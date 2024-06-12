Войно-Ясенецкий, Святитель Лука - Избранные творения

Мой отец был католиком, весьма набожным, он всегда ходил в костел и подолгу молился дома. Отец был человеком удивительно чистой души, ни в ком не видел ничего дурного, всем доверял, хотя по своей должности был окружен нечестными людьми. В нашей православной семье он, как католик, был несколько отчужден.

Мать усердно молилась дома, но в церковь, по-видимому, никогда не ходила. Причиной этого было ее возмущение жадностью и ссорами священников, происходившими на ее глазах. Два брата мои – юристы – не проявляли признаков религиозности. Однако они всегда ходили к выносу Плащаницы и целовали ее и всегда бывали на Пасхальной утрени. Старшая сестра-курсистка, потрясенная ужасом катастрофы на Ходынском поле, психически заболела и выбросилась из окна третьего этажа, получив тяжелые переломы бедра и плечевой кости и разрывы почек, от этого впоследствии образовались почечные камни, от которых она умерла, прожив только двадцать пять лет. Младшая сестра, доселе здравствующая, прекрасная и очень благочестивая женщина.

Религиозного воспитания в семье я не получил, и, если можно говорить о наследственной религиозности, то, вероятно, я ее наследовал главным образом от очень набожного отца.

С детства у меня была страсть к рисованию, и одновременно с гимназией я окончил Киевскую художественную школу, в которой проявил немалые художественные способности. Я даже участвовал в одной из передвижных выставок небольшой картинкой изображавшей старика-нищего, стоящего с протянутой рукой. Влечение к живописи у меня было настолько сильным, что по окончании гимназии решил поступать в Петербургскую Академию Художеств.

Но во время вступительных экзаменов мной овладело тяжелое раздумье о том, правильный ли жизненный путь я избираю. Недолгие колебания кончились решением, что я не в праве заниматься тем, что мне нравится, но обязан заниматься тем, что полезно для страдающих людей. Из Академии я послал матери телеграмму о желании поступить на медицинский факультет, но все вакансии уже были заняты, и мне предложили поступить на естественный факультет, с тем чтобы после перейти на медицинский. От этого я отказался, так как у меня была большая нелюбовь к естественным наукам, ярко выраженный интерес к наукам гуманитарным, в особенности к богословию, философии и истории. Поэтому я предпочел поступить на юридический факультет и в течение года с интересом изучал историю и философию права, политическую экономию и римское право.

Но через год меня опять неодолимо повлекло к живописи. Я отправился в Мюнхен, где поступил в частную художественную школу профессора Книрр. Однако уже через три недели тоска по родине неудержимо повлекла меня домой, я уехал в Киев и еще год с группой товарищей усиленно занимался рисованием и живописью.

Святитель Лука Крымский (Войно-Ясенецкий) - Избранные творения

«Сибирская Благозвонница», 2010. – 429 с.

Святитель Лука Крымский (Войно-Ясенецкий) - Избранные творения – Содержание

Автобиография

Юность

Работа в земских больницах

Священство

Первая ссылка

Перед второй ссылкой

Архангельская ссылка

Третий арест

Избранные проповеди

1945 год Слово в день памяти святых сорокамучеников Севастийских Слово в первый день Пасхи Слово во второй день Пасхи Безсмертие – безусловное требование души христианской Слово в Неделю о Фоме Слово в Неделю жен-мироносиц Слово в Неделю о расслабленном Слово в Неделю о самарянке Слово в Неделю о слепорожденном Мы Им живем и движемся, и существуем Слово в день Воздвижения Креста Господня Сораспяться Христу

1946 год Печаль яже по Бозе и печаль мирская Царствие Божие внутрь вас есть «Ибо как молния, «Не бойся, малое стадо!» «Кто не примет Царствия Божия, как дитя, тот не войдет в него» Почему апостолы «Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрое» «Где будет труп, там соберутся и орлы» Как идти за Христом Благодать действует в сердце, как закваска в тесте «Восстанет народ на народ» О том, что духовное прозрение обычно бывает постепенным «Кто хочет быть первым, будь всем слугою» Об истинном значении дня субботнего Все течет и все изменяется

