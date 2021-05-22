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Восточнохристианское разнообразие

Miscellanea Orientalia Christiana. Восточнохристианское разнообразие
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Category ESXATOS BOOKS, History, Cultural Studies Art, Religious Studies Atheism
Сборник статей, посвященный различным сторонам религиозной жизни Востока, представляет собой плод сотрудничества двух научных организаций: Института восточных культур и античности РГГУ и Семинара по востоковедению и исламоведению в Рурском университете Бохума (Германия). Оба научных центра играют важную роль в изучении истории, языков и культур Востока, рассматривая различные религии (прежде всего, ислам и христианство) с точки зрения их взаимодействия и плодотворного взаимного влияния, принесшего богатые культурные и литературные плоды в ходе истории.
Семинар по востоковедению Бохумского университета в течение двух последних десятилетий находился в контакте с теми областями постсоветского пространства, в которых важную роль в настоящий момент играет ислам, и, в частности, принимает участие в изучении и каталогизации арабских рукописей Дагестана, производимыми специалистами в Махачкале. Россия и ее религиозное многообразие всегда вызывали интерес как у тех, кто интересуется современной религиозной палитрой, так и у тех, кто занимается вопросами истории религии. Находясь на перекрестке религий, российская культура сочетает в себе до настоящего времени как различные формы христианства, так и ряд восточных религий.
Всё это дало повод к созданию сборника статей, посвященного вопросам взаимодействия и взаимовлияния различных форм религиозной жизни в ходе истории. Название сборника, Miscellanea Orientalia Christiana, призвано подчеркнуть не только интерес к одной из религий, христианству, но и выдвинуть на передний план многообразие его форм в меняющемся культурном контексте. Поэтому вольный перевод латинского названия звучит как «Восточнохристианское разнообразие». Последняя характеристика относится не только к предмету исследований, публикуемых в сборнике, но и к фигурам исследователей.
Авторы статей связаны прежде всего с различными научными центрами Германии (Бохум, Гёттинген, Марбург) и России (Москва и С.-Петербург), тогда как некоторые из них работают в Англии, Бельгии и Канаде. Объединяет их интерес к восточному христианству во всем многообразии его форм, а также стремление публиковать результаты своих исследований на русском языке. Ранее похожая идея получила воплощение в нескольких сборниках статей, вышедших в виде специальных номеров французско-российского журнала «Символ».
В 2009 г. 55-й номер журнала получил название «Духовная культура сирийцев». Два последующих специальных выпуска (№ 58 в 2010 г. и № 61 в 2012 г.) вышли под заголовками «Syriaca & Arabica» и «Syriaca • Arabica • Iranica» соответственно. Постоянное расширение как языковых, так и географических границ, выраженное в эволюции названия, отражало стремление охватить различные стороны восточного христианства. Закономерным продолжением той же тенденции служит настоящий сборник, собравший в значительной степени под своей обложкой статьи тех же авторов, чьи работы были опубликованы в указанных тематических выпусках «Символа».

Miscellanea Orientalia Christiana - Восточнохристианское разнообразие

Российский государственный гуманитарный университет, Институт восточных культур и античности ; Ruhr-Universitat Bochum, Seminar fur Orientalistik und Islamwissenschaft ;
ред. Н.Н. Селезнев, Ю.Н. Аржанов.
Москва : ИВКА РГГУ, Про-бел-2000, 2014
ISBN 978-5-98604-419-4

Miscellanea Orientalia Christiana. Восточнохристианское разнообразие - Содержание

SYRIACA
Юлия Фурман. Первый день творения и «первые природы» в «Истории временного мира» Йоханнана бар Пенкайе
Евгений Барский, Максим Калинин. «Не будьте как дети»: Адам в Третьем томе Исаака Сирина
Григорий Кессель. Исаак Ниневийский. Два трактата из новонайденного собрания
Юрий Аржанов. Физика Аристотеля в сирийской школе
Николай Селезнев. Семь канонов и девять знамений: Вероучительная часть литургической поэмы Йоханнана Бар Зо'би «Истолкование таин»
Михаил Толстолуженко. «Вот скиния Бога Иакова»: прозвище как аргумент в межконфессиональной полемике

CAUCASIANA
Игорь Дорфман-Лазарев. Возвращение в рождественскую пещеру: Память первозданного человечества в армянском Писании о детстве Господнем и в родственных источниках
Тамара Патаридзе. Существуют ли переводы с сирийского языка на грузинский?
Дмитрий Коробейников. Накануне Манцикерта: армянский колофон 1067 г
COPTICA & AETHIOPICA
Антон Войтенко. Коптская легенда о Евдоксии как «альтернативная история» правления Константина Великого
Дмитрий Бумажнов. Неизвестные христианские параллели мусульманской легенды о разговоре Иисуса с черепом
Алексей Гудков. Эфиопский книгописец (по материалам миниатюрной живописи XIV — XVIII вв. и полевых исследований конца XX — начала XXI вв.)

