. О взаимодействии с самим собой

  • Роберт Эйслер. Загадка Евангелия от Иоанна

  • Рудольф Бернулли. Психическое развитие в зеркале алхимии и родственных дисциплин

    • Основные элементы алхимии

    • Система алхимии в изобразительном представлении

