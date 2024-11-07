Книга владыки Иоанна (Вранишковского), архиепископа Охридского и митрополита Скопского, раскрывает перед нами уникальный духовный и жизненный опыт. Еще совсем недавно казалось, что от эпохи христианского исповедничества наше время отделено многими десятилетиями, если не веками, что едва ли способствует соотнесению подвига исповедников с перипетиями собственной жизни. Можно ли было ожидать в Европе начала XXI в., что православный христианский епископ будет преследоваться государством за то, как он верит, или с кем пребывает в общении в молитвах и таинствах?

Т. н. Македонский церковный раскол длился с 1967 по 2022 г. и причинил много бед не только православным верующим в македонских землях и других балканских странах, но и всему православию. Несмотря на обретение Македонской Православной Церковью (МПЦ) канонического статуса, ряд вопросов всё еще ждет разрешения. Поэтому относительно сути и истинных причин Македонского раскола прислушаемся к словам самого владыки Иоанна. В своем интервью для российских читателей он указывал, что раскол произошел, когда по воле коммунистических властей Народной Республики Македония, образованной в свое время в составе Федеративной Народной Республики Югославия, Македонская Православная Церковь, до того относившаяся к Сербской Православной Церкви (СПЦ), самочинно провозгласила автокефалию, что не было признано ни одной из Поместных Православных Церквей. Владыка Иоанн расценивал эти действия как попытку коммунистических властей ослабить Церковь через разделение и раскол, а также как способ установить контроль над антикоммунистической югославской диаспорой в Америке, Австралии и Западной Европе, коль скоро этого не удавалось добиться при помощи органов государства.

В 2002 г., уже после распада Югославии и после долгих переговоров, между сербской и македонской сторонами было выработано т. н. Нишское соглашение «об установлении церковного единства» между СПЦ и МПЦ. По оценке владыки Иоанна, соглашение предлагало оптимальное на то время решение вопроса: МПЦ получала бы самую широкую автономию в составе СПЦ при сохранении своего древнего наименования Охридской Архиепископии. Однако под давлением государства Архиерейский Синод МПЦ отверг парафированное соглашение, после чего Патриарх Сербский Павел (Стойче- вич) обратился к православным верующим в Македонии с призывом вернуться в единство с СПЦ.

Митрополит Иоанн Вранишковский - Свобода в застенках

пер. с сербск.

М.; Старая Потловка Пенз. обл.: Изд-во «Спасское дело», 2024, 235 с.

ISBN 978-5-6047870-8-3

Митрополит Иоанн Вранишковский - Свобода в застенках - Содержание

Справка

Взращивание бессмертия (Предисловие ко второму изданию)

Предисловие к первому изданию

Великий патриот

Девальвированное право

«Восьмой блок»

Философ на наркорынке

Пасха отца

Несправедливо осуждённый

Промах

Дополнение

Окружное послание архиепископа Иоанна 2005 г.

Окружное послание Синода 2006 г.

Содействие Церкви в работе тюрем

Введение

Место и роль тюрьмы при коммунистическом режиме

Переходный период

Церковь в тюрьме

Роль духовника в перевоспитании заключённых

Заключение

Предложения

Свобода в застенках

Дополнение ко второму изданию

Бессмысленность раскола: наблюдения сквозь тюремную решётку

Показания 9 апреля 2012 г.

Протест на обвинительное заключение 22 августа 2012 г.

Заключительное слово на процессе 19 июня 2013 г.

Апелляция на приговор 28 октября 2013 г.

Обращение к Архиерейскому Собору Сербской Церкви 21 мая 2013 г.

Обращение к Архиерейскому Собору Сербской Церкви 12 мая 2014 г.