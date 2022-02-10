Возрастание во Христе

Иисус Христос сказал: «Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со Мною» (Книга Откровение 3:20). В сочетании с этой замечательной истиной звучит заявление в Евангелии от Иоанна о том, что «тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими…» (Евангелие от Иоанна 1:12).

Если вы обрели всё, что вам необходимо — Иисуса Христа, Божьего Сына, как своего личного Спасителя, то, согласно стиху Писания, приведённому выше, вы стали дитём Божьим.

Слишком много людей делают ошибку, измеряя определённость своего спасения собственными чувствами. Не допустите эту трагическую ошибку. Верьте Богу! Доверьтесь Его слову: «Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную» (1 Послание Иоанна 5:13).

В этой небольшой книге невозможно рассмотреть всё, что происходит с человеком, когда он принимает Христа. Ребёнок может родиться в богатой семье и иметь хороших родителей, братьев и сестёр, обладать домами и землями; однако во время рождения ему не нужно быть проинформированным обо всём этом. Существуют гораздо более важные вещи, о которых нужно позаботиться сначала. Сперва его необходимо защитить, поскольку он родился в мире многих опасностей. В больничной палате его берут в стерилизованных перчатках и ограждают от посторонних, чтобы он не стал жертвой бесчисленных микробов, ожидающих, как бы причинить ему вред. Его регулярно кормят и защищают от воздействия сильной жары или холода.

Вы стали дитём Бога, духовным младенцем; вы родились в Его семье. В вас заложен потенциал, чтобы прожить всю оставшуюся жизнь в победоносном послушании Богу. Наше желание — поделиться с вами несколькими простыми истинами, которые укрепят вас и сохранят от нападок сатаны.

В 1 Послании Петра 2:2 написано: «…как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение…». В Книге Деяния 20:32 вы читаете: «И ныне предаю вас, братия, Богу и слову благодати Его, могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными». Его Слово является вашей духовной пищей и укрепляет вас в вере.

Возрастание во Христе

NavPress, США, Колорадо-Спрингс, Колорадо, 2019 г. - 84 с.

ISBN-13: 978–0–89109–157–8

Возрастание во Христе – Содержание

Часть 1: Уроки об уверенности

1. Уверенность в спасении

2. Уверенность в ответе на молитву

3. Уверенность в победе

4. Уверенность в прощении

5. Уверенность в руководстве

Часть 2: Уроки о жизни во Христе