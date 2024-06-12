Войно-Ясенецкий, Святитель Лука - Избранные творения
Мой отец был католиком, весьма набожным, он всегда ходил в костел и подолгу молился дома. Отец был человеком удивительно чистой души, ни в ком не видел ничего дурного, всем доверял, хотя по своей должности был окружен нечестными людьми. В нашей православной семье он, как католик, был несколько отчужден.
Мать усердно молилась дома, но в церковь, по-видимому, никогда не ходила. Причиной этого было ее возмущение жадностью и ссорами священников, происходившими на ее глазах. Два брата мои – юристы – не проявляли признаков религиозности. Однако они всегда ходили к выносу Плащаницы и целовали ее и всегда бывали на Пасхальной утрени. Старшая сестра-курсистка, потрясенная ужасом катастрофы на Ходынском поле, психически заболела и выбросилась из окна третьего этажа, получив тяжелые переломы бедра и плечевой кости и разрывы почек, от этого впоследствии образовались почечные камни, от которых она умерла, прожив только двадцать пять лет. Младшая сестра, доселе здравствующая, прекрасная и очень благочестивая женщина.
Религиозного воспитания в семье я не получил, и, если можно говорить о наследственной религиозности, то, вероятно, я ее наследовал главным образом от очень набожного отца.
С детства у меня была страсть к рисованию, и одновременно с гимназией я окончил Киевскую художественную школу, в которой проявил немалые художественные способности. Я даже участвовал в одной из передвижных выставок небольшой картинкой изображавшей старика-нищего, стоящего с протянутой рукой. Влечение к живописи у меня было настолько сильным, что по окончании гимназии решил поступать в Петербургскую Академию Художеств.
Но во время вступительных экзаменов мной овладело тяжелое раздумье о том, правильный ли жизненный путь я избираю. Недолгие колебания кончились решением, что я не в праве заниматься тем, что мне нравится, но обязан заниматься тем, что полезно для страдающих людей. Из Академии я послал матери телеграмму о желании поступить на медицинский факультет, но все вакансии уже были заняты, и мне предложили поступить на естественный факультет, с тем чтобы после перейти на медицинский. От этого я отказался, так как у меня была большая нелюбовь к естественным наукам, ярко выраженный интерес к наукам гуманитарным, в особенности к богословию, философии и истории. Поэтому я предпочел поступить на юридический факультет и в течение года с интересом изучал историю и философию права, политическую экономию и римское право.
Но через год меня опять неодолимо повлекло к живописи. Я отправился в Мюнхен, где поступил в частную художественную школу профессора Книрр. Однако уже через три недели тоска по родине неудержимо повлекла меня домой, я уехал в Киев и еще год с группой товарищей усиленно занимался рисованием и живописью.
Святитель Лука Крымский (Войно-Ясенецкий) - Избранные творения
«Сибирская Благозвонница», 2010. – 429 с.
Святитель Лука Крымский (Войно-Ясенецкий) - Избранные творения – Содержание
- Автобиография
- Юность
- Работа в земских больницах
- Священство
- Первая ссылка
- Перед второй ссылкой
- Архангельская ссылка
- Третий арест
Избранные проповеди
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1945 год
- Слово в день памяти святых сорокамучеников Севастийских
- Слово в первый день Пасхи
- Слово во второй день Пасхи
- Безсмертие – безусловное требование души христианской
- Слово в Неделю о Фоме
- Слово в Неделю жен-мироносиц
- Слово в Неделю о расслабленном
- Слово в Неделю о самарянке
- Слово в Неделю о слепорожденном
- Мы Им живем и движемся, и существуем
- Слово в день Воздвижения Креста Господня
- Сораспяться Христу
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1946 год
- Печаль яже по Бозе и печаль мирская
- Царствие Божие внутрь вас есть
- «Ибо как молния,
- «Не бойся, малое стадо!»
- «Кто не примет Царствия Божия, как дитя, тот не войдет в него»
- Почему апостолы
- «Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрое»
- «Где будет труп, там соберутся и орлы»
- Как идти за Христом
- Благодать действует в сердце, как закваска в тесте
- «Восстанет народ на народ»
- О том, что духовное прозрение обычно бывает постепенным
- «Кто хочет быть первым, будь всем слугою»
- Об истинном значении дня субботнего
- Все течет и все изменяется
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1947 год
- Рождество Христово
- О первородном грехе
- Остановись!
- О рабстве и сыновстве Богу
- «Никто не приходит к Отцу, как только через Меня»
- Слово «Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь во пребывает, и Я в нем»
- «Прииде пост – мати целомудрия»
- О посте
- Слово на вечерне Прощеного Воскресенья
- Слово в Неделю о Страшном Суде
- «О горнем помышляйте, а не о земном»
- «Не судите, да не судимы будете»
- Слово в Великий пяток (первое)
- Слово в третий день Светлой Седмицы
- О том, что Пресвятая Богородица была Еврейкой
- Слово в день Вознесения Господня
- Слово на всенощной в день Пятидесятницы
- Слово в день Пятидесятницы
- «Горе тебе, Хоразин! горе тебе, Вифсаида!»
- Слово в день памяти апостола Иоанна Богослова
- Слово в Неделю всех святых
- «Видевший Меня видел Отца»
- «Не любите мира, ни того, что в мире»
- «Не вы Меня избрали, а Я вас»
- Нет ничего тайного, что не стало бы явным
- «Возьмите иго Мое на себя»
- «Если око твое соблазняет тебя, вырви его»
- Слово в день памяти святой великомученицы Варвары
- О доме, построенном на камне и построенном на песке
- Благочестие глубоко изменяет людей
- О лепте вдовицы
- Об исцелении кровоточивой
- Слово в день памяти преподобного Саввы Освященного
- Слово «Без Меня не можете делать ничего»
- Слово «Сия есть победа, победившая мир, вера наша
- О требующих знамений и чудес
- О равномерном распределении земных благ
- О предопределении
- Слово «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов
- Слово «Кто не собирает со Мною, тот расточает»
- О силе доброго слова и о снисхождении к падшим
- Почему Господь говорил притчами?
