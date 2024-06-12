Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Войно-Ясенецкий, Святитель Лука - Избранные творения

Святитель Лука Крымский (Войно-Ясенецкий) - Избранные творения
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, *Biographies Memoirs
Мой отец был католиком, весьма набожным, он всегда ходил в костел и подолгу молился дома. Отец был человеком удивительно чистой души, ни в ком не видел ничего дурного, всем доверял, хотя по своей должности был окружен нечестными людьми. В нашей православной семье он, как католик, был несколько отчужден.
Мать усердно молилась дома, но в церковь, по-видимому, никогда не ходила. Причиной этого было ее возмущение жадностью и ссорами священников, происходившими на ее глазах. Два брата мои – юристы – не проявляли признаков религиозности. Однако они всегда ходили к выносу Плащаницы и целовали ее и всегда бывали на Пасхальной утрени. Старшая сестра-курсистка, потрясенная ужасом катастрофы на Ходынском поле, психически заболела и выбросилась из окна третьего этажа, получив тяжелые переломы бедра и плечевой кости и разрывы почек, от этого впоследствии образовались почечные камни, от которых она умерла, прожив только двадцать пять лет. Младшая сестра, доселе здравствующая, прекрасная и очень благочестивая женщина.
Религиозного воспитания в семье я не получил, и, если можно говорить о наследственной религиозности, то, вероятно, я ее наследовал главным образом от очень набожного отца.
С детства у меня была страсть к рисованию, и одновременно с гимназией я окончил Киевскую художественную школу, в которой проявил немалые художественные способности. Я даже участвовал в одной из передвижных выставок небольшой картинкой изображавшей старика-нищего, стоящего с протянутой рукой. Влечение к живописи у меня было настолько сильным, что по окончании гимназии решил поступать в Петербургскую Академию Художеств.
Но во время вступительных экзаменов мной овладело тяжелое раздумье о том, правильный ли жизненный путь я избираю. Недолгие колебания кончились решением, что я не в праве заниматься тем, что мне нравится, но обязан заниматься тем, что полезно для страдающих людей. Из Академии я послал матери телеграмму о желании поступить на медицинский факультет, но все вакансии уже были заняты, и мне предложили поступить на естественный факультет, с тем чтобы после перейти на медицинский. От этого я отказался, так как у меня была большая нелюбовь к естественным наукам, ярко выраженный интерес к наукам гуманитарным, в особенности к богословию, философии и истории. Поэтому я предпочел поступить на юридический факультет и в течение года с интересом изучал историю и философию права, политическую экономию и римское право.
Но через год меня опять неодолимо повлекло к живописи. Я отправился в Мюнхен, где поступил в частную художественную школу профессора Книрр. Однако уже через три недели тоска по родине неудержимо повлекла меня домой, я уехал в Киев и еще год с группой товарищей усиленно занимался рисованием и живописью.

Святитель Лука Крымский (Войно-Ясенецкий) - Избранные творения

«Сибирская Благозвонница», 2010. – 429 с.