TURCICA
Антон Притула. Syroturcica: двуязычное строфическое стихотворение монгольского времени

ARABICA
Александр Трейгер. Христология «Послания христиан Кипра»
Николай Селезнев. Passio secundum Ibn al-AkfanT: учение христианских конфессий о крестных страданиях в традиционном арабо-мусульманском религиоведении
Константин Панченко. Вспомнить прошлое: Антиохийский Патриарх Макарий III аз-За'йм как историк
Дмитрий Морозов. Новая работа по ранней истории текстов Библии на арабском языке
Об авторах

Miscellanea Orientalia Christiana - Восточнохристианское разнообразие - Введение

Материалы, предлагаемые вниманию читателя, представлены в пяти разделах.
Первый раздел — Syriaca — открывается статьей Ю. Фурман, рассматривающей предания о первотворениях, бытовавшие в традиции восточносирийской письменности, и, в особенности, в сочинении Йоханнана бар Пенкайе. К статье прилагается издание фрагмента первой книги этого произведения, снабженное русским переводом. Следом идут две публикации, посвященные наследию Исаака Сирина.
В статье Е. Барского и М. Калинина исследуется учение об Адаме и, шире, антропология Исаака, засвидетельствованная главным образом в «Третьем томе» его творений. Г. Кессель предлагает русский перевод двух трактатов из того же собрания — «О творении и Боге» и о молитве. Публикация переводов предваряется вступительной статьей. Исследование Ю. Аржанова направлено на определение места натурфилософии в традиции сирийских школ; им анализируются источники, связанные с аристотелевской физикой и метеорологией.
Н. Селезнев публикует вероучительную часть литургической поэмы «Истолкование таин», принадлежащей перу восточно-сирийского автора монгольской эпохи Йоханнана бар Зо'би. В статье М. Толстолуженко рассматривается осмысление названия «яковиты» в самой «яковитской» традиции на примере «Книги сокровищ» Иакова бар Шакко. К статье прилагается издание и перевод соответствующей части этого сочинения.
Следующий раздел — Caucasiana — содержит исследование И. Дорфмана-Лазарева, посвященное преданиям о первозданном человечестве, приходящем на поклон Младенцу Спасителю. Т. Патаридзе в своей статье излагает известные науке сведения о ранних переводах с сирийского языка на грузинский и представляет свое видение этого вопроса. Предметом исследования Д. Коробейникова стал документ, происходящий из византийской пограничной зоны — армянский колофон 1067 г., записанный на странице Евангелия.
В разделе Coptica et Athiopica также представлены три публикации. А. Войтенко исследует коптскую «легенду о Евдок-сии», представляющую собой своеобразную интерпретацию обстоятельств обретения Гроба Господня, вписанную в контекст утверждения во власти императора Константина. Д. Бу-мажнов продолжает изучение преданий о «беседе с черепом», в истории бытования которых происходили встречи разных традиций. Искусствоведческая работа А. Гудкова рассматривает традицию эфиопского книгописания, в которой обнаруживается подчеркнутое преемство форм, чему автор предлагает свое объяснение.
В следующем разделе — Turcica — читатель найдет исследование А. Притулы, посвященное замечательному памятнику восточнохристианской письменности — двуязычному строфическому стихотворению монгольского времени. К статье прилагается издание и перевод этого произведения.
Заключительный раздел тома — Arabica — открывается статьей А. Трейгера об апологетическом «Послании христиан Кипра», в котором автор статьи выявляет особенности богословского языка составителя «Послания», позволяющие полностью пересмотреть его конфессиональную принадлежность. Н. Селезнев в своей работе обращает внимание на примечательную полемическую ремарку мусульманского энциклопедиста ал-Калкашанди в адрес своего предшественника Ибн ал-Акфани по поводу христианского учения о крестных страданиях и предлагает свое объяснение обозначенному несогласию. К. Панченко излагает свои наблюдения за методом работы Антиохийского патриарха Макария III аз-За'има при написании им своих исторических трудов. В приложении дается реконструкция летописи Антиохийского патриарха Михаила II. Завершает раздел и весь выпуск обстоятельная рецензия Д. Морозова на недавно вышедшую книгу С. Х. Гриффита о текстах арабской Библии.
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Rating 5.0 / 5
Added 22.05.2021
Author brat Andron
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