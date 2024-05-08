Врейгденхил – Да приносим Ему плод
Братья, мы начнём эту конференцию с темы: ПЛОД ДУХА.
В послании к Галатам 5: 22 Павел отмечает девять качественных характеристик плода Духа Святого: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание.
Почему я выбрал эту тему? Потому, что здесь идёт речь о повседневной жизни христианина перед Лицом Божьим и своими ближними. Иногда люди могут говорить красивые слова о возвышенных духовных качествах, но только в тихой, незаметной плодотворной жизни во Имя Господа выяснится, действительно ли это так.
Если нет плода, то такое дерево непригодное вместе с его корнем. Точно так же обнаруживается и то, являемся ли мы настоящими христианами. Если мы являемся христианами, то преуспеваем ли мы в благодати? Или, возможно, мы по- прежнему остаёмся младенцами. Именно в этом девятиедином плоде Духа нашей христианской жизни другие люди могут видеть, кто есть Христос на самом деле: подражаю ли я Христу? И кем являюсь я для Бога и своего ближнего? Братья, не начинает ли чаще биться ваше сердце, когда вы слышите о жизни, полной любви, радости, мира, долготерпения, благости, милосердия, веры, кротости, воздержания? Не отображается ли в этом образ Господа Иисуса Христа? Не хотелось ли и тебе быть полностью подобным Ему?
На земле нет ни единого человека, который бы смог так совершенно и так последовательно применить в своей жизни эти девять христианских добродетелей, как это сделал наш Господь Иисус Христос. Каждый настоящий христианин стремится к тому, чтобы так жить.
Пастор Врейгденхил – Да приносим Ему плод
Gouda: Stichting Friedensstimme Nederland, 2014. – 117 с.
Пастор Врейгденхил – Да приносим Ему плод – Содержание
ВСТУПЛЕНИЕ
ДАРЫ И ПЛОД
- Расположение по порядку
- Плод Духа имеет своё начало в Божьей Благодати
- Вы узнаёте кое-что из этого?
- Наша ответственность в ношении плода
- Упражняй себя в благочестии
- Как долго нам упражняться, братья?
- Личная дисциплина
ЛЮБОВЬ
- Где обитает любовь?
- Высокая цена любви
- Характер любви 1 Кор. 13
- Любовь не ищет своего
- Любовь не раздражается
- Любовь не мыслит зла
- Настоящая любовь отдаёт
- Источник любви
- Свидетельство Божьей любви
- Готовность простить как доказательство любви
- Кто совершенен в любви?
РАДОСТЬ
- Библейский пример
- Фундамент радости
- Радость в Ветхом Завете
- Несколько свидетельств из Нового Завета
- Препятствия в радости
- Наша ответственность
- Всё содействует ко благу
- В заключение
МИР
- Например, супружество
- Библейское слово «мир»
- Настоящий мир — это мир с Богом
- Мир с самим собою
- Мир с другими людьми
- Искать и сохранять мир с ближними
- В заключение
ДОЛГОТЕРПЕНИЕ
- Сносить ошибки ближнего
- Несправедливое отношение других
- Пример Иосифа
- Долготерпение Бога
- До возрождения мы не имеем долготерпения
- Будь терпелив, как земледелец, который ждёт урожая...
- Пример Христа
БЛАГОСТЬ И МИЛОСЕРДИЕ
- Близнецы
- Давид и Ионафан
- Варнава был муж добрый
- Благость Бога (Ветхий Завет)
- Благость Бога (Новый Завет)
- Пример Господа Иисуса Христа
- Добрые дела Серны
- Не переставать делать добро
ВЕРА
- Дарить верность другим
- Верность Даниила
- Быть верным и надёжным
- Поощрение друг друга в любви
- Как у вас дела?
КРОТОСТЬ (ДРУЖЕЛЮБИЕ)
- Значение слова «кротость»
- Моисей был кротчайшим человеком
- Слуга Господень должен быть дружелюбным
- Кротость Христа
- Кротость на практике
- Легкое бремя Христа
- Научитесь от Меня
- Вместе с Иисусом под игом
- Самому упражняться в кротости
- Вопросы:
ВОЗДЕРЖАНИЕ (САМООБЛАДАНИЕ)
- Значение слова
- Служить примером друг для друга
- Молодые христиане
- Разрушенный город без стен
- Наше тело как храм
- Наши привычки питания и питья
- Укрощение Венеры
- Привести свои мысли в послушание Христу
- И наши чувства
- Упражняться
- Христианская умеренность
- Вопросы:
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