Святитель Лука Крымский (Войно-Ясенецкий) - Избранные творения – Содержание

  • Автобиография
  • Юность
  • Работа в земских больницах
  • Священство
  • Первая ссылка
  • Перед второй ссылкой
  • Архангельская ссылка
  • Третий арест
Избранные проповеди
  • 1945 год
    • Слово в день памяти святых сорокамучеников Севастийских
    • Слово в первый день Пасхи
    • Слово во второй день Пасхи
    • Безсмертие – безусловное требование души христианской
    • Слово в Неделю о Фоме
    • Слово в Неделю жен-мироносиц
    • Слово в Неделю о расслабленном
    • Слово в Неделю о самарянке
    • Слово в Неделю о слепорожденном
    • Мы Им живем и движемся, и существуем
    • Слово в день Воздвижения Креста Господня
    • Сораспяться Христу
  • 1946 год
    • Печаль яже по Бозе и печаль мирская
    • Царствие Божие внутрь вас есть
    • «Ибо как молния,
    • «Не бойся, малое стадо!»
    • «Кто не примет Царствия Божия, как дитя, тот не войдет в него»
    • Почему апостолы
    • «Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрое»
    • «Где будет труп, там соберутся и орлы»
    • Как идти за Христом
    • Благодать действует в сердце, как закваска в тесте
    • «Восстанет народ на народ»
    • О том, что духовное прозрение обычно бывает постепенным
    • «Кто хочет быть первым, будь всем слугою»
    • Об истинном значении дня субботнего
    • Все течет и все изменяется
  • 1947 год
    • Рождество Христово
    • О первородном грехе
    • Остановись!
    • О рабстве и сыновстве Богу
    • «Никто не приходит к Отцу, как только через Меня»
    • Слово «Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь во пребывает, и Я в нем»
    • «Прииде пост – мати целомудрия»
    • О посте
    • Слово на вечерне Прощеного Воскресенья
    • Слово в Неделю о Страшном Суде
    • «О горнем помышляйте, а не о земном»
    • «Не судите, да не судимы будете»
    • Слово в Великий пяток (первое)
    • Слово в третий день Светлой Седмицы
    • О том, что Пресвятая Богородица была Еврейкой
    • Слово в день Вознесения Господня
    • Слово на всенощной в день Пятидесятницы
    • Слово в день Пятидесятницы
    • «Горе тебе, Хоразин! горе тебе, Вифсаида!»
    • Слово в день памяти апостола Иоанна Богослова
    • Слово в Неделю всех святых
    • «Видевший Меня видел Отца»
    • «Не любите мира, ни того, что в мире»
    • «Не вы Меня избрали, а Я вас»
    • Нет ничего тайного, что не стало бы явным
    • «Возьмите иго Мое на себя»
    • «Если око твое соблазняет тебя, вырви его»
    • Слово в день памяти святой великомученицы Варвары
    • О доме, построенном на камне и построенном на песке
    • Благочестие глубоко изменяет людей
    • О лепте вдовицы
    • Об исцелении кровоточивой
    • Слово в день памяти преподобного Саввы Освященного
    • Слово «Без Меня не можете делать ничего»
    • Слово «Сия есть победа, победившая мир, вера наша
    • О требующих знамений и чудес
    • О равномерном распределении земных благ
    • О предопределении
    • Слово «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов
    • Слово «Кто не собирает со Мною, тот расточает»
    • О силе доброго слова и о снисхождении к падшим
    • Почему Господь говорил притчами?
    • Действие благодати в сердце человеческом
    • Слово «Мудрость мира сего есть безумие пред Богом
    • «Не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то выходит из уст»
    • «Берегитесь закваски фарисейской и саддукейской»
    • Об исцелении Гадаринского бесноватого
    • О суетности славы человеческой
    • Призыв на брачный пир
  • 1948 год
    • О скупости и о милостыне духовной
    • «Не убий». Убийство на войне
    • Все течет, все проходит
    • Память о грехах
    • О страхе Божием
    • Почему мы не всегда получаем просимое в молитвах?
    • «Когда услышите о войнах и о военных слухах, не ужасайтесь…»
    • О настойчивости в молитве
    • О принуждении себя к добродетели
    • О преподобном Мартиниане
    • Об истоках современного безбожия
    • Слово в день памяти преподобного Ефрема Сирина
    • «Покаяния отверзи ми двери, жизнодавче»
    • Послание апостола Иуды
    • Слово перед исповедью
