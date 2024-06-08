Вотке – Жизнь христианской семьи
ВСТУПЛЕНИЕ
Здание — не обязательно дом, а дом — намного важнее чем здание. Сегодня мы склонны отождествлять эти понятия. Здание может быть построено для любой цели: для бизнеса, развлечений, сдачи внаем, проживания. Здание, в котором живет семья, называется домом. Дома не возникают из ничего, их нужно строить. Дом — понятие не только внешнее: то, что строится, но и внутреннее: то, что создается.
Чтобы добиться успехов в семейной жизни должна быть всепоглощающая цель. Отец — владелец здания, и мать — создатель дома, с главной задачей — сделать здание домом.
Бог создал семью, чтобы она была фундаментальной единицей жизни (Бытие 1:27-28); и с того дня в каждой известной культуре семья остается основой общества. Так как дом есть от Бога и жизнь в Господе — в почитании Иисуса Христа — должна быть результатом верного постороения дома, нам следует больше заботиться, чтобы наши дома основывались на Слове Божьем.
В этой книге мы займемся изучением дома, который был бы приятен Богу, и как построить такой дом.
ХРИСТИАНСКИЙ ПОДХОД К БРАКУ
Бог создал мужчину и женщину друг для друга. Их тела, мысли, характеры должны дополнять друг друга. Любовь между мужем и женой так же естественна, как и то что мы едим, спим, работаем, отдыхаем.
А. ХРИСТИАНСКОЕ ПОНИМАНИЕ ТРЕХ ЦЕЛЕЙ СУПРУЖЕСТВА ПО БОЖЬЕМУ ПЛАНУ ДЛЯ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА.
1. Глубокое и длительное сотрудничество между мужем и женой для их взаимного обогащения, счастья и благосостояния (Быт. 2:20-24; 1 Петра 3:7).
2. Управление динамикой и взрывчатой функцией секса должно служить на благо человеку, а не разрушать его жизнь (Быт. 2:24; Евр. 13:4; 1 Кор. 7:2-5, 9).
3. Рождение детей и в равной степени забота об их теле, разуме и душе (Быт. 1:27-28; Пс. 127:128; Притчи 22:6).
Естественная физическая близость между мужем и женой принадлежит божьему плану создания. Писание учит, что брак включает в себя супружескую постель и что физическая близость между супругами — это не только благословенная привилегия, но и супружеское право.
Доктор Эдвард Вотке, евангелист – Жизнь христианской семьи
Б.в.д. – 72 с.
Доктор Эдвард Вотке, евангелист – Жизнь христианской семьи – Содержание
- УР0К 1 ХРИСТИАНСКИЙ ДОМ
- УРОК 2 РОЛЬ МУЖА В ДОМЕ
- УРОК 3 МЕСТО ЖЕНЫ В ДОМЕ
- УРОК 4 ГАРМОНИЯ ВО ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ МЕЖДУ МУЖЕМ И ЖЕНОЙ
- УРОК 5 МУЖ КАК ОТЕЦ
- УРОК 6 РОЛЬ ЖЕНЫ КАК МАТЕРИ
- УРОК 7 ДЕТИ И ИХ РОДИТЕЛИ
- УРОК 8 ВОСПИТАНИЕ ВАШИХ ПОТОМКОВ (Часть 1)
- УРОК 9 ВОСПИТАНИЕ ВАШИХ ОТПРЫСКОВ (Часть 2)
- УРОК 10 СТАЛКИВАЯСЬ С ДИСЦИПЛИНИРОВАНИЕМ ДЕТЕЙ
- УРОК 11 РАБОТАЯ С НАШИМИ ПОДРОСТКАМИ
- УРОК 12 РАБОТАЯ С НАШИМИ ПОДРОСТКАМИ (Часть 2)
- УРОК 13 СТАЛКИВАЯСЬ С НЕИЗБЕЖНЫМИ ПЕРЕМЕНАМИ В ЖИЗНИ
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