Вильям Вреде - Происхождение Книг Нового Завета

В настоящих лекциях я намерен говорить о происхождении Нового Завета и знаю, что тема эта не может не вызывать к себе широкого интереса. 200 лет назад положение было не таково, как теперь. Для широких кругов тогда не существовало самого вопроса о том, как возникла эта книга, столь небольшая по обьему, но имевшаятакое огромное влияние в истории человечества. Едва ли существовал этот вопрос даже и для богословской науки. Намечались лишь первые шаги к научному трактованию этого вопроса, и такое положение тянулось еще почти сто лет, прежде чем началась та необыкновенно энергичная и продолжительная работа, которая подняла научное исследование до его современного поколения и привела к ответу на поставленный вопрос.

Даже в настоящее время, конечно, работа эта далеко еще не сделалась общим достоянием образованных классов, хотя влияние ее проникло уже в более широкие слои общества; по крайней мере, повсюду заметно понимание проблемы и интерес к ней, прежде всего у тех, кто стремится примирить интересы религии с выводами современной науки, но также у многих из тех, которые далеко стоят от самой религии и просто в качестве образованных людей хотят узнать, что представляет из себя классический документ христианства, т. е. Новый Завет.

Столь широкий интерес к теме, столь живое отношение к поставленным здесь вопросам дает представителю науки право публично говорить об этих предметах. Правда, сюжет этот очень щекотливый : он во многих отношениях затрагивает интересы чувства; но справедливо и то, что наука не может вечно оставаться тайной. Нельзя запрещать ей честно и открыто сообщать результаты честного научного исследования тем, кто спрашивает о них с честными намерениями.