- Действие благодати в сердце человеческом
- Слово «Мудрость мира сего есть безумие пред Богом
- «Не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то выходит из уст»
- «Берегитесь закваски фарисейской и саддукейской»
- Об исцелении Гадаринского бесноватого
- О суетности славы человеческой
- Призыв на брачный пир
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1948 год
- О скупости и о милостыне духовной
- «Не убий». Убийство на войне
- Все течет, все проходит
- Память о грехах
- О страхе Божием
- Почему мы не всегда получаем просимое в молитвах?
- «Когда услышите о войнах и о военных слухах, не ужасайтесь…»
- О настойчивости в молитве
- О принуждении себя к добродетели
- О преподобном Мартиниане
- Об истоках современного безбожия
- Слово в день памяти преподобного Ефрема Сирина
- «Покаяния отверзи ми двери, жизнодавче»
- Послание апостола Иуды
- Слово перед исповедью
- Об анафематствовании
- Слово на Пассии[8]
- Слово на Пассии
- Слово «Дух Святый найдет на Тя, и сила Вышняго осенит Тя»
- Похвала Пресвятой Богородицы
- Слово в Неделю Крестопоклонную
- Слово на Пассии
- Слово в Великий понедельник
- Слово в Великий пяток (второе)
- Слово в день Входа Господня в Иерусалим
- Молитесь обо всём, в чём нуждаетесь
- О рассеяности при молитве
- О поминовении умерших
- При всяких условиях времени возможно спастись
- О человекообразном представлении Господа
- Слово на всенощной недели Ваий
- Слово в субботу Лазареву
- Слово
- Слово «Спасайтесь от рода сего развращенного»
- О настроении учеников Иоанна Крестителя и самого Предтечи
- Слово «Бог примирил с собою»
- Слово «Должно повиноваться больше Богу»
- «Никто ничего из имения своего не называл своим, но у них было общее»
- Притча о неправедном домоправителе
- Все что угодно Богу, все устоит
- Первое гонение на Христиан
- «Дух животворит; плоть не пользует нимало»
- Слово в день преполовения Пятидесятницы
- Дух не умирает, а живет вечно
- Слово «Положить душу свою за други своя»
- Ветхий и Новый Завет
- Слово в день Пятидесятницы
- Слово в день Вознесения Господня
- «Светильник для тела есть око»
- О 90-м Псалме
- Почему враждуют люди против истины?
- Гимн любви святого апостола Павла
- Беседа Иисуса Христа с Никодимом
- О необходимом единстве членов церкви, как и членов тела
- «Если не умалитесь, как дети, не войдете в Царство Божие»
- Притча о работавших в винограднике
- «Царица южная восстанет на суд с родом сим и осудит его»
- О непостоянстве на пути добра
- «Не знаете, какого вы духа»
- Слово в день Успения Пресвятой Богородицы
- «Смертию смерть поправ»
- Слово в день святых мучениц Софии, Веры, Надежды и Любови
- Тайна Царства Божия в сердце нашем
- «Царство Божие не в слове, а в силе»
- «Всякому имеющему дастся и приумножится»
- Слово в день преставления апостола и евангелиста Иоанна Богослова
- О чистоте внешней и внутренней
- О благодати
- «Ей, говорю вам, взыщется от рода сего»
- Об антихристе
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1949 год
- Слово в Неделю шестую по Пятидесятнице
- Слово в день святых апостолов Петра и Павла
- Искушение Господа Иисуса Христа в пустыне
- Проповедь на Пассии
- Недоумение саддукеев о воскресении мертвых
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1950 год
- Слово в день Преполовения Пятидесятницы
- «Евангелия Христова светла списателя похвалим»
- Слово в день Усекновения Главы святого Иоанна Предтечи
- Слово в день Покрова Пресвятой Богородицы
- Слово
- «Да исправится молитва моя»
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1956 год
- Молоденькие листочки истинной виноградной лозы
- Слово в день Введения во храм Пресвятой Богородицы
- Слово в день Рождества Предтечи и Крестителя Господня Иоанна
- Слово на Рождество Пресвятой Богородицы
- Слово в неделю Всех Святых, в земле Российской просиявших
- Слово в неделю Всех Святых
- Слово в день святого апостола и евангелиста Луки (второе)
Дух, душа и тело
- Глава первая
- Глава вторая
- Глава третья
- Глава четвертая
- Глава пятая
- Глава шестая
- Глава седьмая
- Глава восьмая
- Глава девятая
Наука и религия
- Предисловие
- Глава первая
- Глава вторая
- Глава третья
- Глава четвертая
- Глава пятая
- Глава шестая
- Глава седьмая
- Глава восьмая
- Глава девятая
- Глава десятая
- Глава одиннадцатая
- Глава двенадцатая
- Глава тринадцатая
- Заключение
Тропарь, кондак, акафист святителю Луке, исповеднику, архиепископу
- Тропарь, Глас 1
- Кондак, Глас 1
- Акафист святителю Луке, исповеднику, архиепископу Симферопольскому и Крымскому
- Молитва ко святителю Луке, исповеднику, архиепископу Симферопольскому и Крымскому со умилением сердец помолимся!
- Величание
Большое спасибо!