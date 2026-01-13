В начале Земля была трудным и опасным местом. Купавшаяся в прохладных лучах молодого Солнца и водах, покрывавших почти всю ее поверхность, ранняя Земля подвергалась бесчисленным ударами планетоидов, астероидов и комет, пронизывавших внутреннюю часть Солнечной системы. Однако примерно 3,8 миллиарда лет назад, после так называемой Поздней тяжелой бомбардировки, ситуация на молодой планете стала налаживаться.

И в один прекрасный день это случилось. Где-то в бульоне земных океанов атомы устроили эту штуку, потому что они делают такие вещи. Притягиваемые электрическими зарядами в специфические конструкции, в среде, богатой водородом и кислородом, возможно, поначалу только вблизи глубоководных гидротермальных трубок, атомы собрались вместе и сформировали аминокислоты, белки и в конце концов — ДНК и РНК. С этого момента за дело взялась эволюция.

Вселенная. Емкие ответы на непостижимые вопросы - С. Хокинг, К. Торн, Б. Грин и др.

пер. с английского А. В. Бугайского, П. В. Якушевой; под ред. канд. физ.-мат. наук А. М. Красильщикова

Москва : АСТ, 2020. 256 с.

Серия "Мир Стивена Хокинга"

ISBN 978-5-17-114287-2

Вселенная. Емкие ответы на непостижимые вопросы - С. Хокинг, К. Торн, Б. Грин и др. - Содержание

ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ ВСЕЛЕННОЙ

Стивен Хокинг Вступительное слово

Джон Эллис От рождения частиц к рождению вселенной

Стивен Хокинг Квантовое создание вселенной

Стивен Хокинг Квантовые черные дыры

Кип Торн Черные дыры: самые яркие объекты во вселенной — но никакого света !

Кип Торн Исследуя искривленную сторону вселенной при помощи гравитационных волн

Роджер Пенроуз До начала и за пределы вечности. Новый взгляд на космологию

Брайан Грин Теория струн и природа реальности

Джордж Смут Сигналы от начала времен

Дэвид Айкер Думает ли вселенная о себе? Астрономия в XXI веке

БУДУЩЕЕ ЗЕМЛИ И ВСЕЛЕННОЙ