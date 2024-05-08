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Врейгденхил – Да приносим Ему плод

Пастор Врейгденхил – Да приносим Ему плод
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience
Братья, мы начнём эту конференцию с темы: ПЛОД ДУХА.
В послании к Галатам 5: 22 Павел отмечает девять качественных характеристик плода Духа Святого: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание.
Почему я выбрал эту тему? Потому, что здесь идёт речь о повседневной жизни христианина перед Лицом Божьим и своими ближними. Иногда люди могут говорить красивые слова о возвышенных духовных качествах, но только в тихой, незаметной плодотворной жизни во Имя Господа выяснится, действительно ли это так.
Если нет плода, то такое дерево непригодное вместе с его корнем. Точно так же обнаруживается и то, являемся ли мы настоящими христианами. Если мы являемся христианами, то преуспеваем ли мы в благодати? Или, возможно, мы по- прежнему остаёмся младенцами. Именно в этом девятиедином плоде Духа нашей христианской жизни другие люди могут видеть, кто есть Христос на самом деле: подражаю ли я Христу? И кем являюсь я для Бога и своего ближнего? Братья, не начинает ли чаще биться ваше сердце, когда вы слышите о жизни, полной любви, радости, мира, долготерпения, благости, милосердия, веры, кротости, воздержания? Не отображается ли в этом образ Господа Иисуса Христа? Не хотелось ли и тебе быть полностью подобным Ему?
На земле нет ни единого человека, который бы смог так совершенно и так последовательно применить в своей жизни эти девять христианских добродетелей, как это сделал наш Господь Иисус Христос. Каждый настоящий христианин стремится к тому, чтобы так жить.

Пастор Врейгденхил – Да приносим Ему плод

Gouda: Stichting Friedensstimme Nederland, 2014. – 117 с.

Пастор Врейгденхил – Да приносим Ему плод – Содержание

ВСТУПЛЕНИЕ
ДАРЫ И ПЛОД
  • Расположение по порядку
  • Плод Духа имеет своё начало в Божьей Благодати
  • Вы узнаёте кое-что из этого?
  • Наша ответственность в ношении плода
  • Упражняй себя в благочестии
  • Как долго нам упражняться, братья?
  • Личная дисциплина
ЛЮБОВЬ
  • Где обитает любовь?
  • Высокая цена любви
  • Характер любви 1 Кор. 13
  • Любовь не ищет своего
  • Любовь не раздражается
  • Любовь не мыслит зла
  • Настоящая любовь отдаёт
  • Источник любви
  • Свидетельство Божьей любви
  • Готовность простить как доказательство любви
  • Кто совершенен в любви?
РАДОСТЬ
  • Библейский пример
  • Фундамент радости
  • Радость в Ветхом Завете
  • Несколько свидетельств из Нового Завета
  • Препятствия в радости
  • Наша ответственность
  • Всё содействует ко благу
  • В заключение
МИР
  • Например, супружество
  • Библейское слово «мир»
  • Настоящий мир — это мир с Богом
  • Мир с самим собою
  • Мир с другими людьми
  • Искать и сохранять мир с ближними
  • В заключение
ДОЛГОТЕРПЕНИЕ
  • Сносить ошибки ближнего
  • Несправедливое отношение других
  • Пример Иосифа
  • Долготерпение Бога
  • До возрождения мы не имеем долготерпения
  • Будь терпелив, как земледелец, который ждёт урожая...
  • Пример Христа
БЛАГОСТЬ И МИЛОСЕРДИЕ
  • Близнецы
  • Давид и Ионафан
  • Варнава был муж добрый
  • Благость Бога (Ветхий Завет)
  • Благость Бога (Новый Завет)
  • Пример Господа Иисуса Христа
  • Добрые дела Серны
  • Не переставать делать добро
ВЕРА
  • Дарить верность другим
  • Верность Даниила
  • Быть верным и надёжным
  • Поощрение друг друга в любви
  • Как у вас дела?
КРОТОСТЬ (ДРУЖЕЛЮБИЕ)
  • Значение слова «кротость»
  • Моисей был кротчайшим человеком
  • Слуга Господень должен быть дружелюбным
  • Кротость Христа
  • Кротость на практике
  • Легкое бремя Христа
  • Научитесь от Меня
  • Вместе с Иисусом под игом
  • Самому упражняться в кротости
  • Вопросы:
ВОЗДЕРЖАНИЕ (САМООБЛАДАНИЕ)
  • Значение слова
  • Служить примером друг для друга
  • Молодые христиане
  • Разрушенный город без стен
  • Наше тело как храм
  • Наши привычки питания и питья
  • Укрощение Венеры
  • Привести свои мысли в послушание Христу
  • И наши чувства
  • Упражняться
  • Христианская умеренность
  • Вопросы:
Views 442
Rating 5.0 / 5
Added 08.05.2024
Author brat Vadim
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5.0/5 (3)

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