Слова — это не просто звуки, сотрясающие воздух. Это мощнейшее оружие, способное как созидать, так и разрушать, приносить исцеление или наносить глубокие раны. Пол Дэвид Трипп в своей книге «Война слов» предлагает взглянуть на привычное общение под совершенно новым углом. Он утверждает: наши конфликты, резкости и недопонимания — это не просто недостаток коммуникативных навыков, а отражение состояния нашего сердца.

Автор уводит читателя от поверхностных советов «как правильно спорить» к самим истокам проблемы. Книга показывает, что каждое сказанное нами слово — это результат невидимой битвы желаний, идолов и мотивов, бушующей внутри нас.

Почему мы раним тех, кого любим? Как научиться говорить правду с любовью? И где найти силы, чтобы обуздать свой язык? Трипп дает глубокие, основанные на библейской мудрости ответы, помогая читателю пройти путь от осознания проблемы до реальных перемен. Эта книга станет путеводителем для тех, кто хочет превратить свои слова из орудия войны в инструмент благодати, научившись говорить так, как говорит Бог.

Пол Дэвид Трипп – Война слов – Истоки и решение проблем общения

Минск: Полиграфкомбинат им. Я. Коласа, 2013 — 240 с.

ISBN 978-985-7056-04-0

Пол Дэвид Трипп – Война слов – Истоки и решение проблем общения - Содержание

Предисловие

Часть 1. Слово — не воробей

Бог говорит

Сатана говорит

Слово во плоти

Идолопоклоннические слова

Часть 2. Новая программа для нашего разговора

Он Царь!

Следуя за Царем из ложных побуждений

Выступая от имени Царя

Достигая цели

Гражданам Царства нужна помощь

Исполняя поручение Царя

Часть 3. Победа в войне слов