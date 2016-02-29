Над нами без границ раскинулось синее небо. На нем, как огненный шар, сияет солнце и дает нам тепло и свет.

Ночью на смену солнышку выплывает луна, а вокруг, как детки около мамы, много-много звездочек. Словно ясные глазки, мигают они в высоте и, как золотые фонарики, освещают небесный купол. На земле растут леса и сады, травка и красивые цветочки: Всюду по земле живут звери и животные: лошадки и овечки, волки и зайчики и многие другие. В воздухе порхают птички и насекомые.

Взгляните теперь на реки и моря. Какая масса воды! И вся-то она полна рыбками: от самых маленьких до чудовищ огромного размера… Откуда же все это явилось? Было время, когда ничего этого не было. Не было ни дней, ни ночей, ни солнышка, ни земли, ни всего, что есть на ней. Жил тогда Один Господь Бог, потому что Он вечен, то есть не имеет ни начала, ни конца своего бытия, но всегда был, есть и будет.

И вот Он-то, по своей доброте, в шесть дней из ничего сотворил все, чем мы любуемся. По одному Его слову явилась земля, и солнце, и все-все в мире. Все сотворил добрый и любящий Господь, и обо всем Он непрестанно заботится, как любящий Отец: всем дает пищу, здоровье и счастье.

Сотворив мир, Господь устроил на земле прекрасный сад и назвал его раем. Там росли тенистые деревья с вкусными плодами, пели красивые птички, звенели ручейки, и весь рай благоухал цветами, более душистыми, чем розы.

Когда Господь устроил все это, Он увидел, что некому любоваться и наслаждаться красотою земли и рая. Тогда Он взял кусок земли и велел ему превратиться в человека. Так явился на свет первый мужчина. Он был очень красив, но он не мог ни ходить, ни думать, ни говорить, был как безжизненная статуя. Господь оживил его, дал ему ум и доброе сердце.

Потом, чтобы у первого человека был друг, Господь сотворил первую женщину и назвал их Адам и Ева. У первых людей не было ни папы, ни мамы. Господь сотворил их взрослыми и Сам заменял им родителей. Он Сам ввел их в рай и сказал:

– Дети Мои, дарю вам этот сад, живите в нем и наслаждайтесь, кушайте плоды со всех деревьев, и только с одного деревца не троньте и не ешьте плодов, а если не послушаетесь, то лишитесь рая и умрете.

Адам и Ева поселились в раю. Они не знали там ни холода, ни голода, ни горя. Вокруг них между зверями и животными царили мир и согласие, и они не обижали друг друга. Хищный волк пасся рядом с овечкой, и кровожадный тигр отдыхал по соседству с коровушкой. Все они ласкались к Адаму и Еве и повиновались им, а птички садились к ним на плечи и распевали песенки.

Всем живым существам Адам дал тогда особые названия. Так жили первые люди в раю. Жили они и радовались и благодарили своего доброго Создателя Бога.

свящ. Платон Воздвиженский - Библейские рассказы для детей с иллюстрациями - Ветхий Завет

ИП Стрельбицкий 2015, 100 стр.,

67 иллюстраций

свящ. Платон Воздвиженский - Библейские рассказы для детей с иллюстрациями - Ветхий Завет - Содержание

ВЕТХИЙ ЗАВЕТ

СОТВОРЕНИЕ МИРА

ИЗГНАНИЕ ИЗ РАЯ

КАИН И АВЕЛЬ

ПОТОП

ПРИЗВАНИЕ АВРААМА

ИСААК

ДЕТИ ИСААКА

ИСТОРИЯ ИОСИФА

МОИСЕЙ

ВЫХОД ИЗ ЕГИПТА

ЗЕМЛЯ ОБЕТОВАННАЯ. САМСОН

ДАВИД И ГОЛИАФ

ДАВИД И АВЕССАЛОМ

ЦАРЬ СОЛОМОН

ПЛЕН ИУДЕЕВ. ПРОРОК ДАНИИЛ

свящ. Платон Воздвиженский - Библейские рассказы для детей с иллюстрациями - Ветхий Завет - История Иосифа

У Иакова было двенадцать детей. Всех их любил отец, но больше всего любил Иосифа, за то, что он был кроток, послушен и всегда говорил правду. Однажды Иаков сшил для Иосифа красивое платье. Другие сыновья, увидев это платье, рассердились, возненавидели Иосифа и ждали только случая, чтобы сделать ему какую-нибудь неприятность. Такой случай скоро представился.

