Война рыцарей - Алхимические поэмы

Новое сканирование клуба

Аристотель, искусный мастер, в своей книге “Метафизика” писал, что все люди по своей природе расположены и жаждут постичь Искусство и те вещи, которые от них скрыты, а отчасти и сами измышляют их. Чем величественнее и возвышеннее Искусство, тем больше одаренных философией жаждут постичь его, ибо обладать знанием о скрытых вещах и властвовать над ними - вот высшее наслаждение этого бренного мира, так он говорит в десятой книге своей “Этики”. Множество людей как духовного, так и мирского положения прилагают величайшие усилия, дабы постичь в высшей степени сокровенное и прекрасное Искусство Алхимии и использовать его для своей пользы, ошибочно полагая, что для того, чтобы его постичь, достаточно лишь дословно следовать писаниям мудрых мастеров Природы. Однако большинство искателей из-за своего плохого и недостаточного понимания не смогли извлечь ничего полезного из этих писаний, поскольку все они написаны и приукрашены с помощью одних лишь образных сравнений, намеков и примеров. Это было сделано для того, чтобы они не были поняты безбожной и алчной толпой этого мира, а лишь их верными сыновьями или же теми, кому они прежде из особого расположения и благосклонности передали эту высочайшую тайну устно. Там где (по нашему разумению) мудрые Философы в своих книгах говорят наиболее ясно и понятно, в тех словах благородное Искусство обычно наиболее тщательно скрыто. Это подтверждается тем, что в наши дни множество добрейших ученых людей, с превосходным умом и утонченным пониманием, берутся за это Искусство и тяжко трудятся с большими расходами, растрачивая попусту не только свое добро и имущество, но и укорачивая и подтачивая свои телесные и жизненные силы. Однако они не могут найти ничего, что можно было бы использовать хотя бы с малейшей пользой, и не могут даже надеяться подобное когда- нибудь обрести.

Но если бы они правильно и с прилежанием читали труды Философов, учились бы созерцанию, размышлению и пониманию, то не оказались бы в таком бедственном положении. Ибо для объяснения этого благородного Искусства достаточно нескольких слов и простых вещей — как ребенок рождается от отца и матери, так и оно должно быть доведено до совершенства объединением в одно двух живых и действующих Естеств - горячего и холодного, а именно: нашего Сульфура и Меркурия. И вовсе не Искусство виновато в том, что делатели из-за своего грубого разумения недостаточно хорошо понимают философские писания и не могут работать с пользой, следуя им. Я, Йоганн Штернгальс из Бамберга, недостойный служитель Господа, сам более двадцати лет упражнялся в этом Искусстве Алхимия, испробовав множество способов и следуя различным указаниям, которые почерпнул из философских писаний. Работая с различными и странными вещами, из которых только могло состоять благородное Искусство, исследуя их и пытаясь проникнуть в их суть, я все же не смог отыскать ни истинного пути, ни понимания, как его достичь. Но однажды, в год 1488 от рождения нашего любящего ГОСПОДА и Спасителя Иисуса Христа, милосердный БОГ, из одной своей милости, излил немного из истинного философского источника и незаслуженно даровал мне несколько основанных на истине работ в этом Искусстве, именуемых частными приемами. Но, в конце концов, мнеудалось достичь Делания, которым я, с Божьей помощью, смог с величайшим наслаждением с избытком возместить все свои расходы и лишения.

Война рыцарей - Алхимические поэмы

Пер. с нем., фр. — К.: “Автограф”, 2008. — 272 с. Серия “A terra ad solem”.

ISBN 966-834907-5־

Война рыцарей - Алхимические поэмы – Содержание

От переводчика

Предисловие

Доброжелательное предуведомление издателя почтенному читателю

Глава I. Как Солнце жаловался на Марс созидающему богу Меркурию, требуя отвергнуть его

Глава II. Как Солнце и Марс послушно явились к судье Меркурию в назначенный день, и Солнце стал тяжко обвинять, оскорблять и умалять Марс

Глава III. В которой судья Меркурий, дабы достичь мирового соглашения между Железом и Золотом, настоял, чтобы Железо не оставался без ответа и тоже был выслушан

Глава IV. В которой Железо опровергает хвастовство и бахвальство Золота, а также выслушивает его ответ

Глава V. В которой судья Меркурий совещался с присяжными и заседателями - можно ли найти терпимое и безобидное для обеих сторон решение этого спора

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Высочайшее разъяснение о Солнце и Луне

Древняя война рыцарей или Беседа Камня Философов с Золотом и Меркурием