Автор Послания к Ефесянам - апостол Павел. Оно относится к так называемым "Тюремным посланиям" Павла, написанным им во время пребывания в тюрьме. В эту группу входят также послания к Филиппийцам, Колоссянам и Филимону, в которых Павел упоминает о своем заключении. В Послании к Ефесянам он пишет об этом несколько раз (3,1; 4,1 и 6,20). Когда Павел писал это Послание, он находился под арестом в Риме (Деяния. 28,16), а не в Кесарии, как утверждают некоторые. Павел написал это Послание не только ефесской, но и другим малоазиатским церквам. Ефесская церковь, как материнская, поддерживала с этими, состоящими в основном из обратившихся язычников, церквами особую духовную связь. Заключение не ожесточило Павла. Он, как и прежде, отодвигал собственные обстоятельства на задний план, что свидетельствует о величии его духа. Нигде от него не услышишь ни единой жалобы. Всегда в центре его внимания Иисус Христос и благо членов церкви.

Основная, преобладающая тема его Послания - слава Церкви Христовой. Эта новозаветная Церковь предопределена от вечности и предназначена для вечности триединым Богом. Она избрана Отцом, искуплена Сыном и соединена Святым Духом. Хотя Павел, оказавшись в заключении, был внезапно остановлен на пути осуществления своего призвания - основания и укрепления церквей через проповедь Слова Божьего, - он все же нашел утешение и силу в вечном совете Бога. Ответственность за Церковь Христову не лежит на его слабых плечах, эта Церковь от вечности избрана Богом, устрояется до полноты времен и поддерживается и хранится до дня Иисуса Христа.

По содержанию Послание к Ефесянам можно разделить на две части: догматическую (главы 1-3) и наставительную (главы 4-6). В первой части Павел пишет о Церкви, а во второй - для церкви. В первой части он пишет об исполнении Божьего плана спасения в истории, о славе Христа как Главы Церкви, о прежнем и теперешнем положении Церкви, о единстве Церкви (иудеев и язычников) благодаря смерти Христа и о своей ответственности в строении Церкви (из язычников). Во второй части Павел рассматривает такие темы, как единство Церкви, дарования в Церкви и новый образ жизни, который должен быть присущ христианской Церкви. Он также говорит о взаимоотношениях в супружеской, семейной и общественной жизни. Заканчивает Павел свое Послание рассуждением о духовном всеоружии, которое необходимо каждому христианину в борьбе за распространение Царства Божьего.

Цель представленных здесь библейских уроков - более подробно исследовать, как Павел, сосредоточиваясь на новозаветной Церкви, разрабатывает все эти темы. Уроки эти прежде всего предназначены для библейских кружков молодежи старшего возраста, большей частью еще учащейся. Может быть, для некоторых они иногда будут трудны. Но лучше приложить максимум усилий, чем скучать.

Каждый урок состоит из вступления, разбора библейского отрывка и вопросов. Последняя часть должна служить в качестве дополнительной информации и может быть использована во введении, а также для составления вопросов с целью стимулировать дальнейшую беседу. Материал уроков достаточно обширен, так что хорошо бы посвящать каждому разбору два вечера. Тем более, что я добавил к каждой главе еще один отрывок из Библии. При составлении этой книги я использовал труды толкователей Библии, которые жили в разных странах и в разное время. Поучительны были и постоянные справки в оригинальном тексте Библии. Однако самое важное - это чтение и еще раз чтение самой Библии. Притом в размышлении и беседе никогда не должно отсутствовать применение прочитанного к личной жизни. Ведь Священное Писание может умудрить нас во спасение.

Корнелис Г. Врейхденгил - Неисследимое богатство - Комментарий к Посланию Ефесянам

Издательство миссии Фриденсштимме, 1997. - 130 с.

Корнелис Г. Врейхденгил - Неисследимое богатство - Содержание

Введение

1. В похвалу славы Его

2. Поставлен главой Церкви

3. Благодатью вы спасены

4. Разрушена стоявшая посреди преграда

5. Божий план спасения для народов

6. Павел преклоняет колена свои

7. Единство Церкви и разновидности даров

8. Новый образ жизни Церкви

9. В мире, но не от мира

10. Христианская любовь и христианское повиновение

11. Облекитесь во всеоружие Божье

На прощание