Вотке – Жизнь христианской семьи

ВСТУПЛЕНИЕ

Здание — не обязательно дом, а дом — намного важнее чем здание. Сегодня мы склонны отождествлять эти понятия. Здание может быть построено для любой цели: для бизнеса, развлечений, сдачи внаем, проживания. Здание, в котором живет семья, называется домом. Дома не возникают из ничего, их нужно строить. Дом — понятие не только внешнее: то, что строится, но и внутреннее: то, что создается.

Чтобы добиться успехов в семейной жизни должна быть всепоглощающая цель. Отец — владелец здания, и мать — создатель дома, с главной задачей — сделать здание домом.

Бог создал семью, чтобы она была фундаментальной единицей жизни (Бытие 1:27-28); и с того дня в каждой известной культуре семья остается основой общества. Так как дом есть от Бога и жизнь в Господе — в почитании Иисуса Христа — должна быть результатом верного постороения дома, нам следует больше заботиться, чтобы наши дома основывались на Слове Божьем.

В этой книге мы займемся изучением дома, который был бы приятен Богу, и как построить такой дом.

ХРИСТИАНСКИЙ ПОДХОД К БРАКУ

Бог создал мужчину и женщину друг для друга. Их тела, мысли, характеры должны дополнять друг друга. Любовь между мужем и женой так же естественна, как и то что мы едим, спим, работаем, отдыхаем.

А. ХРИСТИАНСКОЕ ПОНИМАНИЕ ТРЕХ ЦЕЛЕЙ СУПРУЖЕСТВА ПО БОЖЬЕМУ ПЛАНУ ДЛЯ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА.

1. Глубокое и длительное сотрудничество между мужем и женой для их взаимного обогащения, счастья и благосостояния (Быт. 2:20-24; 1 Петра 3:7).

2. Управление динамикой и взрывчатой функцией секса должно служить на благо человеку, а не разрушать его жизнь (Быт. 2:24; Евр. 13:4; 1 Кор. 7:2-5, 9).

3. Рождение детей и в равной степени забота об их теле, разуме и душе (Быт. 1:27-28; Пс. 127:128; Притчи 22:6).

Естественная физическая близость между мужем и женой принадлежит божьему плану создания. Писание учит, что брак включает в себя супружескую постель и что физическая близость между супругами — это не только благословенная привилегия, но и супружеское право.

Доктор Эдвард Вотке, евангелист – Жизнь христианской семьи

Б.в.д. – 72 с.

Доктор Эдвард Вотке, евангелист – Жизнь христианской семьи – Содержание