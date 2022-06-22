Энциклопедический словарь «Всемирная история» предлагает читателю свыше 8000 статей, охватывающих самый широкий спектр вопросов, связанных с политической, культурной, социальной, экономической историей зарубежных стран. Это исторические справки обо всех иностранных государствах, их столицах и наиболее известных городах, правителях, политических, общественных, военных деятелях, деятелях религии и культуры, статьи об исторических событиях и фактах, оказавших наибольшее влияние на судьбы человечества: войнах и сражениях, международных соглашениях и договорах, общественных, религиозных, культурных движениях и т.д., а также объяснения основных исторических понятий и терминов. В Словарь включены статьи о самых популярных мифологических персонажах, о важнейших религиях и конфессиях мира, религиозных представлениях, обычаях, праздниках, справки как о крупнейших, так и об уникальных народах древности и современного мира, объяснения важнейших понятий и терминов современной культурологии, сведения по археологии человечества и истории материальной культуры. Издание содержит многочисленные карты и иллюстрации.

В конце Словаря помещена синхронистическая таблица, которая поможет читателю поставить в международный контекст основные события отечественной истории.

Статистические материалы, как правило, носят оценочный характер (на вторую половину — конец 1990-х гг.). Картографический материал дан по состоянию на начало 2002 г.

Предлагаемый читателю Словарь был задуман и начат известным издателем и редактором, в течение многих лет возглавлявшим редакцию всеобщей истории, этнографии и археологии издательства «Большая Российская энциклопедия», В.М. Макаревичем (1939-2000).

Всемирная история: энциклопедия

М.: Научное издательство «Большая Российская энциклопедия»; Дрофа, 2008. – 672 с. ил., карт.

ISBN 978-5-85270-215-9