1947 год Рождество Христово О первородном грехе Остановись! О рабстве и сыновстве Богу «Никто не приходит к Отцу, как только через Меня» Слово «Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь во пребывает, и Я в нем» «Прииде пост – мати целомудрия» О посте Слово на вечерне Прощеного Воскресенья Слово в Неделю о Страшном Суде «О горнем помышляйте, а не о земном» «Не судите, да не судимы будете» Слово в Великий пяток (первое) Слово в третий день Светлой Седмицы О том, что Пресвятая Богородица была Еврейкой Слово в день Вознесения Господня Слово на всенощной в день Пятидесятницы Слово в день Пятидесятницы «Горе тебе, Хоразин! горе тебе, Вифсаида!» Слово в день памяти апостола Иоанна Богослова Слово в Неделю всех святых «Видевший Меня видел Отца» «Не любите мира, ни того, что в мире» «Не вы Меня избрали, а Я вас» Нет ничего тайного, что не стало бы явным «Возьмите иго Мое на себя» «Если око твое соблазняет тебя, вырви его» Слово в день памяти святой великомученицы Варвары О доме, построенном на камне и построенном на песке Благочестие глубоко изменяет людей О лепте вдовицы Об исцелении кровоточивой Слово в день памяти преподобного Саввы Освященного Слово «Без Меня не можете делать ничего» Слово «Сия есть победа, победившая мир, вера наша О требующих знамений и чудес О равномерном распределении земных благ О предопределении Слово «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов Слово «Кто не собирает со Мною, тот расточает» О силе доброго слова и о снисхождении к падшим Почему Господь говорил притчами? Действие благодати в сердце человеческом Слово «Мудрость мира сего есть безумие пред Богом «Не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то выходит из уст» «Берегитесь закваски фарисейской и саддукейской» Об исцелении Гадаринского бесноватого О суетности славы человеческой Призыв на брачный пир

1948 год О скупости и о милостыне духовной «Не убий». Убийство на войне Все течет, все проходит Память о грехах О страхе Божием Почему мы не всегда получаем просимое в молитвах? «Когда услышите о войнах и о военных слухах, не ужасайтесь…» О настойчивости в молитве О принуждении себя к добродетели О преподобном Мартиниане Об истоках современного безбожия Слово в день памяти преподобного Ефрема Сирина «Покаяния отверзи ми двери, жизнодавче» Послание апостола Иуды Слово перед исповедью Об анафематствовании Слово на Пассии[8] Слово на Пассии Слово «Дух Святый найдет на Тя, и сила Вышняго осенит Тя» Похвала Пресвятой Богородицы Слово в Неделю Крестопоклонную Слово на Пассии Слово в Великий понедельник Слово в Великий пяток (второе) Слово в день Входа Господня в Иерусалим Молитесь обо всём, в чём нуждаетесь О рассеяности при молитве О поминовении умерших При всяких условиях времени возможно спастись О человекообразном представлении Господа Слово на всенощной недели Ваий Слово в субботу Лазареву Слово Слово «Спасайтесь от рода сего развращенного» О настроении учеников Иоанна Крестителя и самого Предтечи Слово «Бог примирил с собою» Слово «Должно повиноваться больше Богу» «Никто ничего из имения своего не называл своим, но у них было общее» Притча о неправедном домоправителе Все что угодно Богу, все устоит Первое гонение на Христиан «Дух животворит; плоть не пользует нимало» Слово в день преполовения Пятидесятницы Дух не умирает, а живет вечно Слово «Положить душу свою за други своя» Ветхий и Новый Завет Слово в день Пятидесятницы Слово в день Вознесения Господня «Светильник для тела есть око» О 90-м Псалме Почему враждуют люди против истины? Гимн любви святого апостола Павла Беседа Иисуса Христа с Никодимом О необходимом единстве членов церкви, как и членов тела «Если не умалитесь, как дети, не войдете в Царство Божие» Притча о работавших в винограднике «Царица южная восстанет на суд с родом сим и осудит его» О непостоянстве на пути добра «Не знаете, какого вы духа» Слово в день Успения Пресвятой Богородицы «Смертию смерть поправ» Слово в день святых мучениц Софии, Веры, Надежды и Любови Тайна Царства Божия в сердце нашем «Царство Божие не в слове, а в силе» «Всякому имеющему дастся и приумножится» Слово в день преставления апостола и евангелиста Иоанна Богослова О чистоте внешней и внутренней О благодати «Ей, говорю вам, взыщется от рода сего» Об антихристе

1949 год Слово в Неделю шестую по Пятидесятнице Слово в день святых апостолов Петра и Павла Искушение Господа Иисуса Христа в пустыне Проповедь на Пассии Недоумение саддукеев о воскресении мертвых

1950 год Слово в день Преполовения Пятидесятницы «Евангелия Христова светла списателя похвалим» Слово в день Усекновения Главы святого Иоанна Предтечи Слово в день Покрова Пресвятой Богородицы Слово «Да исправится молитва моя»

1956 год Молоденькие листочки истинной виноградной лозы Слово в день Введения во храм Пресвятой Богородицы Слово в день Рождества Предтечи и Крестителя Господня Иоанна Слово на Рождество Пресвятой Богородицы Слово в неделю Всех Святых, в земле Российской просиявших Слово в неделю Всех Святых Слово в день святого апостола и евангелиста Луки (второе)



Дух, душа и тело

Глава первая

Глава вторая

Глава третья

Глава четвертая

Глава пятая

Глава шестая

Глава седьмая

Глава восьмая

Глава девятая

Наука и религия

Предисловие

Глава первая

Глава вторая

Глава третья

Глава четвертая

Глава пятая

Глава шестая

Глава седьмая

Глава восьмая

Глава девятая

Глава десятая

Глава одиннадцатая

Глава двенадцатая

Глава тринадцатая

Заключение

Тропарь, кондак, акафист святителю Луке, исповеднику, архиепископу