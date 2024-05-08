Братья, мы начнём эту конференцию с темы: ПЛОД ДУХА.

В послании к Галатам 5: 22 Павел отмечает девять качественных характеристик плода Духа Святого: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание.

Почему я выбрал эту тему? Потому, что здесь идёт речь о повседневной жизни христианина перед Лицом Божьим и своими ближними. Иногда люди могут говорить красивые слова о возвышенных духовных качествах, но только в тихой, незаметной плодотворной жизни во Имя Господа выяснится, действительно ли это так.

Если нет плода, то такое дерево непригодное вместе с его корнем. Точно так же обнаруживается и то, являемся ли мы настоящими христианами. Если мы являемся христианами, то преуспеваем ли мы в благодати? Или, возможно, мы по- прежнему остаёмся младенцами. Именно в этом девятиедином плоде Духа нашей христианской жизни другие люди могут видеть, кто есть Христос на самом деле: подражаю ли я Христу? И кем являюсь я для Бога и своего ближнего? Братья, не начинает ли чаще биться ваше сердце, когда вы слышите о жизни, полной любви, радости, мира, долготерпения, благости, милосердия, веры, кротости, воздержания? Не отображается ли в этом образ Господа Иисуса Христа? Не хотелось ли и тебе быть полностью подобным Ему?

На земле нет ни единого человека, который бы смог так совершенно и так последовательно применить в своей жизни эти девять христианских добродетелей, как это сделал наш Господь Иисус Христос. Каждый настоящий христианин стремится к тому, чтобы так жить.

Пастор Врейгденхил – Да приносим Ему плод

Gouda: Stichting Friedensstimme Nederland, 2014. – 117 с.

Пастор Врейгденхил – Да приносим Ему плод – Содержание

ВСТУПЛЕНИЕ

ДАРЫ И ПЛОД

Расположение по порядку

Плод Духа имеет своё начало в Божьей Благодати

Вы узнаёте кое-что из этого?

Наша ответственность в ношении плода

Упражняй себя в благочестии

Как долго нам упражняться, братья?

Личная дисциплина

ЛЮБОВЬ

Где обитает любовь?

Высокая цена любви

Характер любви 1 Кор. 13

Любовь не ищет своего

Любовь не раздражается

Любовь не мыслит зла

Настоящая любовь отдаёт

Источник любви

Свидетельство Божьей любви

Готовность простить как доказательство любви

Кто совершенен в любви?

РАДОСТЬ

Библейский пример

Фундамент радости

Радость в Ветхом Завете

Несколько свидетельств из Нового Завета

Препятствия в радости

Наша ответственность

Всё содействует ко благу

В заключение

МИР

Например, супружество

Библейское слово «мир»

Настоящий мир — это мир с Богом

Мир с самим собою

Мир с другими людьми

Искать и сохранять мир с ближними

В заключение

ДОЛГОТЕРПЕНИЕ

Сносить ошибки ближнего

Несправедливое отношение других

Пример Иосифа

Долготерпение Бога

До возрождения мы не имеем долготерпения

Будь терпелив, как земледелец, который ждёт урожая...

Пример Христа

БЛАГОСТЬ И МИЛОСЕРДИЕ

Близнецы

Давид и Ионафан

Варнава был муж добрый

Благость Бога (Ветхий Завет)

Благость Бога (Новый Завет)

Пример Господа Иисуса Христа

Добрые дела Серны

Не переставать делать добро

ВЕРА

Дарить верность другим

Верность Даниила

Быть верным и надёжным

Поощрение друг друга в любви

Как у вас дела?

КРОТОСТЬ (ДРУЖЕЛЮБИЕ)

Значение слова «кротость»

Моисей был кротчайшим человеком

Слуга Господень должен быть дружелюбным

Кротость Христа

Кротость на практике

Легкое бремя Христа

Научитесь от Меня

Вместе с Иисусом под игом

Самому упражняться в кротости

Вопросы:

ВОЗДЕРЖАНИЕ (САМООБЛАДАНИЕ)