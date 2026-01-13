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Вселенная - Емкие ответы на непостижимые вопросы

Вселенная - Будущее вселенной
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Category ESXATOS BOOKS, Theology, **Theology and Science, Science and Technology, **Eschatology, Philosophy, Ethics

В начале Земля была трудным и опасным местом. Купавшаяся в прохладных лучах молодого Солнца и водах, покрывавших почти всю ее поверхность, ранняя Земля подвергалась бесчисленным ударами планетоидов, астероидов и комет, пронизывавших внутреннюю часть Солнечной системы. Однако примерно 3,8 миллиарда лет назад, после так называемой Поздней тяжелой бомбардировки, ситуация на молодой планете стала налаживаться.

И в один прекрасный день это случилось. Где-то в бульоне земных океанов атомы устроили эту штуку, потому что они делают такие вещи. Притягиваемые электрическими зарядами в специфические конструкции, в среде, богатой водородом и кислородом, возможно, поначалу только вблизи глубоководных гидротермальных трубок, атомы собрались вместе и сформировали аминокислоты, белки и в конце концов — ДНК и РНК. С этого момента за дело взялась эволюция.

Вселенная. Емкие ответы на непостижимые вопросы - С. Хокинг, К. Торн, Б. Грин и др.

пер. с английского А. В. Бугайского, П. В. Якушевой; под ред. канд. физ.-мат. наук А. М. Красильщикова

Москва : АСТ, 2020. 256 с.

Серия "Мир Стивена Хокинга"

ISBN 978-5-17-114287-2

Вселенная. Емкие ответы на непостижимые вопросы - С. Хокинг, К. Торн, Б. Грин и др. - Содержание

ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ ВСЕЛЕННОЙ

  • Стивен Хокинг Вступительное слово

  • Джон Эллис От рождения частиц к рождению вселенной

  • Стивен Хокинг Квантовое создание вселенной

  • Стивен Хокинг Квантовые черные дыры

  • Кип Торн Черные дыры: самые яркие объекты во вселенной — но никакого света !

  • Кип Торн Исследуя искривленную сторону вселенной при помощи гравитационных волн

  • Роджер Пенроуз До начала и за пределы вечности. Новый взгляд на космологию

  • Брайан Грин Теория струн и природа реальности

  • Джордж Смут Сигналы от начала времен

  • Дэвид Айкер Думает ли вселенная о себе? Астрономия в XXI веке

БУДУЩЕЕ ЗЕМЛИ И ВСЕЛЕННОЙ

  • Мартин Рис От Марса к мультивселенной. Вселенная после нас

  • Крис Рэпли Изменение климата. Какое будущее мы построим ?

  • Роберт Дж. Сойер Предсказывать и предотвращать

  • Питер Шварц Сценарии будущего для искусственного интеллекта. Станет ли мечта кошмаром ?

  • Евгений Касперский Средневековье кибербезопасности

Views 479
Rating 5.0 / 5
Added 13.01.2026
Author brat Andron
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