К зиме 1916 года, после кровопролитных боев лета и осени, на большей части фронта операции затихли. Войска с обеих сторон укрепляли занятые ими рубежи, готовились к зимовке, налаживали тыл и пополняли потери людей, лошадей и материальной части за истекший боевой период.

Двухлетний тяжелый опыт войны не прошел даром: мы многому научились, а дорого обошедшиеся нам недочеты были учтены. Большинство старших начальников, оказавшихся неподготовленными к ведению боя в современных условиях, вынуждены были оставить свои посты: жизнь выдвинула ряд способных военачальников. Однако протекционизм, свивший себе гнездо во всех сферах русской жизни, по-прежнему сплошь и рядом выдвигал на командные посты лиц, далеко не достойных. Шаблон, рутина, боязнь нарушить принцип старшинства все еще царили, особенно в высших штабах.

Состав армии за два года существенно изменился: выбыла большая часть кадровых офицеров и солдат, особенно в пехоте. Новые офицеры ускоренного производства, не получившие воинского воспитания, чуждые военного духа, воспитателями солдат быть не могли. Они умели столь же красиво, как и кадровое офицерство, умирать за честь родины и родных знамен, но, оторванные от своих занятий и интересов, далеких от армейских, с трудом перенося неизбежные лишения боевой жизни, ежеминутную опасность, голод, холод и грязь, быстро падали духом, тяготились войной и оказывались совершенно неспособными поднять и поддержать дух своих солдат.

Петр Врангель - Записки - 1916-1920 годы

Москва: Издательство Юрайт, 2024. - 648 с.

ISBN: 978-5-534-11871-1

Петр Врангель - Записки - 1916-1920 годы - Содержание

TOM I

Глава I. Смута и развал армии

Глава II. Освобождение Северного Кавказа

Глава III. На Москву

Глава IV. Крамола на Кубани

Глава V. Развал

ТОМ II