    • Об анафематствовании
    • Слово на Пассии[8]
    • Слово на Пассии
    • Слово «Дух Святый найдет на Тя, и сила Вышняго осенит Тя»
    • Похвала Пресвятой Богородицы
    • Слово в Неделю Крестопоклонную
    • Слово на Пассии
    • Слово в Великий понедельник
    • Слово в Великий пяток (второе)
    • Слово в день Входа Господня в Иерусалим
    • Молитесь обо всём, в чём нуждаетесь
    • О рассеяности при молитве
    • О поминовении умерших
    • При всяких условиях времени возможно спастись
    • О человекообразном представлении Господа
    • Слово на всенощной недели Ваий
    • Слово в субботу Лазареву
    • Слово
    • Слово «Спасайтесь от рода сего развращенного»
    • О настроении учеников Иоанна Крестителя и самого Предтечи
    • Слово «Бог примирил с собою»
    • Слово «Должно повиноваться больше Богу»
    • «Никто ничего из имения своего не называл своим, но у них было общее»
    • Притча о неправедном домоправителе
    • Все что угодно Богу, все устоит
    • Первое гонение на Христиан
    • «Дух животворит; плоть не пользует нимало»
    • Слово в день преполовения Пятидесятницы
    • Дух не умирает, а живет вечно
    • Слово «Положить душу свою за други своя»
    • Ветхий и Новый Завет
    • Слово в день Пятидесятницы
    • Слово в день Вознесения Господня
    • «Светильник для тела есть око»
    • О 90-м Псалме
    • Почему враждуют люди против истины?
    • Гимн любви святого апостола Павла
    • Беседа Иисуса Христа с Никодимом
    • О необходимом единстве членов церкви, как и членов тела
    • «Если не умалитесь, как дети, не войдете в Царство Божие»
    • Притча о работавших в винограднике
    • «Царица южная восстанет на суд с родом сим и осудит его»
    • О непостоянстве на пути добра
    • «Не знаете, какого вы духа»
    • Слово в день Успения Пресвятой Богородицы
    • «Смертию смерть поправ»
    • Слово в день святых мучениц Софии, Веры, Надежды и Любови
    • Тайна Царства Божия в сердце нашем
    • «Царство Божие не в слове, а в силе»
    • «Всякому имеющему дастся и приумножится»
    • Слово в день преставления апостола и евангелиста Иоанна Богослова
    • О чистоте внешней и внутренней
    • О благодати
    • «Ей, говорю вам, взыщется от рода сего»
    • Об антихристе
  • 1949 год
    • Слово в Неделю шестую по Пятидесятнице
    • Слово в день святых апостолов Петра и Павла
    • Искушение Господа Иисуса Христа в пустыне
    • Проповедь на Пассии
    • Недоумение саддукеев о воскресении мертвых
  • 1950 год
    • Слово в день Преполовения Пятидесятницы
    • «Евангелия Христова светла списателя похвалим»
    • Слово в день Усекновения Главы святого Иоанна Предтечи
    • Слово в день Покрова Пресвятой Богородицы
    • Слово
    • «Да исправится молитва моя»
  • 1956 год
    • Молоденькие листочки истинной виноградной лозы
    • Слово в день Введения во храм Пресвятой Богородицы
    • Слово в день Рождества Предтечи и Крестителя Господня Иоанна
    • Слово на Рождество Пресвятой Богородицы
    • Слово в неделю Всех Святых, в земле Российской просиявших
    • Слово в неделю Всех Святых
    • Слово в день святого апостола и евангелиста Луки (второе)
Дух, душа и тело
  • Глава первая
  • Глава вторая
  • Глава третья
  • Глава четвертая
  • Глава пятая
  • Глава шестая
  • Глава седьмая
  • Глава восьмая
  • Глава девятая
Наука и религия
  • Предисловие
  • Глава первая
  • Глава вторая
  • Глава третья
  • Глава четвертая
  • Глава пятая
  • Глава шестая
  • Глава седьмая
  • Глава восьмая
  • Глава девятая
  • Глава десятая
  • Глава одиннадцатая
  • Глава двенадцатая
  • Глава тринадцатая
  • Заключение
Тропарь, кондак, акафист святителю Луке, исповеднику, архиепископу
  • Тропарь, Глас 1
  • Кондак, Глас 1
  • Акафист святителю Луке, исповеднику, архиепископу Симферопольскому и Крымскому
  • Молитва ко святителю Луке, исповеднику, архиепископу Симферопольскому и Крымскому со умилением сердец помолимся!
  • Величание
Views 261
Rating 5.0 / 5
Added 12.06.2024
Author brat Vadim
Rate this publication:
5.0/5 (4)

Comments (1 comment)

A
Avel 2 years ago

Большое спасибо!

Related Books

All Books