Настало утро. В это время несколько святых женщин направились ко гробу помазать тело Господа душистым маслом.

Подходя к пещере, они толковали между собой: «Как же нам отвалить камень от входа, ведь он очень велик и нам не сдвинуть его». Но вдруг они взглянули и видят: камень отброшен, и на нем сидит ангел в белоснежной одежде.

Он сказал им: – Не бойтесь, я знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его здесь нет, Он воскрес, как говорил об этом раньше, скажите об этом ученикам Его и идите в землю Галлилейскую, там вы увидите воскресшего Господа.

Светлый вид Небесного вестника и его чудные речи так, перепугали робких женщин, что они поспешно убежали назад, не разговаривая и никому не сообщая о том, что видели и слышали. Спустя немного времени одна из них, Мария Магдалина, снова возвратилась к гробу Спасителя.

Она вошла в пещеру и там увидела двух ангелов, которые спросили ее: – Женщина, о чем ты плачешь? Кого ищешь?

Магдалина отвечала: – Взяли Господа Моего, и не знаю, где положили Его. – С этими словами она вышла из пещеры. Вдруг кто-то обратился к ней с тем же вопросом: – О чем ты плачешь, женщина? Кого ищешь?

Вся в слезах, Мария Магдалина не рассмотрела, кто стоит перед ней, и, думая, что это садовник, ответила: – Господин, если ты взял Его, скажи мне, где ты положил Его, и я возьму Его. В ответ она слышит знакомый голос: – Мария!

Магдалина взглянула и видит – перед ней Сам воскресший Христос. – Учитель! – воскликнула она в восторге и бросилась к Нему. Но Господь сказал ей: – Не прикасайся ко Мне, иди же к Моим братьям, ученикам, и скажи им, что Я восхожу к Отцу Моему и Отцу вашему, к Богу Моему и Богу вашему.

свящ. Платон Воздвиженский - Евангелие для детей с иллюстрациями

2015 г.

Объем: 50 стр., 35 иллюстраций

свящ. Платон Воздвиженский - Евангелие для детей с иллюстрациями - Содержание

РОЖДЕНИЕ И БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ ДЕВЫ МАРИИ

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

ДЕТСТВО ИИСУСА ХРИСТА

КРЕЩЕНИЕ И ПРОПОВЕДЬ НА ГОРЕ

ЧУДЕСНОЕ НАСЫЩЕНИЕ

БЛАГОСЛОВЕНИЕ ДЕТЕЙ И ИИСУС ХРИСТОС НА МОРЕ

БЛУДНЫЙ СЫН

ИСЦЕЛЕНИЕ ДЕСЯТИ ПРОКАЖЕННЫХ. ЗАКХЕЙ. ИИСУС ХРИСТОС В ДОМЕ МАРИИ И МАРФЫ

ЗЛОЙ ДОЛЖНИК. МИЛОСЕРДНЫЙ САМАРЯНИН

ВОСКРЕШЕНИЕ ЛАЗАРЯ

ВХОД В ИЕРУСАЛИМ

ПАСХА. ПРОЩАЛЬНАЯ БЕСЕДА

ПРЕДАНИЕ ИИСУСА ХРИСТА

РАСПЯТИЕ И СМЕРТЬ ИИСУСА ХРИСТА

ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО

ВОЗНЕСЕНИЕ

свящ. Платон Воздвиженский - Евангелие для детей с иллюстрациями - Рождество Христово

Однажды праведный Иосиф и святая Мария из города Назарета, где они жили, отправились в город Вифлеем. Там в это время, по случаю народной переписи, собралось очень много людей, и все дома и даже самые маленькие хижинки уже были заняты. Что тут делать? Иосиф и Мария шли пешком, утомились и хотели отдохнуть. Насилу смогли они упросить одного доброго человека, чтобы дозволил им переночевать в пещере, куда в дурную погоду загоняли скот для ночлега. В той стране, где это происходило, зимы не бывает, а потому скот и пастухи свободно проводят ночи в поле. Эта же ночь была особенно светлая и теплая, а потому вырытая в горе пещера, или по-нашему сарай, была свободна.

Хозяин позволил Иосифу и Марии переночевать в ней. И вот здесь-то, в этой пещере, на соломе и родился маленький Иисус Христос. Посмотрите, дети, Иисус, Сын Божий, Который царствует над всем миром, у Которого в руках все богатства, теперь выглядит беднее всех самых бедных детей. И в самом деле, у вас, например, есть и теплая комнатка, и красивая постелька, и мягкие одеяльца и много других вещей, а у бедного дитяти Иисуса ничего этого нет. Он родился в скотном загоне, и Пречистая Его Матерь вынуждена была положить Его в яслях на соломе. Не правда ли, дети, вам жаль маленького Иисуса? Если жаль, если вы хотели бы поделиться с Ним и вашими одеяльцами, и всем, чего у вас много, то всегда помните, что сказал Иисус Христос, когда он вырос. А Он говорил так: – Кто одевает и кормит бедных, тот одевает и кормит Меня.

Вот почему, если вы хотите сделать что-либо приятное Иисусу Христу, то лучше всего помогайте бедным. Иисус, Сын Божий, лежал в яслях, а пастухи ночевали в поле. Вдруг, как молния, к ним слетел с неба лучезарный, сияющий ангел. Страшно испугались пастухи. Но добрый ангел сказал им: – Не бойтесь, я принес вам радостную весть: идите в свою пещеру, там вы увидите маленькое дитя, которое и есть Иисус, Сын Божий, Спаситель мира. Едва скрылся этот ангел, как слышат пастухи – с неба полились чудные звуки, словно там заиграли на прелестном большом органе. Это целые хоры ангелов сошли с небес, чтобы приветствовать Младенца Иисуса, Своего Царя и Создателя.

Все ангелы пели и радовались, что любящий Господь послал на землю Своего Сына, чтобы всех людей сделать добрыми и взять их потом в Свое Небесное Царство. Когда ангелы улетели, пастухи отправились в пещеру и, увидев там Божественное Дитя, поклонились Ему до земли. Над пещерой, где родился Иисус Христос, по повелению Божию, засияла необычайно красивая большая звезда. Ее видели многие люди, а один царь по имени Ирод созвал к себе ученых и послал их разузнать, что случилось. Эти ученые назывались волхвами. Они тоже пришли в пещеру, поклонились Младенцу и принесли Ему в дар золото и дорогие ароматные вещества.