Братья вышли в пустынное поле, пасти стада. Иосиф был с ними. Отойдя от родительского дома, они решили совсем освободиться от Иосифа – убить его. Но этому воспротивился старший брат и сказал: зачем убивать Иосифа, лучше бросим его в глубокий безводный колодец!

Это он придумал для того, чтобы ночью прийти потихоньку от братьев и спасти Иосифа. Все согласились на это.

Когда Иосиф подошел, братья схватили его, сорвали с него красивую одежду и бросили в темную яму. Едва успели они сделать это, как, смотрят, проезжает мимо большой караван чужестранных купцов. Тогда они решили иначе. Они сказали:

– Нехорошо нам оставлять Иосифа в колодце, чтобы он умер там без пищи, ведь он брат наш; не лучше ли продать его этим купцам.

Купцы подъезжают к ним и говорят: продайте нам мальчика! Старшего брата не было; братья взяли деньги и отдали Иосифа, а сами убили козленка, выпачкали его кровью одежды Иосифа, отнесли к отцу и сказали:

– Вот это мы нашли в пустынном поле!

Иаков узнал платье своего любимого сына. В страшной горести он разорвал на себе одежды и воскликнул:

– Нет больше моего милого Иосифа! Лютый зверь растерзал его! Нет моей радости. Буду плакать и скорбеть, пока сойду в могилу!..

Сыновья видели слезы и скорбь своего престарелого отца, но не могли и не смели утешить его, так как сами причинили это горе. А Иосифа купцы отвезли в Египетскую землю и продали в рабство. Но добрый и кроткий Иосиф усердно молился Богу, и Господь сделал его великим и знатным человеком.

Бог дал Иосифу большой ум и способность объяснять сны. И однажды он объяснил сны двум придворным египетского царя. Поэтому, когда и сам царь увидел странный сон, он велел позвать к себе Иосифа и сказал ему:

– Мне приснился сон, и вот никто не умеет объяснить, что этот сон означает. Мне снилось, что из реки Нила вышли семь коров, красивых и жирных, а за ними вышли еще семь коров, худых-прехудых, и эти коровы бросились на первых и съели их. Потом, – продолжал царь, – мне снилось еще, будто выросли семь колосьев, полных зернами, а на другом стебле выросли семь колосьев совершенно пустых, и эти пустые колосья съели первых. Я слышал, что Бог дал тебе способность объяснять сны, скажи же, что означают мои сны?

Иосиф помолился Богу и сказал царю:

– Семь тучных коров и семь полных колосьев означают, что в твоей земле будет семь лет обильного урожая. Хлеба будет столько, что люди не будут знать, куда и девать его. Семь коров тощих и семь колосьев пустых означают, что после урожая наступят семь лет голода. Не будет дождей, засохнут поля, и нигде не вырастет ни былинки. За эти семь лет люди съедят все запасы и могут умереть с голоду. Поэтому выбери, государь, умного человека и прикажи ему сделать большой запас хлеба в урожайные годы.

Царь пришел в восторг от ума Иосифа и воскликнул:

– На тебе Дух Божий! И могу ли я найти человека умнее тебя?

Он надел на Иосифа дорогую одежду, дал ему свой перстень и золотую цепь на шею и сделал его своим первым министром.

Этот царь был очень добрый. Он любил всех своих подданных и не хотел, чтобы они страдали от голоду. Нет несчастия и горя больше голода, когда ни людям, ни животным нечего кушать, и они едят кору с деревьев и вредные травы и умирают в страшных мучениях такую тяжкую пору и добрые дети, получая от родителей деньги на игрушки и на лакомства, не покупают ни лакомств, ни игрушек и отдают деньги на хлеб бедным.

Слова Иосифа исполнились. После урожайных годов настал голод. В той земле, где жил Иаков, отец Иосифа, тоже не было хлеба, и братья Иосифа пришли в Египет за покупкой его. Продажей запасного хлеба заведовал Иосиф, и они обратились к нему, но не узнали когда-то проданного брата. Теперь Иосиф был такой знатный и важный.

Однако Иосиф узнал их, и, когда они явились за хлебом вторично, он заплакал от радости, начал обнимать и целовать братьев и говорил им:

– Дорогие братья, я брат ваш Иосиф, которого вы когда-то продали.

Царь тоже узнал, что к Иосифу приехали братья. Он велел им привезти сюда своего отца Иакова и, когда он приехал, подарил ему прекрасную землю для жительства.

Много лет Иаков не видел любимого сына, но теперь счастью его не было предела, и скоро он с семейством переехал в Египет.