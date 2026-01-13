Вселенная - Емкие ответы на непостижимые вопросы
В начале Земля была трудным и опасным местом. Купавшаяся в прохладных лучах молодого Солнца и водах, покрывавших почти всю ее поверхность, ранняя Земля подвергалась бесчисленным ударами планетоидов, астероидов и комет, пронизывавших внутреннюю часть Солнечной системы. Однако примерно 3,8 миллиарда лет назад, после так называемой Поздней тяжелой бомбардировки, ситуация на молодой планете стала налаживаться.
И в один прекрасный день это случилось. Где-то в бульоне земных океанов атомы устроили эту штуку, потому что они делают такие вещи. Притягиваемые электрическими зарядами в специфические конструкции, в среде, богатой водородом и кислородом, возможно, поначалу только вблизи глубоководных гидротермальных трубок, атомы собрались вместе и сформировали аминокислоты, белки и в конце концов — ДНК и РНК. С этого момента за дело взялась эволюция.
Вселенная. Емкие ответы на непостижимые вопросы - С. Хокинг, К. Торн, Б. Грин и др.
пер. с английского А. В. Бугайского, П. В. Якушевой; под ред. канд. физ.-мат. наук А. М. Красильщикова
Москва : АСТ, 2020. 256 с.
Серия "Мир Стивена Хокинга"
ISBN 978-5-17-114287-2
Вселенная. Емкие ответы на непостижимые вопросы - С. Хокинг, К. Торн, Б. Грин и др. - Содержание
ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ ВСЕЛЕННОЙ
Стивен Хокинг Вступительное слово
Джон Эллис От рождения частиц к рождению вселенной
Стивен Хокинг Квантовое создание вселенной
Стивен Хокинг Квантовые черные дыры
Кип Торн Черные дыры: самые яркие объекты во вселенной — но никакого света !
Кип Торн Исследуя искривленную сторону вселенной при помощи гравитационных волн
Роджер Пенроуз До начала и за пределы вечности. Новый взгляд на космологию
Брайан Грин Теория струн и природа реальности
Джордж Смут Сигналы от начала времен
Дэвид Айкер Думает ли вселенная о себе? Астрономия в XXI веке
БУДУЩЕЕ ЗЕМЛИ И ВСЕЛЕННОЙ
Мартин Рис От Марса к мультивселенной. Вселенная после нас
Крис Рэпли Изменение климата. Какое будущее мы построим ?
Роберт Дж. Сойер Предсказывать и предотвращать
Питер Шварц Сценарии будущего для искусственного интеллекта. Станет ли мечта кошмаром ?
Евгений Касперский Средневековье кибербезопасности
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